Lần đầu Mỹ sử dụng 'Mẹ của các loại bom' GBU-43B tại Afghanistan diễn ra như thế nào?

Ngày 13/4/2017 đánh dấu lần đầu tiên bom nổ trên không cỡ lớn GBU-43/B MOAB được sử dụng trong chiến đấu.

Mục tiêu là một mạng lưới hang động và đường hầm do tổ chức Nhà nước Hồi giáo Khorasan, một nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), sử dụng tại huyện Achin, tỉnh Nangarhar, miền đông Afghanistan.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, vụ tấn công được tiến hành lúc 19 giờ 32 phút theo giờ địa phương.

Quả bom được thả từ máy bay MC-130, nhằm phá hủy hệ thống công trình mà lực lượng vũ trang Mỹ cho rằng đang được các tay súng sử dụng để di chuyển và cố thủ.

Vào thời điểm đó, quân đội Mỹ và lực lượng Afghanistan đang tiến hành các hoạt động nhằm đẩy lùi IS tại Nangarhar.

Hệ thống hang động, đường hầm và các vật cản được cho là gây khó khăn cho lực lượng tiến công, khiến việc lựa chọn một loại vũ khí có sức công phá lớn được xem xét.

Sau vụ đánh bom, giới chức Afghanistan thông báo 36 tay súng IS thiệt mạng. Các tuyên bố ban đầu của phía Mỹ cho biết mục tiêu là làm suy yếu vị trí cố thủ và hỗ trợ hoạt động của lực lượng trên mặt đất.

Tuy nhiên, những con số thương vong được công bố khi đó chủ yếu xuất phát từ các cơ quan chức năng tham gia chiến dịch, không phải một cuộc kiểm chứng độc lập toàn diện.

Vụ tấn công nhanh chóng thu hút sự chú ý toàn cầu bởi MOAB trước đó chưa từng được sử dụng trong chiến đấu.

Hình ảnh vụ nổ cho thấy một đám mây lớn bốc lên trên khu vực đồi núi, phản ánh quy mô của vụ đánh bom nhưng không tự nó xác định toàn bộ mức độ thiệt hại bên dưới mặt đất.

Việc lựa chọn MOAB cũng làm dấy lên tranh luận về thông điệp quân sự mà Washington muốn gửi tới đối phương.

Tư lệnh Mỹ tại Afghanistan khi đó khẳng định quyết định xuất phát từ yêu cầu chiến trường, nhằm xử lý một vị trí gây cản trở hoạt động quân sự.

Sau sự kiện năm 2017, MOAB tiếp tục được xem là vũ khí dành cho những tình huống đặc biệt, thay vì phương tiện không kích được sử dụng thường xuyên.