Lần đầu chơi xổ số trực tuyến, người phụ nữ trúng ngay giải độc đắc hơn 50 tỷ đồng

Một phụ nữ tại bang Bắc Carolina (Mỹ) trúng số độc đắc với giải thưởng 1.939.727 USD (hơn 50 tỷ đồng) trong lần đầu trong thử chơi xổ số trực tuyến.

Theo Hãng UPI đưa tin ngày 29/10, người phụ nữ may mắn là bà Donna Gray sống tại thị trấn Mount Pleasant.

Bà Donna Gray vừa đến nhận thưởng hôm 27/10. Ảnh: Công ty Xổ số giáo dục Bắc Carolina

Công ty Xổ số giáo dục Bắc Carolina cho biết, bà Donna Gray lần đầu tham gia trò xổ số trực tuyến Digital Instant vào ngày 1/8. "Tôi đã mua vé số cào nhiều lần trong những năm qua, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thử điều này", bà kể.

Bà Gray đã chọn tham gia trò PowerMax Cash và ngay trong lượt đầu tiên với mức cược 1 USD, bà đã trúng giải độc đắc trị giá 1.939.727 USD.

"Các con số bắt đầu quay rồi cứ quay mãi. Tôi cứ tưởng mình chỉ thắng được khoảng 100 USD hay hơn một chút thôi", bà kể.

Ngay khi biết tin trúng số, bà lập tức chạy đi tìm chồng để báo tin vui. "Tôi nói mình đã trúng số độc đắc, nhưng ông ấy không tin. Thực sự cả hai chúng tôi phải mất vài ngày mới tin điều đó", bà Gray kể.

Chia sẻ về kế hoạch tương lai, người phụ nữ cho biết sẽ gửi số tiền thắng được vào tài khoản tiết kiệm.

Công ty Xổ số giáo dục Bắc Carolina cho hay người phụ nữ may mắn này vừa đến nhận thưởng hôm 27/10