Lần đầu đóng cảnh táo bạo ở tuổi ngoài 50, Vân Dung không dám xem lại

Án mạng karaoke là phim điện ảnh đang nhận được quan tâm tại phòng vé Việt. Theo số liệu từ Box Office Vietnam, phim đang dẫn đầu về lượng vé bán ra trong ngày dù chưa công chiếu chính thức.

Trong phần giao lưu tại buổi chiếu sớm vào tối 21/10, đạo diễn Hoàng Lê bày tỏ niềm tự hào khi được giới thiệu tác phẩm đầu tay sau nhiều năm học tập, tích lũy kinh nghiệm trong nghề. Anh cho biết Án mạng karaoke là thành quả của hành trình làm phim kéo dài khoảng một năm, với sự đồng hành của những nghệ sĩ giàu kinh nghiệm.

Một trong những chủ đề nhận được sự quan tâm là phân cảnh tình cảm giữa nghệ sĩ Vân Dung và diễn viên Thanh Sơn. Vốn quen thuộc với khán giả qua những vai diễn hài hước, đanh đá hoặc có tính cách mạnh, Vân Dung thừa nhận đây là một trong những thử thách đặc biệt trong sự nghiệp diễn xuất của chị vì chưa từng trải qua một cảnh quay tình cảm như vậy.

Phân cảnh đầy táo bạo của Vân Dung và Thanh Sơn trong phim.

“Khi thực hiện cảnh quay, tôi run rẩy, chân tay lúng túng vì không biết đóng thế nào. Tôi lo lắng không biết những cử chỉ, động tác và cách thể hiện của mình có trở nên quá mức khi xuất hiện trên màn ảnh hay không”, nữ nghệ sĩ nói.

Khi các đoạn cắt từ phân cảnh này được chia sẻ trên mạng xã hội, Vân Dung không dám xem lại. Những bình luận từ bạn bè, người quen về hình ảnh gợi cảm hiếm thấy của mình càng khiến chị vừa ngại ngùng vừa hồi hộp.

Không chỉ Vân Dung, Thanh Sơn cũng chịu áp lực không kém khi thực hiện phân cảnh này. Nam diễn viên tiết lộ đây chính là cảnh quay đầu tiên của anh và đàn chị trong bộ phim, được thực hiện ngay trong ngày ghi hình đầu tiên.

“Khi đọc kịch bản, cả hai vẫn chưa thể hình dung trọn vẹn cách thực hiện cảnh quay. Chỉ đến khi có mặt tại bối cảnh trên núi, chúng tôi mới thực sự đối diện với thử thách trước mắt. Việc phải lập tức bước vào một phân cảnh tình cảm khi chưa có nhiều thời gian làm quen với nhân vật khiến cả hai chịu không ít áp lực”, nam diễn viên nói.

Thanh Sơn cho biết rằng đến giờ, cảm giác căng thẳng ấy vẫn còn là một kỷ niệm khó quên. Trong không khí trò chuyện cởi mở, anh còn hài hước đề nghị Vân Dung chuẩn bị tinh thần để xem lại cảnh phim trên màn ảnh rộng, thay vì né tránh như với những đoạn video ngắn trên mạng xã hội trước đó.

Dàn diễn viên chính của phim “Án mạng karaoke”.

Tại buổi giao lưu, đạo diễn Hoàng Lê cũng úp mở về việc sẽ phát triển bộ phim thành chuỗi dự án điện ảnh nếu nhận được sự đón nhận tích cực từ khán giả. Quyết định thực hiện phần phim tiếp theo sẽ phụ thuộc nhiều vào phản hồi của người xem, đặc biệt là việc khán giả có cảm thấy câu chuyện đủ hấp dẫn để tiếp tục hay không.

Án mạng karaoke xoay quanh chuyến đi “chữa lành” của một nhóm người tới ngọn núi cách biệt. Phim xoay quanh cái chết kỳ quái của bà Thủy (Vân Dung đóng) với chiếc micro cắm chặt trong họng. Vì nạn nhân có sở thích hát karaoke bất chấp giờ giấc khiến cả khu xóm ai nấy đều căm thù, toàn bộ những người có mặt trên khu nhà sàn giữa núi rừng đều trở thành kẻ tình nghi.

Phim quy tụ dàn diễn viên như Đoàn Thiên Ân, Đại Nghĩa, Vân Dung, Thanh Sơn, Tiểu Bảo Quốc..., dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 30/10.