Lần đầu tiên Đà Nẵng tổ chức tuần lễ kết nối nghệ thuật sáng tạo

Du khách tham quan Bảo tàng Đà Nẵng,trải nghiệm công nghệ trình chiếu hiện đại.

Đây là lần đầu tiên sự kiện kết nối nghệ thuật sáng tạo được tổ chức tại Đà Nẵng, với hơn 20 hoạt động gồm triển lãm, múa đương đại, workshop, art tour, tọa đàm và các chương trình kết nối nghệ thuật. DACC 2026 quy tụ nhiều nghệ sĩ, giám tuyển, nghệ nhân, các tổ chức văn hóa, cộng đồng sáng tạo trong nước và khu vực, tạo không gian giao lưu, trao đổi và giới thiệu những thực hành nghệ thuật mới trong mối tương tác với di sản và không gian đô thị. Với chủ đề "Lịch sử của ngày mai", DACC 2026 tiếp cận lịch sử không chỉ như những giá trị cần lưu giữ, mà còn là nguồn lực sống có thể được diễn giải, tái tạo và tiếp nối trong đời sống đương đại. Trong bối cảnh thành phố đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, việc đặt nghệ thuật đương đại trong tương tác với di sản và không gian đô thị được kỳ vọng mở ra những cách tiếp cận mới đối với giá trị văn hóa. Sự kiện không đơn thuần là chuỗi hoạt động nghệ thuật, mà còn hướng đến xây dựng một không gian đối thoại giữa nghệ thuật, lịch sử và đời sống đô thị. Công chúng không chỉ thưởng thức mà còn được khuyến khích tham gia, trải nghiệm và đồng kiến tạo những thực hành nghệ thuật mới.

DACC 2026 được tổ chức tại Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, đều là hai thiết chế văn hóa tiêu biểu, đại diện cho những lớp giá trị lịch sử và văn hóa của thành phố. Bảo tàng Đà Nẵng giới thiệu tiến trình hình thành, phát triển của vùng đất và con người Đà Nẵng, đồng thời lưu giữ những dấu ấn trong ký ức đô thị bên sông Hàn. Trong khi đó, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng sở hữu bộ sưu tập điêu khắc Chăm có giá trị đặc biệt, đóng vai trò quan trọng trong công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Chăm. Sự kết nối giữa hai bảo tàng tạo thành một trục trải nghiệm xuyên suốt, từ lịch sử vùng đất đến di sản văn hóa; từ những giá trị được lưu giữ đến các cách diễn giải mới trong đời sống đương đại. Không gian sự kiện cũng được mở rộng theo trục sông Hàn - biểu tượng của sự giao lưu, kết nối và phát triển của Đà Nẵng.

Trong khuôn khổ DACC 2026, hơn 20 hoạt động được thiết kế theo hướng mở, chú trọng tương tác và trải nghiệm. Các chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ, chuyên gia, nghệ nhân, tổ chức văn hóa và cộng đồng sáng tạo tại Đà Nẵng cũng như khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh các hoạt động triển lãm, công chúng có thể tiếp cận nghệ thuật thông qua múa đương đại, workshop, art tour, tọa đàm và các chương trình kết nối. Cách tổ chức này nhằm đưa công chúng từ vị trí thưởng thức sang tham gia, qua đó tạo thêm những trải nghiệm mới về lịch sử, di sản và văn hóa thành phố.

Theo Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng, DACC 2026 được kỳ vọng trở thành bước khởi đầu cho một nền tảng kết nối nghệ thuật và sáng tạo tại Đà Nẵng, phát huy vai trò của các thiết chế văn hóa và cộng đồng sáng tạo trong phát triển văn hóa đô thị. Thông qua sự kiện, Đà Nẵng hướng đến phát huy giá trị di sản, thúc đẩy sáng tạo và góp phần định hình hình ảnh thành phố "Di sản - Sáng tạo - Giàu bản sắc".