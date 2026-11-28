Lần đầu lựa chọn du lịch tự túc tại Vân Nam (Trung Quốc), Phương Anh không tránh khỏi cảm giác hồi hộp khi chuẩn bị cho hành trình khám phá ba địa danh Lệ Giang, Đại Lý và Côn Minh. Thế nhưng, sau chuyến đi, nữ du khách nhận thấy việc di chuyển, lưu trú và trải nghiệm các dịch vụ tại đây thuận tiện hơn nhiều so với hình dung ban đầu.

"Từ thủ tục nhập cảnh, đặt phòng khách sạn đến sử dụng phương tiện công cộng, thanh toán không tiền mặt hay khám phá những quán cà phê có góc nhìn đẹp, các khâu đều khá dễ dàng nếu chủ động chuẩn bị trước", nhân vật nói.

THỦ TỤC NHẬP CẢNH NHANH CHÓNG, LƯU TRÚ THUẬN TIỆN

Theo chia sẻ của Phương Anh, một trong những kinh nghiệm đầu tiên dành cho những người lần đầu đến Trung Quốc là hoàn tất khai báo nhập cảnh trực tuyến trên ứng dụng Alipay trước chuyến đi. Việc chuẩn bị sẵn thông tin giúp quá trình làm thủ tục tại sân bay diễn ra nhanh chóng hơn.

“Khi làm thủ tục hải quan, nhân viên chỉ hỏi tôi đi đâu. Tôi trả lời là Côn Minh, Lệ Giang và Đại Lý, sau đó được đóng dấu thông hành rất nhanh”, Phương Anh kể lại.

Về lưu trú, nữ du khách đánh giá cao chất lượng dịch vụ khách sạn tại những địa điểm đã ghé thăm. Cô lựa chọn đặt phòng thông qua nền tảng Trip và nhận thấy nhiều cơ sở lưu trú có dịch vụ đưa đón khách tại sân bay hoặc ga tàu.

Đáng chú ý, sau khi đặt phòng, du khách nên thường xuyên kiểm tra tin nhắn để kết nối với lễ tân qua WeChat, qua đó chủ động thống nhất thời gian và địa điểm đón.

Phương Anh cho biết, với mức giá hơn 1 triệu đồng mỗi đêm, cô có thể tìm được những phòng nghỉ bao gồm bữa sáng, đồ ăn nhẹ buổi tối và dịch vụ đưa đón. Đây là một trong những điểm cộng khiến cô khá bất ngờ.

“Phòng có đầy đủ tiện ích, lại được phục vụ ăn sáng, ăn nhẹ buổi tối và đưa đón tận nơi. Tôi thực sự có cảm giác chủ khách sạn mở dịch vụ vì đam mê nhiều hơn là vì lợi nhuận”, cô hài hước chia sẻ.

DI CHUYỂN CHỦ YẾU BẰNG TÀU CAO TỐC

Trong hành trình khám phá Vân Nam, nữ du khách lựa chọn tàu cao tốc để di chuyển giữa các địa điểm. Cô đánh giá, phương tiện này khá thuận tiện, đặc biệt khi du khách đã đặt vé trước và sử dụng hộ chiếu để xác thực thông tin tại cổng soát vé.

Thay vì phải xuất trình vé giấy, hành khách có thể sử dụng hộ chiếu đã đăng ký khi mua vé, kèm mã QR theo hướng dẫn của hệ thống. Phương Anh cũng lựa chọn hạng ghế Nhất để có không gian ngồi rộng rãi và thoải mái hơn.

Tàu cao tốc là phương tiện thuận tiện giúp nữ du khách di chuyển giữa Lệ Giang, Đại Lý và Côn Minh

Đối với hành lý, vali có thể được đặt trên giá phía trên hoặc khu vực cuối toa. Trong quá trình di chuyển, nhân viên tàu cũng hỗ trợ hành khách khá nhiệt tình.

Nữ du khách cũng lưu ý những người mang theo các sản phẩm như xịt tóc hoặc dầu gội khô nên chủ động lấy ra trước khi qua cửa kiểm tra an ninh. Một số vật dụng có thể được yêu cầu kiểm tra riêng, do đó việc sắp xếp hành lý gọn gàng sẽ giúp tiết kiệm thời gian.

Bên cạnh đó, nhân vật cũng bất ngờ trước mức độ phổ biến của thanh toán điện tử tại những địa điểm cô ghé thăm. Trong suốt hành trình, nữ du khách gần như không cần sử dụng tiền mặt. Cô cho biết chỉ cần liên kết thẻ thanh toán với Alipay và WeChat là có thể thực hiện giao dịch tại nhiều địa điểm.

Về kết nối Internet, Phương Anh lựa chọn sử dụng dịch vụ chuyển vùng quốc tế (roaming) của Viettel và đánh giá đường truyền khá ổn định trong chuyến đi.

Tuy nhiên, có một lưu ý quan trọng mà nữ du khách đặc biệt nhấn mạnh đối với những người chuẩn bị trở về Việt Nam bằng đường hàng không: sạc dự phòng cần đáp ứng quy định của hãng hàng không và sân bay, trong đó cần chú ý dấu chứng nhận 3C (CCC) được in trên thân pin theo yêu cầu áp dụng.

