Lần đầu tiên Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh

Chiều 2/11, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X và Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7/11/1981-7/11/2026).

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Hoa Lê

Đại hội diễn ra tại Học viện Phật giáo Việt Nam, với gần 2.000 đại biểu tham dự, trong đó có 1.645 đại biểu tăng ni, cùng các Phật tử tiêu biểu, đại diện các ban, viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại 34 tỉnh, thành phố và các hội Phật tử Việt Nam ở nước ngoài. Sự kiện còn có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại diện các cơ quan Trung ương, địa phương.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội cho biết, Đại hội lần thứ X được tổ chức sớm hơn một năm so với nhiệm kỳ 2022-2027 nhằm kiện toàn hệ thống tổ chức Giáo hội, phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Chư tôn đức trong ban tổ chức tại cuộc họp. Ảnh: Hoa Lê

Với phương châm “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”, Đại hội sẽ tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2022-2026, xác định phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031 và kiện toàn tổ chức Giáo hội. Các nội dung trọng tâm gồm suy tôn bổ sung thành viên Hội đồng Chứng minh, suy cử Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ mới, thông qua Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ VIII, suy tôn hàng giáo phẩm năm 2026 và thông qua nghị quyết Đại hội.

Trong nhiệm kỳ mới, Giáo hội xác định tiếp tục củng cố tổ chức, tăng cường kỷ cương, nâng cao năng lực quản trị, điều hành và hiệu quả hoạt động Phật sự. Công tác giáo dục Phật giáo, đào tạo tăng ni, đổi mới hoạt động hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử và nghiên cứu Phật học sẽ tiếp tục được chú trọng.

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự thông tin tại họp báo. Ảnh: Hoa Lê

Giáo hội cũng định hướng đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, điều hành; tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam, đồng thời phát huy tinh thần nhập thế, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.

Theo Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Phó trưởng ban Thường trực Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cả nước hiện có gần 65.000 tăng ni, gần 19.000 cơ sở tự viện và 250 điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Hằng năm, hơn 50.000 tăng ni tham gia an cư kết hạ.

Thượng tọa Thích Tâm Hải, Phó trưởng ban Thông tin - Truyền thông điều hành phần giải đáp. Ảnh: Hoa Lê

Trong nhiệm kỳ 2022–2026, Giáo hội đã tổ chức 47 đại giới đàn với 18.819 giới tử thụ giới; có 3.699 cư sĩ xuất gia. Gần 35.000 lượt tăng ni tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì, hành chính Giáo hội, kiến thức pháp luật, quốc phòng và an ninh. Về đào tạo, 1.366 tăng ni tốt nghiệp cử nhân Phật học, 44 nghiên cứu sinh tốt nghiệp thạc sĩ Phật học và 3 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Phật học. Hiện có 37 nghiên cứu sinh đang theo học chương trình tiến sĩ; các học viện Phật giáo Việt Nam cũng mở rộng hợp tác đào tạo, nghiên cứu và trao đổi học thuật với 11 trường đại học, viện nghiên cứu nước ngoài.

Trong hoạt động hoằng pháp, Giáo hội tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông số và trí tuệ nhân tạo (AI). Các chùa, cơ sở tự viện hiện có hơn 3.000 đạo tràng với gần 500.000 Phật tử tu học, sinh hoạt thường xuyên. Nhân dịp Đại hội lần thứ X, mạng xã hội Phật giáo Butta dự kiến ra mắt phiên bản mới với các tiện ích như “Thiền đường số”, “Không gian lễ Phật”, “Thư viện Phật pháp”, hỗ trợ học tập và thực hành Phật pháp trực tuyến.

Bên cạnh các hoạt động Phật sự, công tác từ thiện, an sinh xã hội tiếp tục là một trong những lĩnh vực nổi bật của Giáo hội. Tổng giá trị hoạt động từ thiện, an sinh xã hội trong nhiệm kỳ đạt trên 7.500 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2025 tại TP. Hồ Chí Minh, việc cung rước và tôn trí xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ Ấn Độ đến Việt Nam đã thu hút hơn 17 triệu lượt người chiêm bái, đảnh lễ.