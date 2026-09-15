Lần đầu Nhật Bản có hơn 100.000 người thọ từ 100 tuổi trở lên

Theo thông báo hôm 15/9 của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, số lượng người một trăm tuổi đã tăng năm thứ 56 liên tiếp, đạt 107.677 người vào tháng 9, tăng gần 8.000 người so với năm trước. Bộ này cho biết thêm, phần lớn trong số đó là phụ nữ, chiếm 88% (tương đương 94.298 người) trên tổng số lượng.

Bộ trưởng Y tế Kenichiro Ueno đã nhìn nhận các số liệu này theo hướng tích cực khi chia sẻ với báo giới rằng: "Tôi rất vui mừng khi thấy nhiều người vẫn duy trì được sự năng động và khỏe mạnh trong thời gian dài như vậy".

Theo Ngân hàng Thế giới, Nhật Bản luôn nằm trong nhóm các quốc gia có tuổi thọ cao nhất thế giới, với tuổi thọ trung bình là 84 tuổi vào năm 2024. Con số tương ứng tại Mỹ là 79 tuổi.

Các nhà khoa học cho rằng tuổi thọ cao của người dân Nhật Bản là nhờ chế độ ăn uống lành mạnh và hệ thống y tế tiên tiến. Mặc dù Nhật Bản nổi tiếng với tình trạng làm việc quá giờ tại các đô thị, một số người dân vẫn theo đuổi triết lý "ikigai" – khuyến khích mỗi cá nhân mang lại giá trị và niềm vui cho cuộc sống.

Những người cao tuổi di chuyển trên đường phố Nhật Bản - Ảnh: Getty

Theo Bộ Y tế, Nhật Bản hiện là nơi sinh sống của một số người cao tuổi nhất thế giới, bao gồm bà Fuyo Kishimoto (114 tuổi, ở Kyoto) và ông Hikaru Kato (112 tuổi, ở Kumamoto).

Tuy nhiên, tình trạng già hóa dân số cũng đang gây áp lực ngày càng lớn lên nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, làm tăng chi phí chăm sóc người cao tuổi và làm thu hẹp lực lượng lao động.

Bất chấp việc người dân sống thọ hơn, tổng dân số 123 triệu người của Nhật Bản vẫn tiếp tục sụt giảm do tỷ lệ sinh chạm mức thấp kỷ lục.

Trong những năm gần đây, Nhật Bản cũng đã mở cửa đón lao động lành nghề và lao động phổ thông, mặc dù chính phủ gần đây đã thắt chặt các quy định về thị thực trong bối cảnh tâm lý bài ngoại gia tăng.