Khoảng 3 năm trước, nam bệnh nhân 48 tuổi, ngụ TP.HCM, được phát hiện mắc bệnh van tim. Gần đây, tình trạng mệt mỏi, hụt hơi và đuối sức ngày càng rõ khi gắng sức, ảnh hưởng đến sinh hoạt và công việc.

Qua thăm khám, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (BV ĐHYD) xác định bệnh nhân bị xơ hóa, hở nặng van động mạch chủ, kèm giãn gốc động mạch chủ 50 mm.

Mong muốn được điều trị bằng phương pháp ít xâm lấn, bệnh nhân tìm đến bệnh viện và được chỉ định phẫu thuật Bentall nội soi toàn bộ sau khi đánh giá chuyên môn.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân.

Thay vì mở dọc xương ức như phương pháp truyền thống, ê-kíp Khoa Phẫu thuật Tim mạch, BV ĐHYD thực hiện toàn bộ ca mổ qua hai cổng thao tác nhỏ ở ngực phải.

Các bước thay gốc, thay van động mạch chủ và cắm lại hai động mạch vành nuôi tim được tiến hành dưới hình ảnh nội soi 3D. Trong đó, cổng thao tác chính chỉ khoảng 4 cm.

Theo TS BS Phạm Trần Việt Chương, Khoa Phẫu thuật Tim mạch, BV ĐHYD, thách thức lớn nhất của kỹ thuật là cắm lại hai gốc động mạch vành.

Công đoạn này đòi hỏi độ chính xác cao, bởi sai lệch về độ căng, độ xoắn hoặc chảy máu tại miệng nối đều có thể ảnh hưởng đến kết quả phẫu thuật. Vì vậy, ê-kíp phải phối hợp chặt chẽ và kiểm soát từng thao tác.

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 5 giờ, với thời gian kẹp động mạch chủ 160 phút và tuần hoàn ngoài cơ thể 215 phút. Trong thời gian kẹp động mạch chủ, tim được bảo vệ bằng hai lần truyền dung dịch bảo vệ cơ tim.

Sau khi tim hoạt động trở lại, chức năng co bóp được ghi nhận tốt. Theo TS BS Phạm Trần Việt Chương, đây là khoảng thời gian không dài đối với một ca phẫu thuật phức tạp được thực hiện hoàn toàn bằng nội soi.

Ê-kíp Khoa Phẫu thuật Tim mạch thực hiện phẫu thuật Bentall nội soi toàn bộ qua 2 cổng thao tác.

Ưu điểm của phương pháp là không phải cưa xương ức, cắt hoặc banh xương sườn, giúp bảo tồn cấu trúc thành ngực và hỗ trợ người bệnh hồi phục sớm. Bệnh nhân được rút nội khí quản sau 4 giờ, chuyển về phòng điều trị thường vào ngày hậu phẫu thứ 2 và xuất viện vào ngày thứ 4.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân cải thiện rõ rệt, không còn hụt hơi như trước. Bệnh nhân chia sẻ: “Tôi thấy khỏe hơn nhiều, thở được dài hơn và không còn hụt hơi như trước. Sau mổ tôi không đau nhiều, có thể vận động sớm và cũng rất hài lòng với vết mổ nhỏ, thẩm mỹ”.

Thành công này tiếp tục mở rộng khả năng ứng dụng phẫu thuật tim nội soi toàn bộ tại bệnh viện. Kỹ thuật đã được triển khai trong điều trị nhiều bệnh lý phức tạp như sửa chữa, thay đa van tim, phẫu thuật động mạch chủ và mở rộng đường thoát thất trái.

Thời gian tới, bệnh viện tiếp tục chuẩn hóa quy trình, tối ưu kỹ thuật và đánh giá kết quả điều trị, từng bước tạo nền tảng hướng đến phẫu thuật Robot.

Qua đó, mở rộng các phương pháp điều trị ít xâm lấn, bảo đảm an toàn và nâng cao hiệu quả chăm sóc người bệnh.