Đối với việc di chuyển trong nội thành, Phương Anh gợi ý sử dụng dịch vụ gọi xe DiDi tích hợp trong Alipay. Du khách có thể nhập điểm đến bằng tiếng Anh, đặt xe trực tiếp trên ứng dụng mà không cần giao tiếp nhiều với tài xế.

LỊCH TRÌNH KHÁM PHÁ NHỮNG ĐỊA ĐIỂM NỔI BẬT

Một trong những trải nghiệm đáng nhớ của Phương Anh tại Lệ Giang là chuyến tham quan Núi Tuyết Ngọc Long. Đây cũng là địa điểm đòi hỏi du khách quan tâm nhiều hơn đến vấn đề sức khỏe do độ cao lớn.

Trước ngày lên núi, nhân vật chủ động chuẩn bị thuốc hỗ trợ thích nghi với độ cao và sắp xếp lịch sinh hoạt để cơ thể được nghỉ ngơi. Tối hôm trước, Phương Anh tắm sớm, còn sáng hôm sau chỉ vệ sinh cá nhân đơn giản rồi khởi hành.

“Tôi may mắn không bị đau đầu hay gặp vấn đề gì đáng kể. Chỉ có lúc đi cáp treo là hơi thót tim vì tốc độ lên cao khá nhanh”, Phương Anh nói.

Trong quá trình tham quan, cô cũng mang theo bình oxy để sử dụng khi cảm thấy mệt. Theo trải nghiệm cá nhân, việc hít oxy giúp cô cảm thấy yên tâm hơn, dù không chắc mức độ cải thiện thể trạng thực tế đến đâu.

Do đó, Phương Anh cho rằng du khách nên tìm hiểu trước về tình trạng sức khỏe, nguy cơ say độ cao và cách sử dụng bình oxy khi cần thiết. Đặc biệt, không nên chủ quan trước những thay đổi của cơ thể khi di chuyển lên khu vực có độ cao lớn.

Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên, những quán cà phê tại Lệ Giang cũng để lại ấn tượng với Phương Anh. Nữ du khách nhận xét nơi đây có nhiều không gian được thiết kế đẹp mắt, phù hợp để thưởng thức cà phê và chụp ảnh lưu niệm.

Trong số những địa điểm đã trải nghiệm, cô gợi ý du khách có thể tham khảo Yundi'an và Shan Kaka Coffee.

Về ẩm thực, Phương Anh cho biết du khách đến Lệ Giang có khá nhiều lựa chọn thay vì chỉ thưởng thức những món ăn từ thịt bò yak. Trong chuyến đi, cô gợi ý hai địa chỉ đáng thử là Yudashi Old Hot Pot, nổi bật với các món lẩu cay có nhiều lựa chọn về thịt heo, thịt bò, và Grandma's Kitchen, nơi phục vụ các món cơm gọi món với hương vị tương đối dễ ăn.

Ẩm thực Vân Nam mang đến cho Phương Anh nhiều trải nghiệm thú vị với những món ăn địa phương đậm đà hương vị

Không chỉ ấn tượng với cảnh quan, Phương Anh còn có những trải nghiệm khá thú vị khi tham gia hoạt động chụp ảnh tại các điểm du lịch nổi tiếng ở Lệ Giang.

Theo cô, nhiều du khách nội địa có niềm đam mê chụp ảnh rất lớn. Tại những địa điểm check-in đông khách, việc nhiều người cùng tìm kiếm một góc chụp đẹp là điều khá phổ biến.

“Có lúc tôi đang căn chỉnh góc chụp thì những du khách khác đã đứng sát bên cạnh để quan sát. Thấy góc nào đẹp là họ có thể bước vào tạo dáng ngay. Vì vậy, tốt nhất cứ thoải mái, vui vẻ nhập cuộc để chuyến đi thêm phần thú vị”, Phương Anh chia sẻ.

Theo quan sát của nhân vật, hút thuốc vẫn khá phổ biến tại một số khu vực ở Trung Quốc, trong khi tình trạng khạc nhổ nơi công cộng đã giảm đáng kể. Bù lại, nhà vệ sinh tại các điểm du lịch khá sạch sẽ, thường xuyên được nhân viên vệ sinh. Nữ du khách cũng lưu ý nên kiểm tra chốt cửa trước khi sử dụng và chuẩn bị khẩu trang khi đến nơi đông người, nhất là những khu vực có mùi thức ăn cay nồng.

Nhìn lại chuyến đi đầu tiên đến Vân Nam, Phương Anh cho rằng du lịch tự túc tại khu vực này không quá phức tạp như nhiều người vẫn nghĩ. Chỉ cần chuẩn bị kỹ giấy tờ, ứng dụng thanh toán, phương tiện di chuyển và trang phục phù hợp, du khách có thể chủ động khám phá nhiều địa điểm mà không gặp quá nhiều trở ngại.

“Ban đầu tôi cũng khá hồi hộp vì đây là lần đầu tự túc đến Trung Quốc. Nhưng sau khi trải nghiệm, tôi thấy Vân Nam dễ đi hơn tưởng tượng rất nhiều. Hy vọng những kinh nghiệm thực tế này sẽ giúp mọi người chuẩn bị tốt hơn và có một chuyến đi thật suôn sẻ, nhiều trải nghiệm đẹp”, Phương Anh chia sẻ.