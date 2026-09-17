Lần đầu mua ô tô: 4 thủ tục quan trọng cần làm trước khi xe lăn bánh

Sau khi ký hợp đồng và nhận xe, nhiều người mua ô tô lần đầu có thể nghĩ rằng chỉ cần nhận chìa khóa là có thể đưa xe ra đường. Thực tế, để một chiếc ô tô mới đủ điều kiện lưu thông, chủ xe còn phải hoàn tất một loạt thủ tục hành chính.

Tùy nguồn gốc, loại xe và hình thức đăng ký, một số công đoạn có thể được đại lý hỗ trợ. Tuy nhiên, việc nắm rõ quy trình vẫn rất cần thiết để chủ động chuẩn bị giấy tờ, tài chính và tránh mất thời gian.

Nộp lệ phí trước bạ

Đây thường là bước đầu tiên sau khi hoàn tất việc mua ô tô. Khi thanh toán cho đại lý, người mua sẽ được bàn giao các giấy tờ cần thiết như hợp đồng mua bán, hóa đơn giá trị gia tăng và giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường hoặc phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước.

Chủ xe cần chuẩn bị thêm giấy tờ cá nhân, tài khoản định danh điện tử theo yêu cầu hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu xe thuộc sở hữu doanh nghiệp.

Lệ phí trước bạ phải được hoàn thành trước khi đăng ký và cấp biển số. Người mua có thể thực hiện kê khai, nộp tiền theo hình thức điện tử hoặc trực tiếp theo quy định.

Đáng chú ý, số tiền phải nộp không đơn giản được tính dựa trên giá bán thực tế tại đại lý mà còn phụ thuộc vào giá tính lệ phí trước bạ và mức thu tại từng địa phương. Vì vậy, người mua nên tìm hiểu khoản này ngay từ khi chọn xe để dự trù chi phí lăn bánh.

Từ năm 2026, bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy được các địa phương xây dựng, ban hành theo quy định mới. Một số loại xe cũng có chính sách riêng. Chẳng hạn, ô tô điện chạy pin được áp dụng mức lệ phí trước bạ lần đầu 0%; xe bán tải đăng ký lần đầu được tính bằng 60% mức thu đối với ô tô con dưới 9 chỗ tại địa phương tương ứng.

Trước khi nộp tiền, chủ xe nên kiểm tra kỹ thông tin về tên chủ xe, số khung, số máy, loại xe và giá trị tính lệ phí. Sau khi hoàn tất, người mua nhận thông báo kèm mã hồ sơ để thực hiện bước đăng ký xe.

Để một chiếc ô tô mới đủ điều kiện lưu thông, chủ xe phải hoàn tất nhiều thủ tục hành chính

Đăng ký xe, cấp biển số

Sau khi hoàn thành lệ phí trước bạ, chủ xe thực hiện đăng ký để được cấp biển số và giấy chứng nhận đăng ký xe.

Tùy trường hợp, thủ tục có thể thực hiện trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe hoặc thông qua Cổng dịch vụ công. Hồ sơ cơ bản gồm giấy khai đăng ký xe, giấy tờ của chủ xe, chứng từ nguồn gốc, chứng từ mua bán và chứng từ hoàn thành lệ phí trước bạ.

Với một số xe sản xuất, lắp ráp trong nước, công dân Việt Nam có thể đăng ký lần đầu theo hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình nếu đáp ứng đủ điều kiện. Chủ xe sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để kê khai, tải ảnh xe, bấm biển số và thanh toán lệ phí trực tuyến.

Mức lệ phí đăng ký, cấp biển số cũng khác nhau theo khu vực và loại xe. Theo quy định áp dụng từ năm 2026, ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống tại khu vực I như Hà Nội, TP.HCM có mức lệ phí cấp mới đăng ký và biển số là 14 triệu đồng.

Hoàn tất thủ tục đăng kiểm

Một vấn đề nhiều người mua ô tô mới quan tâm là có phải đưa xe đến trung tâm đăng kiểm hay không.

Theo quy định có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, một số xe cơ giới mới thuộc diện được miễn kiểm định lần đầu nếu đáp ứng đủ điều kiện. Tuy nhiên, miễn kiểm định không có nghĩa chủ xe được bỏ qua hoàn toàn thủ tục đăng kiểm.

Chủ xe vẫn cần thực hiện các bước cần thiết để được cấp giấy chứng nhận kiểm định và xác định thời hạn kiểm định. Hồ sơ có thể bao gồm thông tin về số khung, số động cơ, chất lượng xuất xưởng hoặc chứng nhận chất lượng đối với xe nhập khẩu.

Đăng ký tài khoản giao thông

Sau khi có biển số, chủ xe nên hoàn tất việc đăng ký dịch vụ thu phí điện tử không dừng. Hình thức này hiện được thực hiện thông qua tài khoản giao thông và phương thức thanh toán không dùng tiền mặt được liên kết.

Chủ xe cần cung cấp giấy tờ tùy thân, giấy đăng ký xe, số điện thoại và thông tin tài khoản thanh toán theo yêu cầu của nhà cung cấp. Sau khi định danh và liên kết nguồn tiền, các khoản phí khi xe đi qua trạm thu phí sẽ được thanh toán theo phương thức đã đăng ký.