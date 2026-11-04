Lần đầu mua ôtô, có nên chọn xe 7 chỗ?

Lần đầu mua ôtô, không ít người thường đứng trước bài toán lựa chọn xe 5 hay 7 chỗ. Một chiếc xe nhỏ gọn có thể đáp ứng phần lớn nhu cầu di chuyển hàng ngày, nhưng mẫu xe 7 chỗ lại hấp dẫn hơn nhờ khả năng chở thêm người thân trong những chuyến đi xa.

Đặc biệt, khi thị trường ngày càng xuất hiện nhiều mẫu MPV 7 chỗ phổ thông với giá bán tương đương SUV cỡ B, sự chênh lệch về chi phí mua xe cũng không còn là rào cản quá lớn.

Thế nhưng trước khi quyết định xuống tiền, lái mới cần hiểu rằng một chiếc ôtô có nhiều ghế ngồi hơn chưa chắc đã là lựa chọn phù hợp hơn.

Vì sao là xe 7 chỗ?

Không khó để hiểu vì sao những chiếc xe 7 chỗ luôn được nhiều gia đình Việt quan tâm. Với những gia đình có 4-5 thành viên, thường có nhu cầu du lịch cùng gia đình vào các dịp lễ, nhu cầu lựa chọn xe có nhiều chỗ ngồi hơn càng tăng cao. Nếu sử dụng xe 5 chỗ, việc đưa thêm 2 người thân cùng đi có thể trở thành vấn đề. Nhưng với một chiếc xe 7 chỗ, cả gia đình đã có thể cùng nhau di chuyển mà không phải thuê thêm phương tiện.

Đặc biệt, khi có con nhỏ, việc sở hữu một chiếc ôtô rộng rãi cũng mang đến sự thuận tiện đáng kể. Từ xe đẩy, túi đồ cho trẻ em đến vali cho những chuyến du lịch, tất cả đều cần không gian để sắp xếp.

Hàng 3 có thể gấp gọn giúp tăng không gian để đồ trong cốp. Ảnh minh họa: Đan Thanh.

Ở nhiều mẫu xe 7 chỗ, hàng ghế cuối có thể được gập gọn khi không sử dụng. Nhờ đó, chủ xe có thể linh hoạt chuyển đổi giữa không gian dành cho hành khách và khoang chứa đồ. Với những gia đình thường xuyên di chuyển đông người, ưu điểm này rõ ràng đáng cân nhắc.

Chưa kể, xe 7 chỗ ngày nay không nhất thiết phải là những chiếc SUV cỡ lớn, đắt tiền. Người mua vẫn có thể tìm thấy các mẫu xe gia đình với kích thước tương đối gọn gàng và giá bán dễ tiếp cận. Thế nhưng, việc một chiếc xe có thể chở 7 người không đồng nghĩa nó sẽ mang lại sự thoải mái cho cả 7 hành khách trong mọi chuyến đi.

Chỗ nhiều, thực tế dùng bao nhiêu?

Thế nhưng, điều mà những người mua ôtô lần đầu thường bỏ qua là khả năng sử dụng thực tế của các mẫu xe 7 chỗ. Một trong những khái niệm cần được rạch ròi là người mua đang chọn xe cấu hình 5+2 hay 7 chỗ.

Ở các mẫu xe phổ thông, dù có 7 chỗ ngồi, kích thước không gian trong xe thực tế ngang với những mẫu xe có cấu hình 5 chỗ. Điều này đồng nghĩa với việc khi cố "nhồi nhét" thêm 2 người, không gian để chân hay khoảng trống 2 bên đều bị nhỏ đi đáng kể.

Với kiểu xe này, hàng 3 thường có diện tích khá hạn chế. Trẻ em có thể ngồi tương đối thoải mái, nhưng với người lớn, đặc biệt là những hành khách cao lớn, việc ngồi ở hàng ghế này trong vài giờ liên tục chưa chắc là trải nghiệm dễ chịu.

Một vấn đề khác là khoang hành lý. Đặt trường hợp gia đình cần đi du lịch đường dài với 7 thành viên, đồng nghĩa chiếc xe phải sử dụng cả 3 hàng ghế. Khi đó, không gian dành cho vali và đồ đạc phía sau gần như chẳng còn lại bao nhiêu.

Nói cách khác, chiếc xe đủ chỗ cho cả gia đình chưa chắc đã đủ chỗ cho hành lý của mọi người.

Không phải hàng ghế thứ 3 nào trên xe cũng đủ rộng rãi. Ảnh minh họa: Toyota.

Với người lần đầu mua ôtô, khả năng điều khiển xe cũng là điều đáng cân nhắc. Dù không phải chiếc xe 7 chỗ nào cũng lớn và khó lái, người mới vẫn nên chú ý đến chiều dài thân xe, khả năng quay đầu và việc đưa xe vào những vị trí đỗ hẹp.

Đặc biệt, nếu thường xuyên di chuyển trong những con hẻm nhỏ hoặc phải đỗ xe tại khu vực có diện tích hạn chế, một chiếc ôtô dễ xoay trở có thể mang lại sự thuận tiện hơn nhiều so với lợi thế chở thêm người.

Và khi đó, câu hỏi quan trọng nhất khi mua chiếc xe đầu tiên cho gia đình nên là việc 2 chỗ ngồi bổ sung ấy sẽ được sử dụng bao nhiêu lần trong một tháng?

Một gia đình có 5-6 thành viên thường xuyên di chuyển cùng nhau rõ ràng sẽ tìm thấy nhiều lợi ích ở chiếc xe 7 chỗ. Khi đó, hàng ghế cuối không còn là trang bị để phòng xa, mà trở thành một phần nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Tuy nhiên, câu chuyện sẽ khác với một cặp vợ chồng trẻ mới mua ôtô, hoặc gia đình có 3-4 thành viên chủ yếu sử dụng xe để đi làm, đưa đón con và di chuyển trong thành phố.

Xe có thể đủ chỗ ngồi, nhưng không đủ chỗ chứa hành lý cho 7 người. Ảnh minh họa: Mazda.

Với nhóm khách hàng này, một chiếc xe 5 chỗ có không gian đủ rộng, dễ điều khiển và phù hợp ngân sách đôi khi đã đáp ứng tốt phần lớn nhu cầu. Đương nhiên việc mua xe 7 chỗ để chuẩn bị cho tương lai không phải lựa chọn sai. Gia đình có thể đón thêm thành viên mới, phát sinh nhu cầu đưa đón ông bà hay thường xuyên tổ chức những chuyến đi xa.

Thế nhưng không phải tình huống nào có thể xảy ra cũng cần được giải quyết bằng việc mua một chiếc xe lớn hơn ngay từ đầu. Nếu chỉ có vài dịp trong năm cần chở đủ 6-7 người, việc thuê xe lớn cho những chuyến đi đặc biệt cũng là phương án đáng cân nhắc.

Nhìn chung, để trả lời chính xác được câu hỏi nên chọn xe 5 chỗ hay 7 chỗ, người mua xe đầu tiên nên chủ động so sánh nhu cầu đi lại hàng ngày và khả năng khai thác tối đa không gian bên trong xe ứng với số lượng thành viên gia đình. Một chiếc xe phù hợp với cuộc sống hàng ngày, không gian rộng rãi, thoải mái cho người ngồi bên trong đôi khi sẽ đáng giá hơn một chiếc xe có không gian hàng 3 chỉ để hàng hóa hay gấp gọn.