Phi công bay dù lượn có động cơ tại Phong Nha - Kẻ Bàng.

Ngày 18/11, một công ty du lịch thông báo mở bán tour dù lượn tại Phong Nha - Kẻ Bàng. Du khách sẽ bay đôi cùng phi công, ngắm cảnh quan khu vực từ trên cao.

Hoạt động được cấp phép tại 7 khu vực thuộc xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị, với tổng số 30 dù lượn có động cơ và không động cơ. Các chuyến bay được giới hạn ở độ cao dưới 200 m so với điểm xuất phát, trong bán kính dưới 3.000 m.

Điểm cất, hạ cánh dự kiến nằm trong khu vực Phong Nha, song vị trí cụ thể và phạm vi bay vẫn đang được khảo sát. Tùy tuyến bay được cấp phép, du khách có thể ngắm sông Son, núi đá vôi, đồng ruộng và làng quê từ trên cao.

Trong giai đoạn đầu, doanh nghiệp dự kiến vận hành 5-6 dù lượn, phục vụ khoảng 200 lượt khách mỗi ngày, tùy thời tiết và điều kiện khai thác. Mỗi chuyến bay đôi cùng phi công kéo dài khoảng 20-30 phút. Đơn vị có thể tăng số lượng dù và nhân sự nếu nhu cầu tăng, nhưng phải đáp ứng các điều kiện an toàn và phạm vi hoạt động được cấp phép.

Toàn cảnh Phong Nha từ núi đá vôi, đồng ruộng đến làng quê nhìn từ trên cao khi bay dù lượn.

Tour hoạt động từ 7h đến 16h hàng ngày. Du khách có thể chọn ngày và khung giờ phù hợp với lịch trình, tùy điều kiện thời tiết và an toàn bay. Người tham gia phải từ 12 tuổi trở lên, cân nặng dưới 90 kg, không sợ độ cao và có sức khỏe phù hợp.

Giá tour trọn gói là 2,99 triệu đồng/người. Chi phí bao gồm thiết bị an toàn, chuyến bay đôi cùng phi công, ghi hình bằng action camera, chứng nhận điện tử, bảo hiểm và dịch vụ đưa đón trong khu vực Phong Nha.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, hoạt động bay dự kiến được tổ chức từ ngày 24/11/2026 đến 30/12/2027. Doanh nghiệp có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện về nhân lực chuyên môn, trang thiết bị, phương tiện, cứu hộ, cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy, bảo hiểm và phương án xử lý tình huống khẩn cấp; chịu trách nhiệm về an toàn đối với người tham gia và khách du lịch.

Phi công bay dù lượn có động cơ tại Phong Nha - Kẻ Bàng.

Phong Nha - Kẻ Bàng có địa hình núi đá vôi, rừng nguyên sinh và hệ thống hang động, thu hút du khách yêu thích khám phá và du lịch mạo hiểm. Dù lượn được bổ sung vào danh sách trải nghiệm mới, giúp du khách ngắm cảnh quan vùng di sản từ trên cao.

UBND tỉnh Quảng Trị đánh giá sản phẩm này phù hợp với định hướng đa dạng hóa hoạt động du lịch địa phương, hướng tới Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị năm 2026 và Năm Du lịch Quốc gia 2027.

Tại lễ trao giải World Travel Awards 2026 khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương ở Maldives hồi tháng 9, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng nhận 2 giải thưởng "Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam" và "Vườn quốc gia hàng đầu châu Á".

Trong 9 tháng đầu năm, Quảng Trị đón khoảng 9,4 triệu lượt khách, tăng 11,67% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch ước đạt 10.808 tỷ đồng. Trong năm nay, tỉnh đặt mục tiêu đón khoảng 10,5 triệu lượt khách.

Châu Sa