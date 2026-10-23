Lần đầu mua xe với 500 triệu đồng, chọn ôtô nào để không 'vỡ kế hoạch'

Ngân sách 500 triệu đồng hiện tại là đủ để người dùng bắt đầu cân nhắc sở hữu một chiếc ôtô đầu tay. Nếu trước đây, với cùng khoản tiền này, người mua xe chỉ có 1-2 lựa chọn ở nhóm xe cỡ nhỏ đô thị.

Thế nhưng nay, thị trường đã có đa dạng lựa chọn ôtô giá rẻ hơn, đảm bảo đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng Việt.

VinFast VF 3

VinFast VF 3 trở thành lựa chọn phù hợp nhất về cả mức giá lẫn chi phí vận hành. Ảnh: Phương Lâm.

Với mức ngân sách dưới 500 triệu đồng, VinFast VF 3 chính là một trong những đại diện đáng cân nhắc trong lần đầu mua xe. Với mức giá 285 triệu đồng chưa bao gồm khuyến mại, VF 3 có thể xem là một trong những mẫu xe có mức giá dễ tiếp cận nhất thị trường.

Mẫu xe điện mini được trang bị một motor điện đặt ở phía sau, cho công suất tối đa 32 kW, tương đương khoảng 43 mã lực và mô men xoắn cực đại 110 Nm.

Nếu đặt mua xe VF 3, khách hàng được hưởng ưu đãi 0% phí trước bạ theo chương trình của Chính phủ.

Wuling Bingo

Wuling Bingo có giá khởi điểm chỉ 399 triệu đồng. Ảnh: Phúc Hậu.

Nếu yêu thích một mẫu xe có thiết kế nữ tính, Wuling Bingo là lựa chọn không tồi cho người lần đầu mua xe. Đây là mẫu hatchback cỡ A được bán với 3 phiên bản, giá dao động 399-499 triệu đồng. Tùy mỗi phiên bản, dung lượng pin trên xe sẽ khác nhau.

Nhờ đó,quãng đường di chuyển cũng thay đổi, thấp nhất 333 km/lần sạc, cao nhất là 410 km/lần sạc. Công suất động cơ điện ở mỗi phiên bản cũng có sự khác biệt, dao động 30-50 kW, tương đương 41-67 mã lực.

Tương tự VF 3, Wuling Bingo được hưởng mức lệ phí trước bạ lần đầu 0% đối với ôtô điện chạy pin trong thời gian chính sách có hiệu lực. Tuy nhiên, các khoản phí đăng ký khác vẫn cần được tính vào ngân sách mua xe.

Geely EX2

Mẫu Hatchback giá rẻ từ Geely thu hút lượng lớn khách hàng nhờ thiết kế và giá bán. Ảnh: Phong Vân.

Geely EX2 là một lựa chọn đáng chú ý khác trong nhóm xe điện cỡ nhỏ, đặc biệt với người dùng muốn tìm kiếm một mẫu xe có kích thước lớn hơn VF 3 nhưng vẫn nằm trong tầm ngân sách dưới 500 triệu đồng.

Tại Việt Nam, Geely EX2 được phân phối với 2 phiên bản Pro và Max, giá niêm yết lần lượt 459 triệu đồng và 499 triệu đồng. Xe thuộc nhóm hatchback điện cỡ nhỏ, hướng đến nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị nhưng vẫn đảm bảo không gian sử dụng cho gia đình.

So với những mẫu xe mini như VF 3 hay Wuling Mini EV, EX2 có thiết kế thân xe dài hơn, kiểu dáng hatchback truyền thống và không gian sử dụng thực dụng hơn. Đây có thể là yếu tố đáng cân nhắc với người lần đầu mua ôtô, đặc biệt khi xe không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại cá nhân mà còn được sử dụng cho gia đình.

Tuy nhiên, người mua cần tính thêm chi phí lăn bánh trước khi quyết định. Với giả định đăng ký tại TP.HCM, Geely EX2 bản Pro có giá lăn bánh tham khảo khoảng 475 triệu đồng, trong khi bản Max vượt mốc 500 triệu đồng. Như vậy, nếu ngân sách 500 triệu đồng đã bao gồm toàn bộ chi phí để xe có thể lưu thông, bản Pro là lựa chọn phù hợp hơn.

Kia Morning

Kia Morning nay sở hữu thiết kế thời trang, phù hợp người trẻ. Ảnh: Thaco.

Nếu ưu tiên một mẫu xe xăng có mức giá dễ tiếp cận, Kia Morning vẫn là cái tên đáng cân nhắc trong nhóm xe đô thị cỡ nhỏ.

Mẫu hatchback hạng A này hiện có giá niêm yết từ 325 triệu đồng cho bản MT. Bên cạnh đó, khách hàng có thể lựa chọn bản số tự động với giá 439 triệu đồng hoặc bản GT-Line giá 469 triệu đồng.

Morning sử dụng động cơ xăng 1.25L, công suất tối đa 86 mã lực, kết hợp hộp số sàn 5 cấp trên bản MT. Với kích thước nhỏ gọn, mẫu xe này hướng đến nhóm khách hàng chủ yếu di chuyển trong đô thị, cần một phương tiện dễ điều khiển và thuận tiện khi tìm chỗ đỗ.

Một lợi thế của Kia Morning là người mua có thể lựa chọn phiên bản theo khả năng tài chính. Tuy nhiên, giá niêm yết chưa phải số tiền cuối cùng cần chuẩn bị để nhận xe.

Tại TP.HCM, Kia Morning MT có giá lăn bánh ước tính khoảng 374 triệu đồng. Với bản số tự động giá 439 triệu đồng, chi phí lăn bánh tăng lên xấp xỉ 499 triệu đồng, gần chạm ngưỡng ngân sách 500 triệu đồng. Trong khi đó, bản GT-Line giá 469 triệu đồng có thể vượt mốc này sau khi cộng các khoản phí.

Như vậy, với ngân sách 500 triệu đồng tính cả chi phí lăn bánh, người mua vẫn có thể lựa chọn Kia Morning bản số sàn hoặc số tự động, nhưng cần cân nhắc kỹ nếu muốn sở hữu bản cao cấp hơn.