Các đại biểu tham gia Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em” lần thứ hai. Ảnh tư liệu/minh họa: Minh Đức/TTXVN

Với chủ đề “Xây dựng môi trường số an toàn, thân thiện - Kiến tạo thế hệ công dân tương lai”, phiên họp tập trung thảo luận những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, sự an toàn và khả năng phát triển của trẻ em trong môi trường số.

Thông tin tại buổi gặp mặt báo chí sáng 25/11, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương cho biết, phiên họp do Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương chủ trì, phối hợp với Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan liên quan tổ chức. Đây là lần thứ ba hoạt động này được triển khai, tiếp nối các phiên họp năm 2023 và 2024.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương Hoàng Thái Nam cho biết, tại phiên họp, các đại biểu trẻ em sẽ tập trung thảo luận ba nhóm nội dung trọng tâm gồm: Bảo đảm môi trường số an toàn cho trẻ em; trang bị năng lực số cho trẻ em; phát huy giá trị của môi trường số vì sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Các vấn đề được đưa ra thảo luận gồm: bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bạo lực, xâm hại, lừa đảo và thông tin độc hại trên không gian mạng; xác định độ tuổi, bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư; phòng ngừa, xử lý hành vi lợi dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo, gây hại cho trẻ em. Bên cạnh đó là những đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả tiếp nhận tin báo, tư vấn, hỗ trợ trẻ em bị tổn thương trên môi trường mạng; trang bị kỹ năng số, sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, hiệu quả; phát triển các sản phẩm, nền tảng số thân thiện, phục vụ học tập, sáng tạo và phát triển toàn diện.

Công tác lựa chọn đại biểu được triển khai theo nhiều hình thức. Trong tổng số 320 đại biểu chính thức, có 300 đại biểu do Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố giới thiệu, 15 đại biểu được lựa chọn thông qua hình thức tự ứng cử và 5 đại biểu theo hình thức chỉ định. Ban Tổ chức thành lập 12 hội đồng phỏng vấn để đánh giá, lựa chọn đại biểu.

Trong số 320 đại biểu, có 237 đại biểu nữ, 83 đại biểu nam; 270 đại biểu dân tộc Kinh, 50 đại biểu thuộc các dân tộc thiểu số. Độ tuổi đại biểu từ đủ 11 tuổi đến dưới 16 tuổi. Đặc biệt, phiên họp năm nay lần đầu tiên có sự tham gia của đại biểu trẻ em khuyết tật. Về thành tích học tập, rèn luyện, có 49 đại biểu từng đoạt giải thưởng quốc tế, 105 đại biểu đoạt giải thưởng cấp quốc gia, 203 đại biểu đoạt giải thưởng cấp tỉnh, thành phố.

Tại phiên họp toàn thể, Ban Tổ chức sẽ thông tin về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của trẻ em tại phiên họp lần thứ II năm 2024. Các đại biểu trẻ em sẽ đảm nhiệm những vai trò giả định như Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, lãnh đạo Chính phủ, Bộ trưởng và đại biểu Quốc hội để trực tiếp điều hành, phát biểu, thảo luận, tranh luận, giải trình về các vấn đề thuộc chủ đề phiên họp.

Trên cơ sở kết quả thảo luận, tranh luận và giải trình, các đại biểu xem xét, biểu quyết thông qua Nghị quyết của phiên họp. Những kiến nghị, đề xuất của trẻ em sẽ được tổng hợp, gửi tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ, góp phần phục vụ quá trình xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến trẻ em.

Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III - năm 2026 với sự đồng hành Tổ chức Plan International Việt Nam tiếp tục khẳng định ý nghĩa, giá trị thiết thực của mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em, tạo diễn đàn để các em bày tỏ tiếng nói, nguyện vọng và đề xuất giải pháp đối với những vấn đề liên quan đến mình.

Thông qua hoạt động trải nghiệm nghị trường, các em được bồi dưỡng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, nâng cao nhận thức về quyền và bổn phận theo quy định của Luật Trẻ em năm 2016, góp phần bồi đắp tinh thần trách nhiệm, khơi dậy khát vọng cống hiến, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước cho thế hệ công dân tương lai.