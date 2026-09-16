Lần đầu tiên 11 nước thành viên ASEAN tham dự CAEXPO tại Nam Ninh

Phó Cục trưởng Cục Phát triển Thương mại thuộc Bộ Thương mại Trung Quốc Đặng Ba (thứ hai bên trái) phát biểu tại họp báo. Ảnh: Công Tuyên/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo chiều ngày 16/9 tại Nam Ninh (Trung Quốc), Phó Cục trưởng Cục Phát triển Thương mại thuộc Bộ Thương mại Trung Quốc Đặng Ba (Deng Bo), cho biết năm nay đánh dấu kỷ niệm 5 năm thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Trung Quốc - ASEAN và là năm khởi động “Kế hoạch Hành động về Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Trung Quốc - ASEAN (giai đoạn 2026-2030)”.

Đây cũng là năm then chốt để đẩy nhanh việc triển khai Nghị định thư Nâng cấp Khu vực Mậu dịch Tự do Trung Quốc - ASEAN (Phiên bản 3.0) sau khi văn kiện này được ký kết.

Theo thông tin tại cuộc họp báo, với chủ đề “Chia sẻ cơ hội 3.0, cùng kiến ​​tạo cuộc sống tốt đẹp hơn”, Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) lần thứ 23 năm 2026 có tổng diện tích trưng bày khoảng 170.000m2, giới thiệu những thành tựu mới nhất trong hợp tác giữa Trung Quốc và các nước ASEAN, cũng như các cơ hội kinh doanh mới từ Khu vực Mậu dịch Tự do Trung Quốc - ASEAN (CAFTA) phiên bản 3.0.

Sự kiện thu hút sự tham gia của hơn 3.400 doanh nghiệp đến từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, đánh dấu mức tăng 5,3% về tổng số đơn vị tham gia triển lãm so với kỳ tổ chức trước.

Triển lãm năm nay đặc biệt chú trọng vào yếu tố công nghệ. Khu vực triển lãm của Trung Quốc sẽ giới thiệu đa dạng các sản phẩm công nghiệp công nghệ cao cùng nhiều sản phẩm mới lần đầu ra mắt, điển hình là vệ tinh "Thiên Trúc-1" (Tianzhu-1) đạt đẳng cấp quốc tế, bên cạnh các mô hình như giàn thu hồi tên lửa bằng hệ thống lưới trên biển đầu tiên của Trung Quốc ("Trường Chinh-10B"), hệ thống quan trắc khí quyển tích hợp mặt đất-trên không-không gian đầu tiên, và thiết bị hỗ trợ giấc ngủ sử dụng công nghệ giao diện não-máy tính (BCI) đã được cấp nhiều bằng sáng chế.

Tại khu vực triển lãm dành cho ASEAN, các lĩnh vực tham gia đã mở rộng từ những ngành truyền thống như nông nghiệp và thủ công mỹ nghệ sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như truyền thông kỹ thuật số, công nghệ xanh và trí tuệ nhân tạo (AI).

Sự kiện sẽ có sự góp mặt của các đoàn đại biểu từ các cơ quan khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của nhiều quốc gia như Campuchia, Indonesia, Malaysia và Thái Lan.

Ngoài ra, một khu vực chuyên biệt mang tên "Siêu thị AI" sẽ trưng bày hơn 500 sản phẩm, từ kính thông minh tích hợp AI và thiết bị đeo đến robot phục hồi chức năng và các nhân vật ảo hỗ trợ luyện thanh bằng AI, mang đến cho khách tham quan trải nghiệm toàn diện, giúp họ hình dung hành trình phát triển của công nghệ AI từ giai đoạn nghiên cứu và phát triển (R&D) tiên tiến cho đến khi được ứng dụng trong đời sống sinh hoạt hàng ngày.

Cùng với đó, xoay quanh các lĩnh vực hợp tác trọng tâm của Khu vực Mậu dịch Tự do Trung Quốc - ASEAN (CAFTA) phiên bản 3.0, triển lãm đã nâng cấp các khu vực chuyên đề về kinh tế số và phát triển xanh/ít carbon nhằm giới thiệu những giải pháp công nghệ số thông minh phù hợp với nhu cầu thị trường ASEAN cũng như các mô hình thực tiễn trong lĩnh vực “carbon kép” (giảm phát thải và trung hòa carbon).

CAEXPO là một trong những hội chợ triển lãm hàng đầu Trung Quốc, được tổ chức định kỳ hàng năm tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây từ năm 2004. Qua 22 kỳ tổ chức, CAEXPO và CABIS đã góp phần quan trọng trong kết nối đầu tư, thúc đẩy hợp tác kinh tế, tăng cường quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Trung Quốc, trở thành một trong những sự kiện lớn được doanh nghiệp quan tâm và tham gia nhiều nhất khu vực. Trong suốt 22 kỳ Hội chợ CAEXPO, Việt Nam đều có lãnh đạo Chính phủ tham dự.

Khu trưng bày của doanh nghiệp Việt Nam tại CAEXPO năm nay có quy mô gần 200 gian hàng của trên 120 doanh nghiệp, với tổng diện tích khoảng 4.000m2, lớn nhất trong ASEAN. Các doanh nghiệp Việt Nam trưng bày và giới thiệu sản phẩm của các ngành hàng có thế mạnh như nông sản, thực phẩm chế biến, giày dép, hàng tiêu dùng, gia dụng, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ…

Thông qua CAEXPO, hợp tác kinh tế Việt Nam - Trung Quốc đang từng bước mở rộng từ thương mại hàng hóa sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao hơn, đồng thời tăng cường kết nối chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất và đầu tư. Đây được xem là hướng đi góp phần tạo thêm động lực cho quan hệ kinh tế, thương mại song phương trong thời gian tới.