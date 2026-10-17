Lần đầu tiên các nhà thiên văn phát hiện ra ngôi sao màu xanh lục

Ông Mark Hollands, tác giả chính của nghiên cứu và là nhà vật lý thiên văn tại Đại học Warwick (Anh) cho biết vào hôm 15/10 rằng trong khi màu sắc của hầu hết các ngôi sao phụ thuộc vào nhiệt độ và chỉ giới hạn ở một vài tông màu, thì các sao lùn trắng — là tàn tích đậm đặc của những ngôi sao đã chết có kích thước tương đương Mặt Trời — lại có thể phát ra dải màu sắc vô cùng đa dạng.

"Màu sắc mà các ngôi sao thông thường có thể hiển thị hầu như chỉ là màu cam, trắng hoặc xanh lam. Chúng tôi nhận thấy điều tương tự cũng đúng với hầu hết các sao lùn trắng. Tuy nhiên, có một số trường hợp đặc biệt mà các quá trình vật lý ở lớp vỏ ngoài của sao diễn ra theo cách khác thường, tạo ra những sai lệch đáng kể trong phổ ánh sáng của chúng" - ông Hollands chia sẻ với CNN.

Những sai lệch này bắt nguồn từ sự tương tác giữa khí heli trong bầu khí quyển của sao và một lượng nhỏ các nguyên tố khác; thành phần các nguyên tố này thay đổi tùy theo từng ngôi sao lùn trắng, phụ thuộc vào loại vật chất đã tương tác với ngôi sao trong suốt vòng đời của nó.

Mô phỏng ngôi sao có màu xanh lục - Ảnh: Đại học Warwick

Trong nghiên cứu này, Hollands đã khảo sát 151 sao lùn trắng đã biết nằm trong phạm vi 20 parsec (khoảng 65 năm ánh sáng) tính từ Trái Đất.

Đối với ngôi sao màu xanh lục, các nguyên tố chính hiện diện là canxi, natri và liti.

Mặc dù không thể quan sát trực tiếp các sao lùn trắng từ Trái Đất, Hollands đã tính toán được màu sắc của chúng nhờ dữ liệu quang phổ sao. Theo thông báo từ nhóm nghiên cứu, quang phổ này được định nghĩa là “'dấu vân tay' tạo ra khi ánh sáng sao bị tách ra theo bước sóng, tương tự như cách lăng kính tách ánh sáng mặt trời thành dải màu cầu vồng”.

Hollands giải thích rằng nghiên cứu này cũng giúp mang những vật thể không gian xa xôi ấy đến gần hơn với chúng ta.

Hình ảnh mô phỏng một số sao lùn trắng với các màu sắc khác nhau - Ảnh: Đại học Warwick