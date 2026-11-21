Ngày 21-11, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia có báo cáo đánh giá tình hình thời tiết cả nước trong những tuần đầu tháng 11.

Thông tin đáng chú ý là từ ngày 18 đến ngày 20-11, miền Đông Nam bộ đã xuất hiện một đợt nắng nóng diện rộng. Đây là lần đầu tiên trong chuỗi số liệu quan trắc 35 năm ghi nhận nắng nóng diện rộng tại miền Đông Nam bộ trong tháng 11.

Nhiệt độ tại Nam bộ được ghi nhận từ ngày 21-10 đến 20-11 cao hơn trung bình nhiều năm 1-1,5 độ C. Trên phạm vi cả nước, nhiệt độ trung bình cao hơn 1,5-3 độ C, có nơi ở Bắc bộ cao hơn mức này.

Nắng nóng diện rộng sẽ ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp. Ảnh minh họa: PHÚC HẬU

Số liệu quan trắc cho thấy nhiều địa phương ở Nam bộ ghi nhận nhiệt độ cao nhất ngày đạt hoặc vượt giá trị lịch sử trong tháng 11.

Tại trạm Biên Hòa (TP Đồng Nai), nhiệt độ ngày 18-11 đạt 36 độ C, vượt mức lịch sử 35,7 độ C ghi nhận ngày 8-11-2021. Tại trạm Nhà Bè (TPHCM), nhiệt độ ngày 19-11 đạt 35,6 độ C, vượt mức lịch sử 34,9 độ C ngày 19-11-2015.

Tại TP Cần Thơ, nhiệt độ ngày 18-11 đạt 35,4 độ C, vượt mức lịch sử 34,7 độ C ngày 13-11-2023. Trạm Vĩnh Long ghi nhận 35,1 độ C ngày 18-11, cao hơn mức lịch sử 34,7 độ C ngày 6-11-2023.

Một số địa phương khác cũng ghi nhận nhiệt độ vượt mức lịch sử. Tại trạm Mỹ Tho (Đồng Tháp), nhiệt độ ngày 18-11 đạt 34,9 độ C, vượt mức 34,2 độ C ngày 27-11-2016. Tại trạm Long Khánh (TP Đồng Nai), nhiệt độ ngày 19-11 đạt 35,2 độ C, vượt mức 34,7 độ C ngày 13-11-2023.

Từ ngày 21-10 đến 20-11, lượng mưa ở nhiều nơi thuộc Nam bộ thấp hơn trung bình nhiều năm tới 50-70%.

Theo dự báo, từ ngày 21-11 đến 20-12, nhiệt độ trung bình trên cả nước sẽ tiếp tục cao hơn trung bình nhiều năm 1-2 độ C. Tại Nam bộ, nhiệt độ trung bình dự báo phổ biến 27-29 độ C, tùy khu vực. Lượng mưa tại Nam bộ có thể thấp hơn trung bình nhiều năm 10-40%.