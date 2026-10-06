Lần đầu phát hiện bằng chứng về thế hệ hành tinh thứ hai quanh một ngôi sao đã chết

Theo các tác giả của một nghiên cứu được công bố hôm 5/10 trên tạp chí Nature Astronomy, hành tinh này nhiều khả năng là một hành tinh khí khổng lồ quay quanh một sao lùn trắng có tên HS 0209+0832, nằm cách Trái đất khoảng 270 năm ánh sáng. Sau khi phân tích dữ liệu quan sát từ Kính viễn vọng Không gian Hubble của Cơ quan hàng không, vũ trụ Mỹ (NASA) và các thiết bị khác, nhóm nghiên cứu đã tìm thấy bằng chứng hóa học cho thấy hành tinh này có thể đã ngưng tụ từ vật chất bị ngôi sao đẩy ra ngoài khi nó cạn kiệt năng lượng và sụp đổ thành sao lùn trắng.

Khi một ngôi sao giống như Mặt trời chết đi, trước tiên nó sẽ nhanh chóng phình to thành sao khổng lồ đỏ và sau đó giải phóng các lớp vỏ bên ngoài, để lại một lõi nóng, đặc và nhỏ hơn nhiều — được gọi là sao lùn trắng. Một số hành tinh thế hệ đầu tiên — những hành tinh hình thành cùng thời điểm với ngôi sao — có thể sống sót sau sự kiện hủy diệt này nếu quỹ đạo của chúng đủ rộng. Các nhà thiên văn học từng quan sát thấy một số ít hành tinh thế hệ đầu tiên sống sót như vậy quay quanh các sao lùn trắng, nhưng chưa bao giờ ghi nhận được cái gọi là hành tinh thế hệ thứ hai — một thế giới hoàn toàn mới được tạo ra từ tàn dư của một ngôi sao đã chết.

Hình ảnh minh họa của nghệ sĩ về một hành tinh mới tiềm năng được hình thành trong quá trình biến đổi của một ngôi sao đang lụi tàn — sao lùn trắng HS 0209+0832 - Ảnh: Đại học Warwick (Anh)

Dấu hiệu cho thấy HS 0209+0832 có thể đã sinh ra một hành tinh mới chính là sự hiện diện bất thường của các nguyên tố nặng trên bề mặt sao lùn trắng. Các tác giả nghiên cứu tin rằng đây là vật chất hành tinh đang rơi xuống phần lõi còn sót lại. Jamie Williams, tác giả chính của nghiên cứu và là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Khoa Vật lý thuộc Đại học Warwick (Anh), cho biết: "Vật chất hành tinh này rất giàu một nguyên tố có tên là niobi. Đây là lần đầu tiên nguyên tố này được tìm thấy trong một sao lùn trắng, và điều đó ngụ ý rằng vật chất hành tinh được tạo ra từ tàn dư của ngôi sao khi nó chết đi".

Việc phân tích sâu hơn dữ liệu từ NASA đã tiết lộ một tín hiệu độ sáng mờ nhạt lặp lại sau mỗi 4,4 ngày — một bằng chứng mà các nhà nghiên cứu cho là phù hợp với sự tồn tại của một hành tinh khổng lồ đang quay quanh sao lùn trắng này. “Điều thú vị về các hành tinh quay quanh các sao lùn trắng là do sao lùn trắng nguội dần theo thời gian, nên vùng có thể sống được của chúng rất ổn định. Một hành tinh thế hệ thứ hai có thể hình thành và nằm trong vùng có thể sống được suốt hàng chục tỷ năm” - Williams cho biết.

Khoảng thời gian ổn định dài như vậy có thể mang lại những điều kiện lý tưởng hơn cho sự sống, nhưng cần có thêm nghiên cứu để xác nhận khám phá về hành tinh thế hệ thứ hai này, ông nói thêm. “Đó chưa phải là một hành tinh đã được xác nhận. Hiện tại, nó mới chỉ là một ứng viên” - Williams nhận xét.