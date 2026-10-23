Lần đầu Bộ Văn hóa tổ chức cuộc thi múa toàn quốc cho học sinh, sinh viên

Đây là lần đầu tiên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức cuộc thi quy mô quốc gia dành riêng cho học sinh, sinh viên trong lĩnh vực nghệ thuật múa.

Cuộc thi góp phần cụ thể hóa các chủ trương, chính sách về phát triển văn hóa và nguồn nhân lực văn hóa, trong đó có những nhiệm vụ liên quan tại Nghị quyết số 80-NQ/TW và Nghị quyết số 30/NQ-CP; đồng thời hưởng ứng các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Với chủ đề Tài năng múa trẻ: Gìn giữ bản sắc - Tỏa sáng tương lai, cuộc thi được tổ chức nhằm tạo môi trường để các bạn trẻ thể hiện năng lực kỹ thuật, khả năng biểu diễn, tư duy nghệ thuật và sức sáng tạo; đồng thời góp phần phát hiện, tôn vinh tài năng trẻ, thúc đẩy trao đổi chuyên môn giữa các cơ sở đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo nghệ thuật múa.

Cuộc thi hướng tới sự tiếp nối giữa truyền thống và sáng tạo: gìn giữ những giá trị văn hóa làm nên bản sắc Việt Nam, đồng thời khuyến khích người trẻ tìm tòi ngôn ngữ biểu đạt mới và đưa nghệ thuật múa đến gần hơn với công chúng.

Tính đến thời điểm chốt danh sách đăng ký vào ngày 10/10/2026 đã có 188 thí sinh đủ điều kiện tranh tài đến từ 18 cơ sở đào tạo, trình diễn 158 tiết mục cùng tổng số 421 thành viên thuộc các đoàn dự thi.

Cuộc thi hướng tới sự kết nối giữa truyền thống và sáng tạo, vừa gìn giữ những giá trị văn hóa làm nên bản sắc Việt Nam, vừa khuyến khích thế hệ trẻ tìm tòi ngôn ngữ biểu đạt mới để đưa nghệ thuật múa đến gần hơn với công chúng.

Chủ đề của cuộc thi là "Tài năng múa trẻ: Gìn giữ bản sắc - Tỏa sáng tương lai". Ảnh: Tư liệu

Chương trình thi đấu được chia làm hai đợt tổ chức song song tại TPHCM và Hà Nội.

Đợt một diễn ra từ ngày 3-6/11/2026 tại Trường Đại học Văn hóa TPHCM, quy tụ 88 thí sinh thuộc 8 cơ sở đào tạo. Lễ khai mạc dự kiến bắt đầu vào lúc 19h30 ngày 3/11, lễ bế mạc và trao giải sẽ diễn ra vào 19h ngày 6/11/2026.

Đợt hai diễn ra từ ngày 10/11-12/11/2026 tại Rạp Kim Mã (Hà Nội), thu hút 100 thí sinh đến từ 10 cơ sở đào tạo. Lễ khai mạc diễn ra lúc 14h ngày 10/11, bế mạc và trao giải vào 19h ngày 12/11/2026.

Chương trình dành cho học sinh, sinh viên trong độ tuổi từ 14 - 35 đang học tập tại các cơ sở đào tạo văn hóa, nghệ thuật trên toàn quốc. Mỗi thí sinh có quyền đăng ký tối đa hai bảng thi và không quá 2 tiết mục hoặc tác phẩm ở mỗi bảng.

Nội dung thi đấu bao gồm 4 bảng thi chuyên biệt: Bảng A dành cho múa cổ điển châu Âu (Ballet) và Ballet hiện đại; Bảng B tập trung vào múa đương đại; Bảng C dành cho múa dân gian dân tộc và múa truyền thống; Bảng D khai thác tài năng biên đạo. BTC đặc biệt khuyến khích các tác phẩm khai thác sâu giá trị văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam, tôn vinh bản sắc dân tộc kết hợp linh hoạt giữa kỹ thuật múa với chất liệu truyền thống và hiện đại.

Giám khảo cuộc thi là những nghệ sĩ, nhà giáo và chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực múa: NSND Hà Thế Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nghệ sĩ Múa TPHCM (Trưởng Ban giám khảo), NGƯT Đoàn Phúc Linh Tâm (Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Múa TPHCM), Thượng tá - NGƯT Lê Thị Quỳnh Phương (giảng viên chính múa dân gian tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội), NSƯT Cao Chí Thành (giảng viên Khoa Diễn viên tại Học viện Múa Việt Nam)...