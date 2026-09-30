Lần đầu kết hợp Hội chợ Làng nghề với Tuần lễ du lịch nông thôn Việt Nam

Ngày 30-9, tại Hà Nội, Bộ NN-MT tổ chức họp về 3 sự kiện: Hội chợ Làng nghề Việt Nam năm 2026; Tuần lễ quảng bá, kết nối du lịch nông nghiệp, nông thôn Việt Nam; và Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026. Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp Việt Nam (Bộ NN-MT) là đơn vị tổ chức.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp Việt Nam, phát biểu khai mạc. Ảnh: PHÚC HẬU

Hội chợ Làng nghề Việt Nam có gần 100 gian hàng của hơn 50 đơn vị đến từ 18 tỉnh, thành phố, khai mạc tối 8-10 và diễn ra đến 12-10. Sản phẩm trưng bày gồm hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề truyền thống, OCOP từ 3 sao, sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Người tiêu dùng tham quan sản phẩm OCOP của các làng nghề trưng bày tại Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp Việt Nam. Ảnh: PHÚC HẬU

Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp Việt Nam, cho biết điểm mới của hội chợ năm nay là kết nối các cơ sở làng nghề với doanh nghiệp phân phối, siêu thị và sàn thương mại điện tử. Ban tổ chức cũng livestream quảng bá, bán sản phẩm trên TikTok Shop và sử dụng mã QR để khách tra cứu nguồn gốc, thông tin sản phẩm.

Tuần lễ quảng bá, kết nối du lịch nông nghiệp, nông thôn Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội, giới thiệu các mô hình du lịch nông nghiệp, du lịch làng nghề, du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng trên cả nước cùng hội tụ.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp Việt Nam, trao đổi thêm với báo chí bên lề cuộc họp. Ảnh: PHÚC HẬU

“Năm nay, lần đầu kết hợp quảng bá sản phẩm làng nghề với Tuần lễ du lịch nông thôn, qua đó gắn làng nghề, nghệ nhân với phát triển du lịch”, ông Nguyễn Minh Tiến cho biết.

Hội nghị quảng bá, kết nối và xúc tiến thương mại du lịch nông thôn Việt Nam diễn ra ngày 9-10, với khoảng 150-200 đại biểu, nhằm kết nối doanh nghiệp lữ hành với các điểm du lịch nông thôn, thúc đẩy hợp tác và tiêu thụ sản phẩm gắn với du lịch.

Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam tiếp nhận 453 sản phẩm của 256 tác giả, nhóm tác giả trên cả nước. Ban tổ chức sẽ trao 5 giải nhất, 10 giải nhì, 15 giải ba và một số giải thưởng khác.

Lễ khai mạc và trao giải hội thi diễn ra tối 8-10. Các sản phẩm đạt giải tiếp tục được trưng bày trong thời gian diễn ra hội chợ.

Ông Phương Đình Anh, Phó chánh văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia - chia sẻ thông tin về kết hợp sản phẩm OCOP với du lịch nông thôn tại cuộc họp, sáng 30-9. Clip: PHÚC HẬU