Lần đầu Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam quy mô lớn được tổ chức tại Đà Lạt

Quang cảnh họp báo công bố Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam-Vietnam Jazz Heritage Festival 2026 tại Đà Lạt. (Ảnh: BẢO VĂN)

Ngày 30/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức công bố Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam-Vietnam Jazz Heritage Festival 2026.

Sự kiện do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo, với sự đồng hành của HAUS Foundation (thành viên Công ty cổ phần The One Destination), hướng đến tạo điểm hẹn âm nhạc có bản sắc, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của Đà Lạt-Lâm Đồng đối với công chúng yêu nghệ thuật và du khách trong nước, quốc tế.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn cho biết, Lễ hội nhạc Jazz thể hiện định hướng của tỉnh trong phát huy giá trị văn hóa, nghệ thuật gắn với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa. (Ảnh: BẢO VĂN)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn cho biết, đây là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong chuỗi sự kiện thuộc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI-năm 2026. Lễ hội nhạc Jazz hứa hẹn mang đến không gian thưởng thức âm nhạc đặc sắc, với sự giao lưu của các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế; đồng thời, thể hiện định hướng của tỉnh trong việc phát huy giá trị văn hóa, nghệ thuật gắn với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa.

Việc tổ chức Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 là một trong những nỗ lực cụ thể, nhằm đa dạng hóa sản phẩm văn hóa, du lịch, tạo thêm trải nghiệm cho người dân địa phương và du khách, đồng thời quảng bá hình ảnh Đà Lạt-Lâm Đồng năng động, sáng tạo, giàu bản sắc.

Việc tổ chức Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 là một trong những nỗ lực cụ thể, nhằm đa dạng hóa sản phẩm văn hóa, du lịch, tạo thêm trải nghiệm cho người dân địa phương và du khách, đồng thời quảng bá hình ảnh Đà Lạt-Lâm Đồng năng động, sáng tạo, giàu bản sắc. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn

Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 quy tụ nhiều nghệ sĩ, ban nhạc quốc tế. (Ảnh: BTC)

Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 quy tụ nhiều nghệ sĩ, ban nhạc quốc tế, như Lisa Ono (Nhật Bản), Nik West và Raul Midón (Hoa Kỳ), cùng nhiều nghệ sĩ, ban nhạc đến từ Hàn Quốc và nhiều tên tuổi trong làng âm nhạc Việt Nam, như Diva Hồng Nhung, Trần Thu Hà; nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn, Đức Trí và Hoài Sa…

Tổng đạo diễn chương trình, nhạc sĩ Huy Tuấn cho biết, điểm nhấn của Vietnam Jazz Heritage Festival 2026 là sự tập trung vào dòng nhạc jazz, với đội hình nghệ sĩ quốc tế và chuỗi chương trình kéo dài ba ngày tại Đà Lạt. Đây là Lễ hội nhạc Jazz quy mô lớn tại Việt Nam đến thời điểm này.

Tổng đạo diễn chương trình, nhạc sĩ Huy Tuấn thông tin về Vietnam Jazz Heritage Festival 2026 tại buổi họp báo. (Ảnh: BẢO VĂN)

Cùng với những màn trình diễn riêng, chương trình còn xây dựng các tiết mục biểu diễn kết hợp âm nhạc mang dấu ấn Việt Nam giữa các nghệ sĩ tên tuổi. Theo nhạc sĩ Huy Tuấn, việc chọn Đà Lạt làm nơi khởi đầu cho Vietnam Jazz Heritage Festival, bởi vùng đất này không chỉ hấp dẫn về du lịch, mà còn có nền tảng văn hóa đặc biệt. Từ “heritage” (di sản) trong tên gọi lễ hội thể hiện thông điệp về cuộc đối thoại giữa đô thị mang dấu ấn di sản với nhạc jazz có lịch sử phát triển lâu đời.

Trình diễn thời trang và âm nhạc Tây Nguyên dưới chân kiến trúc cổ Trường cao đẳng Đà Lạt. (Ảnh: BẢO VĂN)

Năm 2023, Đà Lạt gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc. Danh hiệu này ghi nhận tiềm năng âm nhạc của Đà Lạt, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nuôi dưỡng đời sống nghệ thuật, thúc đẩy sáng tạo và tăng cường kết nối với mạng lưới văn hóa quốc tế.

Việc tổ chức Vietnam Jazz Heritage Festival 2026 là cơ hội cụ thể hóa định hướng phát triển thành phố sáng tạo bằng sự kiện có khả năng kết nối nghệ sĩ, công chúng và các cộng đồng yêu âm nhạc.

Phối cảnh sân khấu Lễ hội nhạc jazz Việt Nam 2026 tại Quảng trường Lâm Viên-Đà Lạt. (Ảnh: BTC)

Theo kế hoạch, Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 diễn ra từ ngày 6-8/11, tại ba địa điểm thuộc phường Xuân Hương-Đà Lạt, tạo nên hành trình thưởng thức âm nhạc qua những không gian công cộng và biểu diễn mang sắc thái khác nhau.

Không gian HAUS Da Lat, một trong ba địa điểm dự kiến tổ chức Lễ hội nhạc jazz Việt Nam 2026. (Ảnh: BTC)

Đêm khai mạc dự kiến diễn ra từ 17 giờ đến 22 giờ ngày 6/11, tại Quảng trường Lâm Viên, mở cửa miễn phí để phục vụ công chúng. Ngày 7/11, chương trình tổ chức tại khu vực rạp 3/4, khu Hòa Bình và ngày 8/11, lễ hội khép lại tại khuôn viên HAUS Da Lat.