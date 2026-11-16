Lần đầu tiên bảo vật quốc gia - Hộp đựng xá-lị Tháp Nhạn được trưng bày rộng rãi để người dân chiêm ngưỡng

Đó là chia sẻ của Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Văn hóa - Nghi lễ Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An với Báo Giác Ngộ trước thềm diễn ra Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết tại Nghệ An, từ ngày 18-11 đến 24-11.

Theo Hòa thượng Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Nghệ An, Lễ cung rước bảo vật quốc gia - Hộp đựng xá-lị (xá-lợi) Tháp Nhạn sẽ diễn ra lúc 17 giờ ngày 17-11-2026. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm trong Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết tại Nghệ An, do Ban Văn hóa - Nghi lễ Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An phối hợp cùng Tỉnh ủy - UBND - Ủy ban MTTQVN tỉnh Nghệ An tổ chức.

Nhiều hoạt động Phật giáo trong Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026

Sau lễ cung rước sẽ diễn ra Lễ khai trương phòng trưng bày bảo vật quốc gia hộp đựng xá-lị Tháp Nhạn tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh. Bắt đầu từ ngày 18-11, công chúng có thể tham quan, chiêm bái theo các khung giờ: buổi sáng, từ 8 giờ đến 11 giờ; buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ; buổi tối từ 19 giờ đến 21 giờ 30.

"Trước mỗi buổi đón tiếp người dân chiêm bái, Tăng Ni, Phật tử tỉnh Nghệ An sẽ dành 30 phút để tụng các kinh Chuyển pháp luân, Vô ngã tướng, Từ bi, rồi trì chú Đại bi, Tiêu tai cát tường để nhắc lại lời dạy của Đức Phật cũng như cầu nguyện cho quốc thái dân an.", Hòa thượng Thích Thọ Lạc nói thêm.

Hộp xá-lị Tháp Nhạn được Nhà nước công nhận bảo vật quốc gia vào năm 2017

Bên cạnh hoạt động cung rước và chiêm bái, chương trình trà đàm với chủ đề “Từ hộp xá-lị Phật (Tháp Nhạn) đến Phật giáo xứ Nghệ ngày nay” sẽ diễn ra lúc 14 giờ 30 ngày 23-11.

Hoạt động này sẽ góp phần giúp công chúng hiểu rõ hơn về các khái niệm xá-lợi Phật, lịch sử hình thành và phát triển của Phật giáo Châu Hoan xưa, cũng như lịch sử và giá trị của hộp xá-lị Phật (Tháp Nhạn) - bảo vật quốc gia được Nhà nước công nhận vào năm 2017.

Được biết, Lễ bế mạc và Đêm hội đoàn kết - Ánh sáng bình an sẽ được tổ chức lúc 18 giờ ngày 24-11, với nghi thức dâng đèn hoa đăng cầu nguyện quốc thái dân an cùng chương trình nghệ thuật “Hóa thân Phật muôn thuở sáng ngời”.

Thời gian chiêm bái sẽ diễn ra từ ngày 18 đến hết ngày 24-11-2026. Người dân muốn chiêm bái, đảnh lễ hộp xá-lị Phật (Tháp Nhạn) - bảo vật quốc gia nghìn năm tuổi có thể trực tiếp đến Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh, số 7 đường Đào Tấn, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An để tham dự.

Hộp đựng xá-lị Tháp Nhạn được phát hiện trong đợt khai quật di chỉ Tháp Nhạn tại xã Hồng Long (huyện Nam Đàn cũ, Nghệ An) từ năm 1985-1986. Hiện vật được xác định có niên đại khoảng thế kỷ VII-VIII, thuộc thời kỳ Bắc thuộc, dưới triều Đường. Bảo vật quốc gia hộp đựng xá-lị Tháp Nhạn được chế tác bằng kim loại màu vàng, có hình chữ nhật, dài 8cm, rộng 5cm, cao 5,5cm, nặng khoảng 200g. Hiện vật gồm hai phần nắp và thân, được chế tác bằng kỹ thuật tán dập nguội. Ngày 25-12-2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2089/QĐ-TTg công nhận Hộp đựng xá-lị Tháp Nhạn là bảo vật quốc gia (đợt 6), với niên đại thế kỷ VII-VIII. Hiện vật hiện được trưng bày trang trọng tại Phòng Bảo vật quốc gia thuộc Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh”. Năm 2021, hình ảnh chiếc hộp được chọn in trên bộ tem bưu chính "Bảo vật quốc gia Việt Nam".