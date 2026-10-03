Lần đầu bắt được sóng vô tuyến từ một hành tinh ngoài Hệ Mặt trời

Các nhà thiên văn học tại Đại học Harvard (Mỹ) cho biết tín hiệu vô tuyến có thể phát ra trực tiếp từ ngoại hành tinh Beta Pictoris b, nằm cách Trái đất khoảng 63 năm ánh sáng. Tuy nhiên, đây không phải dấu hiệu của sự sống thông minh, mà nhiều khả năng là bằng chứng cho thấy hành tinh này sở hữu một từ trường cực mạnh.

Beta Pictoris b là một hành tinh khí khổng lồ, có khối lượng khoảng 12 lần Sao Mộc và quay quanh một ngôi sao trẻ. Nhóm nghiên cứu sử dụng MeerKAT, hệ thống gồm 64 ăng-ten vô tuyến tại Nam Phi, để theo dõi khu vực này và ghi nhận các đợt phát sóng lặp lại từ vị trí của hành tinh.

Minh họa Beta Pictoris b quay quanh ngôi sao chủ. Nguồn: NASA/ESA/CSA/STScI/Ralf Crawford (STScI).

Theo các nhà khoa học, tín hiệu trên có thể là bức xạ vô tuyến cực quang. Hiện tượng này xảy ra khi các hạt mang điện chuyển động trong từ trường của một hành tinh, tạo ra cả cực quang và sóng vô tuyến. Cơ chế tương tự từng được quan sát ở Sao Mộc và Sao Thổ.

Phân tích ban đầu cho thấy từ trường của Beta Pictoris b có thể mạnh ít nhất 200 lần từ trường của Sao Mộc. Đây là mức mạnh hơn nhiều so với những gì các nhà thiên văn từng dự đoán đối với một ngoại hành tinh.

Điểm đáng chú ý là nhóm nghiên cứu cho rằng họ đã xác định được nguồn phát sóng nằm tại chính hành tinh, thay vì từ ngôi sao chủ. Và theo các nhà khoa học, đây là lần đầu tiên con người trực tiếp phát hiện bức xạ vô tuyến từ một hành tinh ngoài Hệ Mặt trời.

Phát hiện này có thể mở ra một phương pháp mới để nghiên cứu các thế giới xa xôi. Thông qua sóng vô tuyến, các nhà khoa học có thể tìm hiểu thêm về từ trường, bầu khí quyển và cách ngoại hành tinh tương tác với môi trường không gian xung quanh.

Nhóm nghiên cứu hiện muốn tiếp tục quan sát Beta Pictoris b để xác nhận tín hiệu và tìm hiểu vì sao hành tinh này lại sở hữu từ trường mạnh đến như vậy.