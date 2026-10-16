Lần đầu chạm ngõ điện ảnh, Thanh Hảo trải lòng về áp lực

Mới đây, ê-kíp “Chị chị em em 3” giới thiệu trailer chính thức của phim, thu hút sự quan tâm của khán giả với những mối quan hệ tình cảm đan xen cùng các tình tiết kịch tính. Bên cạnh dàn diễn viên, sự xuất hiện của Hoa khôi Nguyễn Thanh Hảo cũng nhận được chú ý khi đây là lần đầu người đẹp sinh năm 1999 tham gia một dự án điện ảnh.

Tạo hình của Thanh Hảo trong bộ phim "Chị chị em em 3".

Nói về vai diễn đầu tay, Thanh Hảo chia sẻ, cô đã cân nhắc khá nhiều trước khi nhận lời. Vốn chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, người đẹp hiểu rằng việc hóa thân vào một nhân vật có hoàn cảnh và trải nghiệm khác biệt so với bản thân sẽ là thử thách không nhỏ.

“Ban đầu, tôi nhận được lời mời đi casting từ ê-kíp nên muốn thử sức. May mắn là tôi đáp ứng được yêu cầu từ phía nhà sản xuất và đạo diễn. Đây là nhân vật có hoàn cảnh và những trải nghiệm khác biệt hoàn toàn so với bản thân ngoài đời thật nên tôi phải dành nhiều thời gian chuẩn bị”, Thanh Hảo chia sẻ.

Thanh Hảo sinh năm 1999, là gương mặt được biết đến trong lĩnh vực sắc đẹp và thời trang. Vì vậy, việc người đẹp góp mặt trong bộ phim “Chị chị em em 3” nhận được sự quan tâm của khán giả, đồng thời cũng khiến nhiều người đặt dấu hỏi về khả năng diễn xuất của cô khi lần đầu thử sức với điện ảnh. Đây vừa là cơ hội để Thanh Hảo mở rộng hoạt động nghệ thuật, vừa là thử thách để cô chứng minh khả năng vượt ra ngoài hình ảnh quen thuộc của một hoa khôi.

Theo người đẹp, quyết định tham gia bộ phim xuất phát từ mong muốn bước ra khỏi vùng an toàn, thử sức ở lĩnh vực mới. Dù biết bản thân còn nhiều điều phải học, cô vẫn muốn nắm bắt cơ hội để khám phá những khả năng chưa từng có dịp thể hiện.

Tuy nhiên, lựa chọn này cũng khiến Thanh Hảo trải qua không ít băn khoăn. Cô cho biết gia đình có những quan điểm riêng về việc theo đuổi nghệ thuật, vì vậy quyết định tham gia bộ phim từng tạo ra những bất đồng giữa cô và người thân.

Người đẹp thừa nhận đã có lúc lo lắng trước phản ứng của gia đình, đồng thời phải cân nhắc giữa mong muốn phát triển sự nghiệp và tình cảm dành cho những người thân yêu. Sau cùng, cô quyết định tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

“Nếu chỉ vì sợ hãi mà từ chối, có lẽ sau này tôi sẽ luôn tự hỏi rằng nếu ngày đó mình can đảm hơn thì mọi chuyện sẽ ra sao”, Thanh Hảo bộc bạch.

Dù vậy, người đẹp vẫn hy vọng gia đình có thể dần thấu hiểu, tôn trọng lựa chọn của cô. Với Thanh Hảo, việc theo đuổi con đường mới không đồng nghĩa với việc từ bỏ những giá trị gia đình, mà là cơ hội để bản thân trưởng thành và tìm ra hướng đi phù hợp.

Thanh Hảo chia sẻ, cô tham gia bộ phim xuất phát từ mong muốn bước ra khỏi vùng an toàn, thử sức ở lĩnh vực mới.

Cơ duyên đến với điện ảnh của Thanh Hảo khá bất ngờ khi nhiều người xung quanh nhận xét cô sở hữu gương mặt phù hợp với diễn xuất. Khi có cơ hội thử sức, người đẹp quyết định đón nhận thay vì giới hạn bản thân trong những hoạt động quen thuộc.

"Được góp mặt trong "Chị chị em em 3" không đơn thuần là cơ hội xuất hiện trên màn ảnh rộng mà còn là bước đệm để tôi tích lũy kinh nghiệm và tìm hiểu nghiêm túc hơn về lĩnh vực diễn xuất. Với tôi, đây là một trải nghiệm đáng giá trên hành trình khai phá những kỹ năng mới của bản thân", cô chia sẻ.

"Dù đã dành thời gian chuẩn bị, Hảo vẫn biết mình còn rất nhiều điều phải học. Chính vai diễn này đã giúp Hảo hiểu rõ hơn về những thử thách của nghề diễn và khiến Hảo càng muốn nghiêm túc theo đuổi con đường nghệ thuật trong tương lai", người đẹp bày tỏ.

Ở lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng, Thanh Hảo kỳ vọng khán giả sẽ đón nhận mình với sự cởi mở, nhìn nhận những nỗ lực thay vì chỉ nhớ đến danh hiệu Hoa khôi. Cô cũng mong theo thời gian, gia đình sẽ hiểu hơn về lựa chọn của mình và có thể tự hào về những gì cô đang theo đuổi.