Lần đầu kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam vượt mốc 1.000 tỷ USD

Theo ước tính của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2026 đạt 1.010,6 tỷ USD, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm 2025, chính thức vượt mốc 1.000 tỷ USD.

Trong đó, xuất khẩu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh, với kim ngạch ước đạt 499 tỷ USD trong 10 tháng, tăng 27,4% so với cùng kỳ. Kết quả này tạo dư địa để Việt Nam hoàn thành và vượt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 15-16% trong năm 2026.

Cục Xuất nhập khẩu cũng cho biết đà tăng trưởng xuất khẩu được ghi nhận ở cả khu vực kinh tế trong nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu, nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục giữ vai trò chủ lực, chiếm 87,4% tổng kim ngạch.

Bên cạnh đó, hoạt động xuất khẩu cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực tại nhiều thị trường lớn như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu (EU), Hàn Quốc và ASEAN.

Riêng với tháng 10, kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 122,2 tỷ USD, tăng 47,6% so với cùng kỳ năm trước. Về cán cân thương mại, Việt Nam ước xuất siêu 6,8 tỷ USD trong tháng 10, đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp xuất siêu. Nhờ đó, mức nhập siêu lũy kế 10 tháng giảm xuống còn khoảng 12,7 tỷ USD. Kết quả trên đã cho thấy hoạt động thương mại hàng hóa đang tiếp tục mở rộng mạnh, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế.

Để duy trì đà tăng trưởng tích cực, trong quý IV/2026, Bộ Công Thương xác định tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường và nâng cao năng lực tuân thủ của doanh nghiệp. Trọng tâm là khai thác hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết, đồng thời mở rộng thị trường mới.

Cùng với đó, Bộ Công Thương sẽ chú trọng nâng cao năng lực cảnh báo sớm về các vụ việc phòng vệ thương mại, rào cản thuế quan, tiêu chuẩn xanh, yêu cầu truy xuất nguồn gốc và quy định xuất xứ hàng hóa.

Sau 10 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam chính thức vượt mốc 1.000 USD (Ảnh: Phạm Tùng).

Bộ Công Thương cũng định hướng hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và minh bạch chuỗi cung ứng. Đối với hàng nông sản, việc thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch, mở rộng các thỏa thuận và nghị định thư về kiểm dịch, đầu tư hạ tầng logistics lạnh, chuẩn hóa vùng trồng và cơ sở đóng gói sẽ tiếp tục được chú trọng nhằm đáp ứng yêu cầu của từng thị trường đối tác.

Hiện Bộ Công Thương cũng đang xây dựng dự thảo Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với định hướng tăng trưởng quy mô đi đôi với nâng cao chất lượng và tính bền vững.

Theo dự thảo, trong giai đoạn 2026-2030, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa bình quân đặt mục tiêu đạt 15-16%/năm, trong khi nhập khẩu tăng bình quân 12-13%/năm. Cán cân thương mại hàng hóa hướng tới thặng dư bền vững, với tỉ trọng xuất siêu trên tổng kim ngạch xuất khẩu bình quân đạt 3-6%.

Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành một trong 10 quốc gia có kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu lớn nhất thế giới cũng như đạt từ 7-10% tỉ trọng xuất siêu trên tổng xuất khẩu.

Chiến lược cũng hướng tới nâng tỉ trọng xuất khẩu thuộc khu vực doanh nghiệp trong nước lên 28-30% vào năm 2030 và 38-40% vào năm 2045.

Đồng thời, nâng tỉ trọng xuất khẩu hàng chế biến hoặc đã tinh chế trong tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 89-90% vào năm 2030, đến năm 2045 đạt trên 92%. Trong khi đó, tỉ lệ giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao trong tổng giá trị xuất khẩu hàng chế biến, chế tạo hướng tới khoảng 50% vào năm 2030 và trên 55% vào năm 2045.

Bên cạnh nâng cao chất lượng hàng hóa, đa dạng hóa thị trường cũng là một trọng tâm của chiến lược. Theo dự thảo, đến năm 2030, không có thị trường nào chiếm quá 25% tổng kim ngạch xuất khẩu hoặc quá 35% tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam.

Tỉ trọng cộng gộp của 3 thị trường hoặc khu vực xuất khẩu lớn nhất dự kiến giảm xuống dưới 55% vào năm 2030 và dưới 50% vào năm 2045. Việt Nam cũng đặt mục tiêu có trên 45 thị trường đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD vào năm 2030, tăng lên 55 thị trường vào năm 2045.

Đối với các thị trường mới như Nam Á, Trung Đông, châu Phi và Mỹ Latinh, tỉ trọng xuất khẩu được định hướng nâng lên khoảng 10% vào năm 2030 và 15% vào năm 2045.