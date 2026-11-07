Lần đầu có sinh viên vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam, trường ĐH Khoa học (ĐH Thái Nguyên) sẽ khen thưởng, bất kể kết quả

Cả thầy và trò đến cổ vũ Tạ Thị Hoa

Trước thềm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, PGS. TS Nguyễn Văn Đăng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường ĐH Khoa học (ĐH Thái Nguyên) cho biết, sinh viên Tạ Thị Hoa góp mặt tại vòng thi cuối cùng mang đến niềm vui đặc biệt cho thầy cô và sinh viên nhà trường.

Đây là lần đầu tiên trường ĐH Khoa học (ĐH Thái Nguyên) có sinh viên lọt vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam. Theo ông Đăng, ngay khi biết tin, nhiều giảng viên, sinh viên đã chủ động chia sẻ thông tin, hình ảnh và gửi lời cổ vũ đến Hoa trên mạng xã hội.

“Đây là niềm vui và niềm tự hào chung của tập thể trường ĐH Khoa học (ĐH Thái Nguyên). Với nhà trường, kết quả này cho thấy, sinh viên TNUS không chỉ học tốt chuyên môn mà còn tự tin, bản lĩnh khi bước ra những sân chơi lớn”, ông Đăng chia sẻ.

Để tiếp sức cho nữ sinh trong đêm Chung kết, nhà trường dự kiến cử đoàn giảng viên, sinh viên đến cổ vũ trực tiếp. Đoàn chuẩn bị băng rôn, khẩu hiệu mang màu sắc của trường, trong khi những người không thể có mặt sẽ theo dõi chương trình qua truyền hình hoặc các nền tảng phát trực tiếp.

Điều khiến người đứng đầu nhà trường vui nhất không chỉ là việc có một sinh viên tiến sâu tại cuộc thi, mà còn là tình cảm mọi người dành cho Tạ Thị Hoa trong suốt hành trình vừa qua. “Điều làm tôi vui là sự gắn kết giữa giảng viên và sinh viên, giữa sinh viên và sinh viên diễn ra rất tự nhiên, mọi người cùng hướng về và ủng hộ cho Hoa”, ông Đăng nói.

Tạ Thị Hoa (sinh năm 2005, Thái Nguyên) là sinh viên năm thứ ba, chuyên ngành Du lịch, trường ĐH Khoa học (ĐH Thái Nguyên).

'Với nhà trường và thầy cô, em đã là người chiến thắng'

Khi được hỏi về việc khen thưởng, nếu Tạ Thị Hoa giành danh hiệu tại Chung kết, PGS. TS Nguyễn Văn Đăng cho biết, nhà trường không đặt việc ghi nhận nỗ lực của nữ sinh phụ thuộc vào thứ hạng cuối cùng.

“Dù kết quả thế nào, nhà trường cũng sẽ có hình thức động viên, khen thưởng xứng đáng để ghi nhận nỗ lực của Hoa. Tôi cho rằng, phần thưởng lớn nhất với em là niềm tin và tình cảm của gia đình, thầy cô, bạn bè”, ông nói.

Theo Hiệu trưởng trường ĐH Khoa học (ĐH Thái Nguyên), điều nhà trường mong muốn là Hoa tiếp tục được tạo điều kiện để vừa học tập, vừa rèn luyện. Cuộc thi có thể khép lại sau đêm Chung kết, nhưng những trải nghiệm và sự trưởng thành của nữ sinh vẫn ở đó và cùng Hoa tiến về phía trước.

Trước thời khắc Tạ Thị Hoa bước lên sân khấu Chung kết, PGS.TS. Nguyễn Văn Đăng không đặt nặng việc nữ sinh phải giành vương miện hay đạt một thứ hạng cụ thể. Điều ông mong muốn là Hoa giữ được sức khỏe, sự tự tin và có thể tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc trên sân khấu.

PGS. TS Nguyễn Văn Đăng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường ĐH Khoa học (ĐH Thái Nguyên) gửi lời động viên đến Tạ Thị Hoa trước đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Với người đứng đầu nhà trường, vẻ đẹp của sinh viên không chỉ nằm ở ngoại hình hay danh hiệu, mà còn được thể hiện qua tri thức, nhân cách và trách nhiệm với cộng đồng. Bởi vậy, điều ông mong Hoa mang theo sau cuộc thi không chỉ là những trải nghiệm trên sân khấu, mà còn là sự tự tin và bản lĩnh để tiếp tục học tập, trưởng thành.