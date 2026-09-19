Lần đầu gặp nhau gần như không nói nổi một câu, cô gái Nga vẫn quyết định cưới chàng trai Vĩnh Long

Năm 2025, Anastasiia Nikitina, 27 tuổi, rời công việc tại một công ty xây dựng sân bay ở Nga để thực hiện kế hoạch đi du lịch, trải nghiệm trước khi trở về quê nhà và bắt đầu công việc kinh doanh riêng.

Trong chuyến đi đến Nha Trang, cô gái Nga bị thu hút bởi cảnh sắc và nhịp sống tại Việt Nam. Ý định chỉ ở lại một thời gian vì thế dần thay đổi.

Vợ chồng Việt - Nga Nguyên Anh và Anastasii. Ảnh: Tri thức - Znews

Cũng tại đây, Anastasiia quen Trần Nguyên Anh, 28 tuổi, quê Vĩnh Long. Thời điểm đó, Nguyên Anh đang làm việc tại Khánh Hòa sau khi đến Nha Trang từ đầu năm 2025. Anh là nhân viên kỹ thuật cho một công ty Hàn Quốc tại TP.HCM.

Hai người biết nhau qua một ứng dụng hẹn hò. Rào cản đầu tiên xuất hiện ngay trong những cuộc trò chuyện vì cả hai không sử dụng chung ngôn ngữ. Họ phải nhờ đến công cụ dịch thuật để hiểu nhau.

Đến lần gặp trực tiếp, tình hình cũng không khá hơn. Anastasiia kể với Tri thức - Znews rằng cả hai gần như không thể trò chuyện.

Thế nhưng, sự khác biệt ấy không khiến cuộc gặp kết thúc ở một mối quan hệ thoáng qua.

Nguyên Anh chú ý đến vẻ ngoài cao ráo, trắng trẻo của cô gái Nga. Anastasiia lại bị thu hút bởi sự chân chất, hiền lành của chàng trai Việt. Sau mỗi ngày làm việc, Nguyên Anh thường chạy xe khoảng 30 km từ công trường xuống thành phố để đưa cô đi chơi khi có thời gian.

Nguyên Anh sớm có tình cảm nhưng không nghĩ nhiều đến chuyện tiến xa. Anh từng tự ti vì ngoại hình và mức thu nhập chỉ hơn 10 triệu đồng/tháng, trong khi Anastasiia từng có công việc ổn định và cuộc sống khá khác biệt tại Nga.

Anastasiia nhận ra tình cảm của anh nên chủ động hỏi thẳng liệu Nguyên Anh có thích mình hay không. Chàng trai Vĩnh Long ban đầu im lặng. Sau nhiều lần được hỏi, anh mới thừa nhận.

Với Anastasiia, sự rõ ràng trong tình cảm rất quan trọng. Cô không muốn ở trong một mối quan hệ mà đối phương không dám nói ra cảm xúc của mình.

Có thời điểm cả hai quyết định tạm ngừng liên lạc.

Khoảng thời gian không gặp nhau lại khiến họ nhận ra mối quan hệ này quan trọng hơn tưởng tượng. Khi Anastasiia bị ốm, Nguyên Anh tìm đến chăm sóc cô. Sự quan tâm đó khiến cô gái Nga xác định đây là người mình muốn ở bên.

Sau đó, hai người chính thức hẹn hò.

Chuyện tình của cặp đôi không hoàn toàn thuận lợi. Khi Anastasiia kể với gia đình về Nguyên Anh, cô ban đầu không nhận được sự đồng thuận. Khoảng cách địa lý và khác biệt văn hóa cũng trở thành những vấn đề cần giải quyết.

Dù vậy, cả hai vẫn tiếp tục mối quan hệ.

Khi Nguyên Anh kết thúc công việc tại Khánh Hòa, hai người quyết định chuyển đến Đà Nẵng sinh sống. Thành phố biển phù hợp với sở thích của Anastasiia, đồng thời được cả hai đánh giá là nơi có nhiều cơ hội kinh doanh.

Hình ảnh cuộc sống đời thường của cặp đôi. Ảnh: Tri thức - Znews

Đây cũng là lúc Anastasiia bắt đầu một cuộc sống khác hoàn toàn so với trước đây.

Từ công việc văn phòng ổn định ở Nga, cô chuyển sang tự làm các sản phẩm từ sữa lên men và bán cho khách nước ngoài tại Đà Nẵng. Công việc bắt đầu từ 8 giờ sáng và có những ngày kéo dài đến tận nửa đêm.

Nguyên Anh tiếp tục làm các công việc liên quan đến lắp đặt, sửa chữa điện nước, camera và điều hòa.

Hai người hiện thuê một căn nhà với giá 7 triệu đồng/tháng và cùng nhau gây dựng cuộc sống.

Thời gian sống chung giúp Anastasiia và Nguyên Anh hiểu nhau hơn. Nếu trước đây họ phải dựa vào công cụ dịch thuật ngay từ những cuộc trò chuyện đầu tiên, hiện cả hai đã có thể giao tiếp bằng tiếng Anh.

Anastasiia là người thẳng thắn và thường thể hiện trực tiếp cảm xúc. Theo chia sẻ của cặp đôi, đặc điểm này cũng giúp họ dễ giải quyết những bất đồng trong quá trình chung sống.

Tuy nhiên, việc bắt đầu lại ở một đất nước khác vẫn đem đến áp lực cho Anastasiia. Những lúc cảm thấy quá tải, cô thường khóc để giải tỏa. Nguyên Anh ở bên động viên và an ủi vợ.

Với cô gái Nga, sự đồng hành đó giúp cô bớt cảm giác cô đơn khi sống xa quê nhà.

Tháng 7/2026, Anastasiia và Nguyên Anh đăng ký kết hôn.

Hai người dự định tổ chức đám cưới vào năm 2027 và đang tập trung làm việc, tích lũy kinh tế cho kế hoạch này. Thay vì đặt mục tiêu quá xa, cặp đôi ưu tiên xây dựng nền tảng tài chính ổn định trước khi chuẩn bị cho ngày trọng đại.

Trong thời gian tới, Nguyên Anh sẽ đưa vợ về quê để chính thức ra mắt bố mẹ. Cặp đôi cũng dự định sang Nga thăm gia đình Anastasiia.

Về phía Anastasiia, cô muốn học thêm tiếng Việt để có thể giao tiếp tốt hơn với gia đình chồng và những người xung quanh.