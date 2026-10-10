Lần đầu có sinh viên góp mặt Chung khảo Hoa hậu Việt Nam, ĐH Thủy lợi tự hào về dấu mốc mới

Tống Khánh Ly bước vào Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026. Đây là lần đầu tiên sinh viên Trường ĐH Thủy lợi góp mặt tại vòng thi này.

ThS Đặng Hương Giang - Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên, trường ĐH Thủy lợi, đã có mặt trực tiếp tại Quảng trường biển Dragon Beach, Hải Phòng cổ vũ, tiếp thêm động lực cho thí sinh.

Ngay lúc này, tại Quảng trường biển Dragon Beach, Hải Phòng, cảm xúc của cô như thế nào khi sinh viên trường ĐH Thủy lợi lần đầu góp mặt tại Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026?

ThS Đặng Hương Giang: Tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi lần đầu tiên sinh viên trường ĐH Thủy lợi góp mặt tại Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026. Đây không chỉ là niềm vui của cá nhân thí sinh, mà còn là niềm tự hào của Nhà trường khi các em có cơ hội thể hiện bản thân trên một sân khấu lớn, khẳng định vẻ đẹp của trí tuệ, bản lĩnh, sự tự tin và khát vọng tuổi trẻ.

Chúng tôi luôn mong muốn sinh viên Thủy lợi không chỉ học tập tốt, mà còn phát triển toàn diện, năng động và sẵn sàng hội nhập.

ThS Đặng Hương Giang - Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên, trường ĐH Thủy lợi, đã có mặt tại Quảng trường biển Dragon Beach, Hải Phòng cổ vũ, tiếp thêm động lực cho thí sinh.

Thí sinh của trường có điểm mạnh hay câu chuyện nào khiến cô tự hào nhất?

ThS Đặng Hương Giang: Điều khiến tôi tự hào nhất là sinh viên đang theo học ngành Thủy văn học, một ngành thuộc khối kỹ thuật với những yêu cầu khá đặc thù về kiến thức chuyên môn và tư duy khoa học, nhưng vẫn mạnh dạn thử sức tại một cuộc thi sắc đẹp quy mô toàn quốc.

Tôi nghĩ rằng, để bước lên sân khấu hôm nay, em đã phải vượt qua không ít bỡ ngỡ, áp lực và những giới hạn của chính mình. Với tôi, đó là biểu hiện của sự tự tin, tinh thần cầu thị và khát vọng khám phá bản thân.

Câu chuyện của em cũng cho thấy sinh viên khối kỹ thuật hoàn toàn có thể phát triển đa dạng năng lực, vừa theo đuổi tri thức chuyên môn, vừa nuôi dưỡng những đam mê và màu sắc riêng của tuổi trẻ.

Nhà trường đã chuẩn bị gì để đồng hành, cổ vũ thí sinh trong vòng thi hôm nay?

ThS Đặng Hương Giang: Nhà trường luôn quan tâm, khuyến khích và tạo điều kiện để sinh viên phát huy năng lực, sở trường, tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và xã hội bên cạnh nhiệm vụ học tập.

Với thí sinh tham gia cuộc thi hôm nay, sự đồng hành của Nhà trường trước hết là nguồn động viên tinh thần, sự quan tâm của thầy cô, bạn bè và cộng đồng sinh viên. Chúng tôi mong các em cảm nhận được rằng, phía sau mình luôn có một tập thể sẵn sàng cổ vũ, chia sẻ và tự hào về những nỗ lực của mình.

Tống Khánh Ly góp mặt tại vào vòng Chung khảo "Hoa hậu Việt Nam 2026".

Sinh viên tham gia cuộc thi có thể mang lại điều gì cho bản thân và hình ảnh Nhà trường?

ThS Đặng Hương Giang: Tôi tin rằng, trải nghiệm này sẽ mang lại cho em nhiều giá trị hơn cả kết quả của một cuộc thi. Em có cơ hội rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng giao tiếp, sự tự tin và khả năng thích nghi trong một môi trường hoàn toàn khác với giảng đường kỹ thuật.

Đối với trường ĐH Thủy lợi, hình ảnh một sinh viên ngành Thủy văn học tham gia “Hoa hậu Việt Nam” cũng góp phần lan tỏa thông điệp rằng, sinh viên kỹ thuật không chỉ có kiến thức chuyên môn, mà còn có sự năng động, cá tính, khát vọng và khả năng phát triển toàn diện.

Chúng tôi mong muốn mỗi sinh viên đều có cơ hội khám phá tiềm năng của mình, dám thử sức và dám theo đuổi những điều có ý nghĩa.

Cô muốn nhắn gửi điều gì đến thí sinh trước giờ bước vào Chung khảo?

ThS Đặng Hương Giang: Tôi muốn nhắn gửi, em hãy thật tự tin, bình tĩnh và tỏa sáng bằng chính con người mình. Hãy xem đây không chỉ là một cuộc thi mà còn là hành trình trải nghiệm, học hỏi và trưởng thành.

Dù kết quả như thế nào, điều quan trọng nhất là em đã dám bước ra thử thách, nỗ lực theo đuổi đam mê và có thêm những trải nghiệm đáng nhớ của tuổi trẻ. Nhà trường luôn tự hào và chúc em có một phần thể hiện thật tốt, để vẻ đẹp của trí tuệ, nhân cách và bản lĩnh sinh viên Thủy lợi được lan tỏa.

Trân trọng cảm ơn ThS Đặng Hương Giang!