Lần đầu mua ôtô, ngoài giá tiền, nữ giới nên quan tâm điều gì?

Giá tiền đắt hay không, thiết kế đẹp ra sao hay công nghệ nhiều đến mức nào thường là những mối quan tâm chung của người lần đầu mua xe. Tuy nhiên với nữ giới, ở lần đầu tiên sở hữu ôtô, các yếu tố cần cân nhắc nhiều hơn đáng kể.

Vậy làm sao để biết chiếc xe đầu tay có phù hợp hay không, đâu là tiêu chí mà những chủ xe nữ cần quan tâm ở lần mua xe đầu tay này?

Tầm nhìn, camera 360 và cột A

Với người mới lái, việc xác định khoảng cách giữa xe với các phương tiện xung quanh hay vật cản là một trong những kỹ năng cần thời gian để làm quen. Do đó, tầm nhìn từ vị trí ghế lái là yếu tố cần được cân nhắc khi lựa chọn ôtô đầu tiên.

Cột A, bộ phận nằm hai bên kính lái, có thể tạo ra những vùng khuất tầm nhìn nhất định. Tùy thiết kế xe và tư thế ngồi, người lái có thể gặp khó khăn khi quan sát người đi bộ, xe máy hoặc phương tiện đang di chuyển tại giao lộ, đặc biệt trong những tình huống cần đánh lái để rẽ.

Khi lái thử, người mua nên điều chỉnh ghế theo tư thế lái thực tế, sau đó quan sát hai bên kính chắn gió và thử đánh lái tại những vị trí an toàn để đánh giá mức độ che khuất. Đây là chi tiết khó nhận ra nếu chỉ đứng bên ngoài quan sát thiết kế xe.

Camera 360 là trang bị mà các nữ giới lần đầu mua ôtô nên cân nhắc. Ảnh: Đan Thanh.

Bên cạnh tầm nhìn trực tiếp, camera 360 độ cũng là trang bị đáng cân nhắc. Hệ thống này tổng hợp hình ảnh từ nhiều camera xung quanh xe, giúp người lái quan sát khu vực gần thân xe khi đỗ hoặc di chuyển trong không gian hẹp.

Với những người thường xuyên xuống hầm chung cư, đỗ xe tại bãi có diện tích hạn chế hoặc di chuyển trên đường đông, camera 360 độ có thể hỗ trợ đáng kể trong việc xác định vị trí xe.

Tuy nhiên, chất lượng hình ảnh, độ trễ và khả năng hiển thị trong điều kiện thiếu sáng cũng cần được kiểm tra, thay vì chỉ quan tâm xe có trang bị tính năng này hay không.

Vô lăng nặng hay nhẹ

Một chiếc xe có thiết kế nhỏ gọn chưa chắc đã mang lại cảm giác dễ điều khiển. Trên thực tế, độ nặng vô lăng, bán kính quay vòng và khả năng quan sát đầu xe đều ảnh hưởng đến trải nghiệm cầm lái, đặc biệt khi di chuyển ở tốc độ thấp.

Vô lăng nhẹ có thể giúp người lái xoay trở thuận tiện hơn khi quay đầu hoặc đưa xe vào vị trí đỗ. Ngược lại, nếu vô lăng quá nhẹ hoặc thiếu cảm giác phản hồi, người lái có thể khó cảm nhận chính xác trạng thái điều khiển xe. Cảm giác vô lăng cũng khác nhau tùy hệ thống trợ lực và cách nhà sản xuất thiết lập.

Độ nặng vô lăng là điểm nữ giới nên quan tâm khi tìm mua xe. Ảnh: Phúc Hậu.

Vì vậy, thay vì chỉ ngồi thử trong showroom, người mua nên trực tiếp lái xe qua những cung đường quen thuộc, thực hiện các thao tác quay đầu, vào cua và đỗ xe. Nếu có điều kiện, việc trải nghiệm cả trong phố đông lẫn trên đường thoáng sẽ giúp đánh giá rõ hơn khả năng điều khiển ở các tốc độ khác nhau.

Ngoài ra, chiều dài và chiều rộng tổng thể chưa phải những thông số duy nhất cần quan tâm. Bán kính quay vòng cũng ảnh hưởng đến khả năng xoay trở trong hẻm nhỏ hoặc bãi đỗ chật.

Một mẫu xe có kích thước phù hợp với nơi ở, chỗ làm và những cung đường thường xuyên di chuyển sẽ giúp việc sử dụng hàng ngày thuận tiện hơn.

ADAS có thực sự cần thiết?

Các hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS) ngày càng xuất hiện trên nhiều mẫu ôtô, từ phân khúc phổ thông đến cao cấp. Với người lần đầu mua xe, đây là nhóm công nghệ đáng tìm hiểu, nhưng không nên chỉ đánh giá dựa trên số lượng tính năng được công bố.

Những chức năng như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo lệch làn đường hay phanh khẩn cấp tự động có thể hỗ trợ người lái trong một số tình huống giao thông.

Với lái mới, người mua xe lần đầu, những tính năng ADAS sẽ giúp ích khi di chuyển hàng ngày. Ảnh: Đan Thanh.

Tuy nhiên, khả năng phát hiện xe máy, điều kiện ánh sáng, tốc độ di chuyển và cách hệ thống phát cảnh báo có thể khác nhau giữa các mẫu xe. Người mua nên tìm hiểu cụ thể xe được trang bị những chức năng nào, hệ thống chỉ cảnh báo hay có khả năng can thiệp, đồng thời kiểm tra cách bật, tắt và điều chỉnh độ nhạy.

Tư thế ngồi và khả năng điều chỉnh ghế lái

Không phải mẫu xe nào có khoang lái rộng cũng phù hợp với mọi vóc dáng. Với người có chiều cao khiêm tốn, việc tìm được tư thế ngồi phù hợp đôi khi quan trọng hơn những trang bị tiện nghi được quảng bá trên xe.

Nếu ghế lái không thể điều chỉnh đủ cao hoặc vô lăng không có biên độ điều chỉnh phù hợp, người lái có thể gặp khó khăn khi quan sát đường, thao tác bàn đạp hoặc duy trì tư thế thoải mái trong những hành trình dài. Ngược lại, việc kéo ghế quá gần vô lăng để cải thiện tầm nhìn cũng có thể ảnh hưởng đến tư thế lái và khoảng cách an toàn với túi khí.

Việc điều chỉnh độ cao, độ ngả lưng ghế sẽ đảm bảo việc điều khiển xe trở nên thoải mái hơn. Ảnh: Phương Lâm.

Khi lái thử, người mua nên kiểm tra khả năng điều chỉnh độ cao, độ xa gần của ghế, độ nghiêng tựa lưng và vị trí vô lăng. Sau khi điều chỉnh, người lái cần bảo đảm có thể đạp hết các bàn đạp, điều khiển vô lăng thoải mái và quan sát rõ khu vực phía trước.

Đây là trải nghiệm cá nhân mà thông số kỹ thuật khó phản ánh đầy đủ. Nếu thường xuyên lái xe trong thời gian dài, độ nâng đỡ của ghế và khả năng tìm được tư thế ngồi phù hợp cũng cần được đặt lên bàn cân.