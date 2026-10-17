Lần đầu tiên Bệnh viện C Đà Nẵng thực hiện phẫu thuật bắc cầu động mạch vành

Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển năng lực chuyên môn của Bệnh viện C Đà Nẵng, mở ra cơ hội tiếp cận các kỹ thuật điều trị tim mạch chuyên sâu cho người bệnh tại địa phương.

Ca phẫu thuật được thực hiện tại Bệnh viện C Đà Nẵng bởi ê-kíp bác sĩ Trung tâm Tim mạch, Khoa Ngoại Tổng hợp phối hợp cùng đoàn chuyên gia BVTW Huế do GS.TS. Phạm Như Hiệp – Giám đốc Bệnh viện dẫn đoàn, trực tiếp hỗ trợ và hướng dẫn thực hiện kỹ thuật.

Để chuẩn bị cho việc triển khai kỹ thuật này, từ giữa năm 2022, Bệnh viện C Đà Nẵng đã cử 21 cán bộ y tế đến BVTW Huế để được đào tạo, thực hànhchuyên sâu.

Trong tháng 9 và đầu tháng 10/2026, ê-kíp tiếp tục được cập nhật kiến thức, rèn luyện kỹ năng và phối hợp liên chuyên khoa, sẵn sàng cho ca phẫu thuật đầu tiên.

Các y bác sĩ thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân. (Ảnh: BVCC)

Bên cạnh công tác đào tạo, BVTW Huế đã nhiều lần cử đoàn khảo sát cơ sở vật chất, hỗ trợ máy móc, trang thiết bị chuyên dụng và phối hợp hoàn thiện các điều kiện phục vụ phẫu thuật.

Người bệnh đầu tiên được phẫu thuật là ông V.S. (83 tuổi, quê ở Đà Nẵng), được chẩn đoán bệnh lý mạch vành, kèm tăng huyết áp.

Tháng 01/2026, người bệnh bị nhồi máu cơ tim không ST chênh lên và đã được can thiệp cấp cứu động mạch vành phải.

Đến tháng 3/2026, người bệnh được phát hiện hẹp nặng kèm vôi hóa ở thân chung động mạch vành trái và động mạch liên thất trước. Lần can thiệp thân chung và động mạch liên thất trước ngày 20/3 không thành công, đòi hỏi phương án điều trị phù hợp hơn.

Ngày 11/10, các chuyên gia của hai Bệnh viện đã trực tiếp hội chẩn, đánh giá toàn diện kết quả lâm sàng và cận lâm sàng của người bệnh nhằm lựa chọn phương án điều trị phù hợp.

Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển năng lực chuyên môn của Bệnh viện C Đà Nẵng, mở ra cơ hội tiếp cận các kỹ thuật điều trị tim mạch chuyên sâu cho người bệnh tại địa phương.( Ảnh: BVCC)

Qua hội chẩn, các chuyên gia đã xem xét ba phương án điều trị gồm: tiếp tục điều trị nội khoa tối ưu; can thiệp lại động mạch vành trái bằng kỹ thuật khoan cắt mảng xơ vữa vôi hoá trong lòng mạch vành (Rotablator); hoặc phẫu thuật bắc cầu nối động mạch vành trái.

Điểm EuroSCORE II của người bệnh là 1,06%, thuộc nhóm nguy cơ phẫu thuật thấp, là cơ sở quan trọng để các chuyên gia cân nhắc chỉ định phẫu thuật.

Theo BVTW Huế, sau phẫu thuật, đến nay người bệnh tỉnh táo, chức năng tim tốt, đã được rút ống nội khí quản, cai máy thở và tự thở.

Việc thực hiện ca phẫu thuật tim bắc cầu động mạch vành đầu tiên tại Bệnh viện C Đà Nẵng là kết quả của bốn năm chuẩn bị và hợp tác chuyên môn giữa hai đơn vị, đánh dấu bước tiến trong phát triển kỹ thuật tim mạch chuyên sâu tại địa phương.

Kết quả này cũng cho thấy vai trò của BVTW Huế trong đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu và hỗ trợ các cơ sở y tế nâng cao năng lực điều trị.

Trong thời gian tới, hai bệnh viện hướng đến tiếp tục tăng cường hợp tác chuyên môn, từng bước triển khai phẫu thuật tim hở thường quy tại Bệnh viện C Đà Nẵng, góp phần giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương.