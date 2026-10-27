Lần đầu tiên công an và cán bộ các bộ ngành cùng diễn tập ứng phó sự cố mạng

Các đội thi trong phiên thực hành, diễn ra trong 7,5 tiếng liên tục trên hệ thống mô phỏng hạ tầng của một tổ chức tài chính. Ảnh: Thu Uyên.

Ngày 27/10 tại Hà Nội, Cục An ninh mạng (A05) Bộ Công an phối hợp với Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) tổ chức Chương trình Diễn tập an ninh mạng quốc gia năm 2026, với kịch bản mô phỏng tấn công vào hệ thống thông tin của một tổ chức tài chính.

Chương trình diễn tập gồm 2 phiên. Phiên đầu thực hành, diễn ra trong 7,5 giờ liên tục trên hệ thống mô phỏng hạ tầng của một tổ chức tài chính, với sự tham gia của 90 cán bộ, chiến sĩ, chuyên viên thuộc 46 đơn vị, gồm các đơn vị thường trực bảo vệ an ninh mạng của 14 bộ, ngành và phòng an ninh mạng công an 32 tỉnh, thành phố, chia thành 10 đội.

Điểm mới của diễn tập năm nay là hình thức phòng thủ trực tiếp kết hợp điều tra trực tiếp. Các đội phải tập trung giám sát, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các cuộc tấn công để bảo vệ hệ thống; song song đó phải phân tích nhật ký, truy vết hành vi của đối tượng qua các giai đoạn của cuộc tấn công, khoanh vùng, xử lý sự cố, khôi phục hoạt động hệ thống và thu thập chứng cứ điện tử phục vụ công tác điều tra.

Thượng tá Nguyễn Trung Hiếu, Phó giám đốc Trung tâm An ninh mạng quốc gia (Cục An ninh mạng, Bộ Công an), cho biết Ban Tổ chức đưa ra 43 thử thách. Kết thúc thời gian diễn tập từ 7h30 đến 16h31, các đội giải quyết được 39 thử thách.

Theo ông Hiếu, kịch bản được xây dựng trên hệ thống mô phỏng hạ tầng của một tổ chức tài chính, đặt các đội vào tình huống phải vừa phòng thủ, vừa điều tra, truy vết hành vi của tin tặc. Điểm đáng chú ý là cuộc tấn công được thiết kế theo nhiều giai đoạn, bắt đầu từ máy chủ truyền thống, chuyển sang hạ tầng điện toán đám mây rồi tiến tới mạng chuỗi khối và tài sản số.

“Không lỗ hổng nào quyết định tất cả, đó là chuỗi sơ hở nhỏ nối tiếp và cũng là những điểm các đơn vị nên rà soát ngay trên hệ thống của mình”, thượng tá Nguyễn Trung Hiếu nói.

Ông Nguyễn Hồng Quân cho rằng các bài toán được đặt ra trong diễn tập đều bám sát thực tiễn bảo vệ an ninh mạng đối với các hệ thống thông tin trọng yếu. Ảnh: Thu Uyên.

Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng nhận định chương trình diễn tập năm nay đã diễn ra thực chất với những bài toán đặt ra bám sát thực tiễn.

Đặc biệt, với diễn tập năm nay, lần đầu tiên lực lượng chuyên trách của công an địa phương và lực lượng bảo đảm an ninh mạng của các bộ, ngành cùng tham gia xử lý một tình huống sự cố chung trên hệ thống mô phỏng trải dài từ hạ tầng CNTT truyền thống đến điện toán đám mây, chuỗi khối và tài sản số.

“Đây cũng là bức tranh hạ tầng mà nhiều cơ quan, doanh nghiệp đang vận hành, khi hệ thống cũ vẫn tồn tại song song với công nghệ mới, tạo ra những vùng rủi ro đan xen. Diễn tập đã giúp các lực lượng kiểm nghiệm năng lực thực chiến và khả năng phối hợp trong điều kiện gần với thực tế”, đại tá Nguyễn Hồng Quân nhận xét.

Đội Đồng Xuân nhận giải Nhất chương trình Diễn tập an ninh mạng quốc gia 2026. Ảnh: Thu Uyên.

Tại lễ tổng kết, Ban tổ chức đã vinh danh 10 đội thi đạt thành tích cao. Trong đó, giải Nhất thuộc về đội Đồng Xuân, gồm 9 thành viên đến từ các phòng An ninh mạng của Công an tỉnh Nghệ An, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Cục Chuyển đổi số Văn phòng Chính phủ và Trung tâm CNTT Bộ Nội vụ. Đội Đồng Xuân cũng ghi dấu ấn với thành tích giải 15 câu hỏi chỉ trong 1 giờ. Đội Hoàng Thành và Ô Cầu Dền lần lượt được trao 2 giải Nhì. Ba đội Ba Đình, Hoàn Kiếm và Ô Cầu Giấy nhận giải Ba. Các đội Văn Miếu, Ô Quan Chưởng, Ô Đông Mác và Ô Chợ Dừa cùng đạt giải Khuyến khích.