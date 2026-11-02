Lan can sông Tô Lịch xuống cấp

Qua quan sát thực tế của phóng viên Báo Hànộimới cho thấy, hệ thống lan can sắt phân cách vỉa hè với bờ sông Tô Lịch đã bị biến dạng ở nhiều vị trí. Do chịu tác động của thời tiết trong thời gian dài và thiếu sự bảo trì thường xuyên, phần lớn bề mặt khung sắt đã bị gỉ sét, bong tróc. Tại nhiều điểm, phần chân lan can bị gãy đứt, bung gốc khỏi nền vỉa hè, khiến cả khung rào trở nên lỏng lẻo, mất khả năng chịu lực.

Các khung chắn hoen gỉ, biến dạng, chân bung khỏi nền bê tông. Ảnh: Hiểu Lam

Mặt khác, ở một số đoạn, phần khung sắt có tình trạng cong vênh, biến dạng. Nhiều thanh chắn đứt gãy hoặc biến mất hoàn toàn, tạo thành khoảng trống rộng ngay sát mép sông. Đáng nói, các vị trí lan can bị khuyết thiếu chỉ được chăng buộc tạm bợ bằng vài vòng băng cảnh báo sơ sài, không có tác dụng bảo vệ.

Khoảng hở nguy hiểm sát mép nước sâu chỉ được khoanh vùng tạm thời bằng dây ni lông.

Khoảng hở nguy hiểm sát mép nước sâu chỉ được khoanh vùng tạm thời bằng dây ni lông. Ảnh: Hiểu Lam

Thực trạng này tiềm ẩn nhiều rủi ro đến an toàn của người dân khi di chuyển trên vỉa hè. Việc rào chắn sơ sài không thể ngăn ngừa nguy cơ người dân trượt chân hoặc vô tình dựa vào khu vực nguy hiểm, dẫn đến sự cố ngoài ý muốn. Ngoài ra, những đầu sắt gỉ sét, sắc nhọn nhô ra cũng rất dễ gây trầy xước cho người đi bộ.

Các thanh rào gãy tạo thành những đầu sắt nhọn nguy hiểm. ảnh: Hiểu Lam

Sự xuống cấp của lan can cần được xử lý ngay. Ảnh: Hiểu Lam

Để đảm bảo an toàn cho người dân, đề nghị UBND phường Yên Hòa cùng các đơn vị liên quan sớm có phương án kiểm tra, khắc phục, tiến hành gia cố, thay thế những đoạn lan can bị hư hỏng trên tuyến đường.