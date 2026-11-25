Cán bộ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hoà kiểm tra thực tế tiến độ thi công khu tái định cư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, ở địa bàn xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hoà. (Ảnh minh họa: Vũ Sinh/TTXVN)

Phát triển điện hạt nhân bền vững không chỉ đòi hỏi công nghệ tiên tiến, bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân mà còn cần nền tảng khoa học và công nghệ vững mạnh, nguồn nhân lực chất lượng cao, sự đồng thuận xã hội và quan hệ đối tác quốc tế tin cậy.

Diễn đàn Thương mại hạt nhân châu Á lần thứ 11 diễn ra tại Hà Nội ngày 25-26/11 là cơ hội để Việt Nam tăng cường kết nối với các đối tác quốc tế, tiếp cận kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến, thúc đẩy hợp tác gắn với nâng cao năng lực quốc gia, tạo nền tảng cho phát triển điện hạt nhân an toàn, an ninh và bền vững.

Tại diễn đàn do Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam phối hợp Cơ quan Diễn đàn thương mại hạt nhân (NBP) tổ chức này, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định cho biết cam kết quốc gia là điều kiện thiết yếu nhưng chưa đủ để bảo đảm triển khai thành công chương trình điện hạt nhân.

Do đó, Việt Nam hoan nghênh sự hợp tác lâu dài với các đối tác quốc tế trong tiếp cận công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quản lý dự án và xây dựng chuỗi cung ứng tin cậy. Điện hạt nhân với ưu thế phát thải carbon thấp có thể bổ trợ cho năng lượng tái tạo, tăng cường tính ổn định của hệ thống điện và hỗ trợ phát triển kinh tế dài hạn.

Thứ trưởng Lê Xuân Định khẳng định, Việt Nam xác định phát triển điện hạt nhân là lựa chọn chiến lược lâu dài và đang đẩy mạnh công tác chuẩn bị cho dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Các dự án sẽ góp phần đa dạng hóa cơ cấu năng lượng quốc gia, củng cố an ninh năng lượng, hỗ trợ thực hiện cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, đồng thời đặt nền móng cho chương trình điện hạt nhân quốc gia.

Cùng với việc bảo đảm năng lực và tính độc lập của cơ quan pháp quy, xây dựng nền tảng khoa học và công nghệ vững mạnh trong nước, chuyển giao công nghệ hiệu quả và từng bước đưa doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng hạt nhân có ý nghĩa thiết yếu đối với việc nâng cao năng lực quốc gia và bảo đảm tính bền vững lâu dài của chương trình.

Ông Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, phát triển nguồn nhân lực, tiếp cận các công nghệ tiên tiến, đã được kiểm chứng và đáp ứng yêu cầu cao về an toàn hạt nhân là những yếu tố quan trọng đối với chương trình điện hạt nhân của Việt Nam.

Việc tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia châu Á, sẽ góp phần nâng cao năng lực quốc gia và thúc đẩy triển khai hiệu quả chương trình điện hạt nhân.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Chuẩn bị đầu tư Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 (Petrovietnam) cho rằng, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa không chỉ nhằm tạo việc làm mà còn hướng tới xây dựng năng lực công nghiệp có khả năng tiếp tục phát triển sau khi nhà máy điện hạt nhân đi vào vận hành. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực công nghệ, hoàn thiện hệ thống bảo đảm chất lượng và từng bước tham gia chuỗi cung ứng hạt nhân khu vực và toàn cầu.

Về công tác chuẩn bị cơ sở hạ tầng điện hạt nhân quốc gia, bà Trần Bích Ngọc, Phó Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, kết quả đánh giá của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) với 38 khuyến nghị, 13 đề xuất và 2 thực tiễn tốt là một trong những cơ sở quan trọng để Việt Nam xác định các nhiệm vụ ưu tiên, phục vụ xây dựng Kế hoạch tổng thể quốc gia về phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân đến năm 2035./.