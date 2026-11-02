Lan can sông Tô Lịch xuống cấp
Bị gỉ sét ăn mòn, cong vênh và bung gốc khỏi bờ, hệ thống lan can bảo vệ bờ sông Tô Lịch trên tuyến đường Nguyễn Khang (phường Yên Hòa) đang trong tình trạng hư hỏng nặng. Sự xuống cấp này biến vỉa hè dọc bờ sông thành khu vực tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân đi bộ, tập thể dục.
Qua quan sát thực tế của phóng viên Báo Hànộimới cho thấy, hệ thống lan can sắt phân cách vỉa hè với bờ sông Tô Lịch đã bị biến dạng ở nhiều vị trí. Do chịu tác động của thời tiết trong thời gian dài và thiếu sự bảo trì thường xuyên, phần lớn bề mặt khung sắt đã bị gỉ sét, bong tróc. Tại nhiều điểm, phần chân lan can bị gãy đứt, bung gốc khỏi nền vỉa hè, khiến cả khung rào trở nên lỏng lẻo, mất khả năng chịu lực.
Mặt khác, ở một số đoạn, phần khung sắt có tình trạng cong vênh, biến dạng. Nhiều thanh chắn đứt gãy hoặc biến mất hoàn toàn, tạo thành khoảng trống rộng ngay sát mép sông. Đáng nói, các vị trí lan can bị khuyết thiếu chỉ được chăng buộc tạm bợ bằng vài vòng băng cảnh báo sơ sài, không có tác dụng bảo vệ.
Thực trạng này tiềm ẩn nhiều rủi ro đến an toàn của người dân khi di chuyển trên vỉa hè. Việc rào chắn sơ sài không thể ngăn ngừa nguy cơ người dân trượt chân hoặc vô tình dựa vào khu vực nguy hiểm, dẫn đến sự cố ngoài ý muốn. Ngoài ra, những đầu sắt gỉ sét, sắc nhọn nhô ra cũng rất dễ gây trầy xước cho người đi bộ.
Để đảm bảo an toàn cho người dân, đề nghị UBND phường Yên Hòa cùng các đơn vị liên quan sớm có phương án kiểm tra, khắc phục, tiến hành gia cố, thay thế những đoạn lan can bị hư hỏng trên tuyến đường.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/lan-can-song-to-lich-xuong-cap-1763876.html