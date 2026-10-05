Lần đầu đề xuất xử lý vi phạm hàng không trên môi trường điện tử

Rà soát toàn diện hành vi và mức xử phạt

Bộ Xây dựng vừa lấy ý kiến các thành viên Tổ soạn thảo đối với hồ sơ Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, với nhiều nội dung được sửa đổi, bổ sung nhằm tháo gỡ vướng mắc thực tiễn và đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành.

Theo hồ sơ dự thảo, các quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng được rà soát, sửa đổi và bổ sung trên nhiều nhóm nội dung.

Công tác quản lý, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không được đề xuất bổ sung nhiều quy định phù hợp thực tiễn (ảnh minh họa).

Trong đó, dự thảo bổ sung, làm rõ đối tượng áp dụng là “cộng đồng dân cư” và nguyên tắc áp dụng trong trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Một số nguyên tắc xử lý vi phạm cũng được cụ thể hóa, như áp dụng tình tiết tăng nặng đối với trường hợp một đối tượng thực hiện nhiều hành vi vi phạm ở các thời điểm khác nhau; tước quyền sử dụng giấy phép, năng định đối với cá nhân có nhiều năng định khác nhau hoặc không giữ giấy phép trong trường hợp người vi phạm không có mặt tại Việt Nam.

Đáng chú ý, dự thảo làm rõ thời hiệu xử phạt đối với các hành vi đã được quy định trong văn bản chuyên ngành khác, đồng thời xác định cụ thể thời điểm kết thúc hành vi vi phạm để làm căn cứ tính thời hiệu.

Đối với các hành vi vi phạm, dự thảo cơ cấu lại và mô tả cụ thể hơn các vi phạm trong toàn bộ hoạt động hàng không, từ khai thác tàu bay, quản lý cảng hàng không, hoạt động bay đến vận tải và an ninh hàng không.

Nhiều mức phạt tiền cũng được đề xuất điều chỉnh tăng, đồng thời gắn với các hình thức xử phạt bổ sung như tước quyền sử dụng giấy phép, tịch thu tang vật và các biện pháp khắc phục hậu quả tương ứng.

Theo cơ quan soạn thảo, việc điều chỉnh nhằm tăng tính răn đe, phòng ngừa vi phạm và bảo đảm phù hợp với Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2025 cùng các quy định pháp luật mới được ban hành.

Lần đầu đề xuất xử phạt trên môi trường điện tử

Một điểm mới đáng chú ý là dự thảo lần đầu bổ sung nhóm quy định về xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử, tạo cơ sở pháp lý để thực hiện các quy trình, thủ tục xử phạt bằng phương thức điện tử.

Theo cơ quan soạn thảo, quy định này hướng tới rút ngắn thời gian xử lý, tăng tính minh bạch và tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện thủ tục xử phạt.

Cùng với đó, thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính được cập nhật, phân định lại giữa các cơ quan quản lý Nhà nước. Dự thảo tập trung làm rõ thẩm quyền của Thanh tra Hàng không Việt Nam, Cảng vụ hàng không và lực lượng Công an nhân dân các cấp, phù hợp với cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ hiện hành.

Dự thảo cũng bổ sung nhiều biện pháp khắc phục hậu quả đặc thù trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Các biện pháp được đề xuất gồm buộc điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch cảng hàng không; buộc thực hiện bảo dưỡng tàu bay, động cơ, trang thiết bị tàu bay; buộc bảo trì công trình hàng không; buộc lập hồ sơ và thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường.

Để nâng cao hiệu quả thi hành quyết định xử phạt, dự thảo đề xuất cá nhân, tổ chức bị xử phạt phải gửi biên lai hoặc tài liệu chứng minh đã nộp tiền phạt cho người ra quyết định xử phạt, thông qua dịch vụ bưu chính hoặc trên môi trường điện tử.

Dự thảo đồng thời bổ sung điều khoản chuyển tiếp, quy định nguyên tắc áp dụng pháp luật đối với các hành vi vi phạm xảy ra và kết thúc trước khi Nghị định có hiệu lực, cũng như những hành vi xảy ra trước nhưng vẫn đang tiếp diễn tại thời điểm Nghị định có hiệu lực.

Bãi bỏ một số quy định không còn phù hợp

Bên cạnh các nội dung sửa đổi, bổ sung, dự thảo đề xuất bãi bỏ một số quy định không còn phù hợp với thực tiễn quản lý.

Trong đó có một số hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm cũ, không còn tồn tại trên thực tế hoặc đã được thay thế bằng phương thức quản lý mới.

Dự thảo cũng đề xuất bãi bỏ quy định về việc áp dụng Nghị định xử phạt khác, theo hướng các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng sẽ được đối chiếu và xử lý trực tiếp theo quy định về thẩm quyền, mức phạt được cụ thể hóa trong Nghị định.

Bên cạnh những nội dung sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ, dự thảo tiếp tục giữ nguyên một số quy định đang phát huy hiệu quả trong thực tiễn, như phạm vi điều chỉnh; hình thức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt của cơ quan Thanh tra và Chủ tịch UBND.