Lần đầu tiên chủ nhân giải Jackpot lĩnh thưởng 3,67 tỷ đồng tiền mặt

Lần đầu tiên khách hàng Jackpot của Vietlott lĩnh thưởng bằng tiền mặt

Trong kỳ quay số mở thưởng (QSMT) 00050/17 ngày 23.11.2017, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã xác định được 1 vé trúng thưởng giải Jackpot 2 sản phẩm Power 6/55 trị giá 3.674.925.400 đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân).

Chủ nhân giải Jackpot 2 kỳ quay thưởng thứ 50 của xổ số Power 6/55 là ông Phạm Quốc Thuần đã không giấu nổi niềm vui khi nhận giải Jackpot 2, sản phẩm Power 6/55, kỳ 50 trị giá 3.674.925.400 đồng của Vietlott. Đây cũng là lần đầu tiên khách hàng nhận thưởng bằng tiền mặt.

Theo quy định, ông Thuần có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân là 366.492.540 VNĐ (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) – khấu trừ trực tiếp và số tiền nhận thưởng. Khoản thuế này sẽ được nộp vào ngân sách của TP Hồ Chí Minh (nộp tại địa phương có điểm bán hàng phát hành vé trúng thưởng).

Sau khi trừ khoản thuế thu nhập cá nhân, ông Thuần thực lĩnh 3.308.432.860 VNĐ bằng tiền mặt theo đúng yêu cầu của mình. Cầm trên tay thành quả may mắn đến từ chính những con số do mình chọn, ông Thuần vui vẻ nói: “Tôi cũng đã trúng số vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên cầm trên tay một số tiền lớn đến thế này. Tôi mua vé số để tiêu bớt tiền lẻ trong ví, nhưng không ngờ vận may đã mỉm cười".

Cận cảnh tờ vé xổ số tự chọn Vietlott may mắn của ông Thuần

Ông Thuần cũng hồ hởi chia sẻ, tối ngày 22.11.2017, ăn tối xong, ông ghé đại lý quen thuộc để chọn vé Power 6/55. Ngay hôm sau, may mắn đã mỉm cười với ông khi trúng Jackpot 2. Niềm vui quá lớn đến theo một cách quá bất ngờ, ông Thuần lập tức chia sẻ tin mừng với người thân trong gia đình. Mọi người cùng nhau chọn ngày đẹp để nhận thưởng. Chiều 27.11.2017, ông Thuần đã cùng người thân đến Văn phòng của Đại lý May mắn Việt: 17A - 19 Tôn Thất Tùng quận 1 để làm thủ tục lĩnh thưởng theo quy định.

Thông thường với một số tiền lớn như vậy, nhiều khách hàng yêu cầu chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, ông Thuần nhận tiền bởi ông muốn trực tiếp nhìn thấy thành quả may mắn của mình. Chia sẻ về dự tính sử dụng số tiền thưởng vừa nhận, ông Thuần tiết lộ mình sẽ dùng số tiền này để mua sắm một số đồ gia dụng cần thiết, sau đó cùng người thân đi du lịch, ủng hộ một phần cho các quỹ từ thiện. Còn lại ông sẽ gửi tiết kiệm và dành ra một khoản để tiếp tục tìm kiếm may mắn và niềm vui từ các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott.

Nguyên Phương