Lần đầu tiên chủ hãng rượu Vodka Hà Nội báo lãi 9 tháng đầu năm

Theo báo cáo tài chính, trong quý III/2026, CTCP Rượu và Nước giải khát Hà Nội (Halico, UPCoM: HNR) ghi nhận doanh thu thuần đạt 29,24 tỷ đồng, tăng 23,7% so với mức 23,64 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Trong đó, doanh thu chủ yếu của Halico đến từ việc bán các sản phẩm rượu với 28,42 tỷ đồng, tăng so với mức 23,27 tỷ đồng cùng kỳ.

Trong kỳ này, giá vốn hàng bán giảm 24,3%, xuống còn 13,42 tỷ đồng. Nhờ doanh thu tăng trong khi giá vốn giảm xuống, lợi nhuận gộp của quý đạt 15,82 tỷ đồng, cao gấp khoảng 2,7 lần mức 5,92 tỷ đồng cùng kỳ.

Năm 2026, Halico lần đầu tiên ghi nhận lợi nhuận sau thuế dương vào quý III (Ảnh minh họa).

Về chi phí bán hàng trong quý tăng 13,8%, lên gần 8,45 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Halico đạt 5,47 tỷ đồng. Kết quả này đảo chiều so với khoản lỗ hơn 4,37 tỷ đồng trong quý III/2025 và đồng thời cũng đánh dấu lần đầu tiên trong 10 năm qua doanh nghiệp có lãi trong quý III.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Halico ghi nhận doanh thu thuần đạt 100,15 tỷ đồng, tăng 13,8% so với mức 87,99 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt gần 3,61 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ hơn 3,89 tỷ đồng. Đây tiếp tục là lần đầu tiên trong 10 năm qua doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế dương trong 9 tháng đầu năm.

Đặc biệt, tính đến hết tháng 9/2026, Halico đã thực hiện khoảng 78,3% kế hoạch doanh thu thuần cả năm, tương ứng 100,15 tỷ đồng trên mục tiêu 127,94 tỷ đồng. Đồng thời, doanh nghiệp còn vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế khi ghi nhận lãi trước thuế 3,61 tỷ đồng, thay vì mức lỗ 4,99 tỷ đồng dự kiến cho cả năm.

Tuy nhiên, tại ngày 30/9/2026, khoản lỗ lũy kế vẫn ở mức gần 467,87 tỷ đồng sau khi doanh nghiệp có lãi trong 9 tháng.

Doanh thu hoạt động tài chính lũy kế 9 tháng đạt 6,69 tỷ đồng, tăng 51,7% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí bán hàng tăng 15,9%, lên 26,45 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí nhân viên bán hàng tăng từ 14,8 tỷ đồng lên 16,31 tỷ đồng và các chi phí bằng tiền khác tăng từ 5,92 tỷ đồng lên 8,8 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Halico đạt 376,69 tỷ đồng, tăng 3,1% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 311,61 tỷ đồng, còn tài sản dài hạn ở mức 65,08 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu đạt 345,63 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 342,02 tỷ đồng đầu năm. Vốn góp của chủ sở hữu duy trì ở mức 200 tỷ đồng, trong khi quỹ đầu tư phát triển ghi nhận đạt hơn 613,48 tỷ đồng.

Halico có tiền thân là Nhà máy rượu Hà Nội, do hãng rượu Fontaine (Pháp) xây dựng năm 1898, từng là một trong những nhà máy rượu lớn nhất Đông Dương. Doanh nghiệp sở hữu nhiều thương hiệu quen thuộc như Vodka Hà Nội, Lúa Mới, Nếp Mới, Vina Vodka,... Trong thập niên 2000, Halico từng là nhà sản xuất vodka lớn nhất Việt Nam, đạt lợi nhuận hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, sau bê bối buôn lậu rượu năm 2012, doanh nghiệp rơi vào khủng hoảng, nhiều lãnh đạo vướng vòng lao lý, hoạt động kinh doanh liên tục sa sút.