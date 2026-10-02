Lần đầu tiên diễn ra Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp

Sáng 2.10, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức Họp báo giới thiệu Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp năm 2026, nhằm cung cấp thông tin về sự kiện cho các cơ quan báo chí.

Tham dự buổi họp báo có: Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn.

Họp báo giới thiệu Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp năm 2026 diễn ra vào sáng 2.10

Diễn ra từ 24.10 đến hết 31.10, Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp năm 2026 là hoạt động văn hóa, nghệ thuật hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - UNESCO và nằm trong khuôn khổ Chương trình Ngày Việt Nam tại Pháp năm 2026.

Kết nối nghệ thuật hai nước Việt - Pháp

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông nhấn mạnh, việc tổ chức Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp năm 2026 nhằm giới thiệu một diện mạo đa dạng, giàu bản sắc nhưng cũng năng động, sáng tạo của sân khấu Việt Nam.

Trong kho tàng văn hóa Việt Nam, sân khấu giữ vị trí đặc biệt. Qua nhiều thế hệ, các loại hình như chèo, tuồng, cải lương, múa rối nước, kịch nói, múa và các hình thức nghệ thuật đương đại khác đã góp phần phản ánh lịch sử, đời sống, tâm hồn và những giá trị văn hóa của dân tộc.

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, các chương trình được lựa chọn đem đến Pháp sẽ giúp công chúng quốc tế có góc nhìn đa chiều hơn về nghệ thuật Việt Nam, từ những di sản sân khấu truyền thống đến các tác phẩm đương đại, từ múa rối nước, kịch nói đến múa.

Với chủ đề “Những cuộc gặp gỡ - Rencontre”, Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp không chỉ là cuộc gặp giữa nghệ sĩ và công chúng, mà còn là sự giao thoa giữa hai nền văn hóa, giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu

Đáng chú ý, tác phẩm Hồn Trương Ba, da hàng thịt của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, được đạo diễn người Pháp Anne Bouvier dàn dựng, với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ Việt Nam, sẽ mở màn đêm khai mạc.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh, đây là thử nghiệm có ý nghĩa trong hợp tác sáng tạo, khi một tác phẩm sân khấu Việt Nam được tiếp cận từ góc nhìn của nghệ sĩ Pháp, qua đó, mở ra cuộc đối thoại về ngôn ngữ sân khấu, những khác biệt và điểm tương đồng trong cảm nhận nghệ thuật.

Cùng với đó, các chương trình múa rối nước, giới thiệu di sản sân khấu Việt Nam, múa đương đại Dó, chương trình Trương Chi qua cảm nhận của nghệ sĩ Pháp cùng các hoạt động giao lưu, hội thảo, quảng bá văn hóa sẽ góp phần giới thiệu bức tranh đa dạng về sân khấu Việt Nam hôm nay.

“Chúng tôi kỳ vọng đây sẽ là một hoạt động ngoại giao văn hóa và văn hóa đối ngoại, góp phần giới thiệu với công chúng Pháp và bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng, thông qua nghệ thuật, khán giả có thể tiếp cận Việt Nam bằng những câu chuyện, cảm xúc, hình ảnh và giá trị nhân văn được truyền tải trực tiếp trên sân khấu. Đối với cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, đây cũng là dịp kết nối với quê hương, góp phần nuôi dưỡng tình yêu văn hóa dân tộc và sự gắn bó giữa các thế hệ.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn phát biểu

Một mục tiêu quan trọng khác của Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp là thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông mong rằng, những cuộc gặp gỡ giữa nghệ sĩ, đạo diễn, nhà hát và chuyên gia hai nước sẽ mở ra các hướng hợp tác lâu dài trong đồng dàn dựng, trao đổi nghệ sĩ, đào tạo, nghiên cứu và phát triển các dự án nghệ thuật mới.

Qua đó, sân khấu Việt Nam có thêm điều kiện kết nối với đời sống nghệ thuật Pháp và châu Âu, đồng thời giới thiệu chiều sâu văn hóa, sức sáng tạo của nghệ thuật Việt Nam tới nghệ sĩ, nhà nghiên cứu và công chúng quốc tế.

Paris thành “sân khấu lớn” của nghệ thuật Việt Nam

Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp cũng nằm trong khuôn khổ Chương trình Ngày Việt Nam tại Pháp năm 2026.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn chia sẻ, Ngày Việt Nam tại Pháp năm 2026 hướng tới ba mục tiêu chính: quảng bá đất nước, con người và văn hóa Việt Nam tới công chúng Pháp và bạn bè quốc tế, lan tỏa hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đổi mới, hội nhập và giàu bản sắc; cụ thể hóa Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030, đưa văn hóa vừa trở thành nền tảng, vừa là sức mạnh mềm, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ Việt Nam - Pháp và quan hệ Việt Nam - UNESCO, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đồng thời, chương trình tạo không gian để cộng đồng người Việt tại Pháp, đặc biệt thế hệ trẻ, kết nối với văn hóa, nghệ thuật truyền thống, nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc và mở rộng mạng lưới bạn bè quốc tế gắn bó với Việt Nam.

Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTTDL) Nguyễn Phương Hòa thông tin về lịch trình Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp năm 2026

Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 31.10 tại Paris.

Theo Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTTDL) Nguyễn Phương Hòa, đây là lần đầu tiên một chương trình có quy mô giới thiệu tương đối toàn diện diện mạo sân khấu Việt Nam, từ truyền thống đến đương đại, được tổ chức tại thủ đô nước Pháp - một trong những trung tâm văn hóa, nghệ thuật lớn của thế giới.

Các hoạt động diễn ra tại nhiều không gian văn hóa, nghệ thuật và công cộng, trong đó có Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, Nhà hát Marigny, Grand Rex, Trung tâm nghệ thuật Carreau du Temple và một số địa điểm công cộng.

Mục tiêu của sự kiện là làm Paris thành một “sân khấu lớn” của nghệ thuật Việt Nam, nơi công chúng Pháp có thể tiếp cận văn hóa Việt Nam qua những câu chuyện, hình ảnh và ngôn ngữ nghệ thuật.

Tham gia chương trình có Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, Nhà hát Múa rối Việt Nam, Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang và Đoàn Nghệ thuật Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh.

Các nghệ sĩ tham gia vở kịch “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”

Đặc biệt, chương trình có sự tham dự của khách mời danh dự là nhà báo Ngô Phương Ly, phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, người đã đồng hành với nhiều hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam trong nước và quốc tế.

Trong khuôn khổ sự kiện còn có hoạt động giới thiệu ấn phẩm nghiên cứu về sân khấu Việt Nam, tập hợp những nội dung về lịch sử, diện mạo và quá trình phát triển của nghệ thuật sân khấu. Ấn phẩm được kỳ vọng góp thêm nguồn tư liệu để công chúng, giới nghiên cứu và nghệ sĩ quốc tế hiểu sâu hơn về nghệ thuật biểu diễn Việt Nam.

Theo Cục trưởng Nguyễn Phương Hoà, Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp không đơn thuần là một chuỗi chương trình biểu diễn, mà hướng tới tạo dựng không gian giao lưu, kết nối lâu dài giữa nghệ sĩ Việt Nam với Pháp và quốc tế. Qua các cuộc gặp gỡ, trao đổi chuyên môn và hợp tác sáng tạo, chương trình mở thêm những cánh cửa để nghệ thuật Việt Nam bước ra thế giới.