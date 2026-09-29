Lần đầu tiên đặt bóng vào khí quản cứu thai nhi trong bụng mẹ

Thoát vị hoành bẩm sinh là một dị tật nặng nề, trước đây những trường hợp nặng nếu không được can thiệp từ trong bụng mẹ, phổi của thai nhi sẽ bị chèn ép dẫn đến thiểu sản phổi (phổi của thai nhi sau đẻ không thực hiện được chức năng hô hấp) và đối mặt với tỷ lệ tử vong lên đến 50% ngay sau khi chào đời.

Dù phải đối mặt với vô vàn thách thức trong phòng mổ (do thai nhi còn rất nhỏ và non, tư thế bồng bềnh trong nước ối), đòi hỏi độ chính xác đến từng milimet khi đưa chiếc bóng nhỏ xíu vào khí quản thai nhi, nhưng ê-kíp bác sĩ của Trung tâm Can thiệp bào thai, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã thực hiện thành công thách thức mới.

Các bác sĩ Trung tâm Y học bào thai thực hiện ca phẫu thuật FETO đầu tiên tại Việt Nam.

Kỹ thuật cao FETO vốn từng là "bài toán khó" buộc nhiều gia đình phải tốn kém ra nước ngoài tìm kiếm hy vọng. Thực tế cũng chưa nhiều quốc gia và không có nhiều chuyên gia thực hiện được kỹ thuật này. Chi phí của một ca mổ tại các nước tiên tiến là hơn 100 nghìn USD, nay đã được Bệnh viện Phụ sản Trung ương làm chủ hoàn toàn ngay trên nước nhà.

Theo Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trước đây những trường hợp nặng thường chỉ có thể được điều trị sau sinh. FETO tạo thêm một cơ hội can thiệp ngay từ trong bụng mẹ, nhằm thúc đẩy sự phát triển của phổi trước khi trẻ chào đời.

Quả bóng "đặc biệt" được sử dụng cứu thai nhi.

Sau khi đặt bóng, khí quản thai nhi được bít tạm thời. Cơ chế này giúp giữ dịch trong phổi, tạo điều kiện để phổi tiếp tục phát triển trong những tuần thai tiếp theo. Bóng sẽ được lấy ra ở thời điểm phù hợp trước hoặc sau khi trẻ ra đời, tùy tình trạng của từng trường hợp.

GS.TS Nguyễn Duy Ánh – Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Trung ương cho biết, thành công là kết quả của quá trình chuẩn bị và đào tạo chuyên sâu của đội ngũ y bác sĩ, hiện thực hóa khát vọng "không để một mầm sống nào bị bỏ lại phía sau ngay cả khi chưa chào đời".

Thành công của ca FETO đầu tiên đánh dấu thêm một bước tiến của y học bào thai tại Việt Nam, giúp người bệnh có thêm một lựa chọn điều trị ngay tại Việt Nam, thay vì phải tìm đến các trung tâm y tế ở nước ngoài.