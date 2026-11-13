Video: Dự án nâng cấp lan can bờ biển Nha Trang tạm dừng thi công, vật liệu nằm ngổn ngang.

Dự án nâng cấp lan can bờ sông, bờ biển Nha Trang﻿, đoạn ven biển đường Phạm Văn Đồng khởi công ngày 15/7, dự kiến hoàn thành ngày 12/12, trị giá gần 13,8 tỷ đồng do liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư - Công ty TNHH Xây dựng Đô thị Nha Trang thực hiện.

Dự án thực hiện nâng cấp gần 2 km lan can và sửa chữa các vị trí đà kiềng, tường chắn, bậc cấp bị hư hỏng.

Theo phương án được duyệt, lan can﻿ mới sử dụng kết cấu bê tông cốt thép, kết hợp đá granite, đá mài và các chi tiết inox. Các trụ lan can bố trí cách nhau 3 m, giữa các trụ là cấu kiện bê tông cốt thép tạo hình, nhằm bảo đảm an toàn và mỹ quan khu vực ven biển.

Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành phá bỏ hệ thống lan can cũ, một số đoạn nhà thầu đã hoàn thành công tác đổ trụ, ốp đá.

Tuy nhiên, dù chỉ còn khoảng một tháng đến thời hạn hoàn thành, công trình hiện đã tạm dừng thi công﻿. Trong quá trình triển khai, mẫu thiết kế lan can mới nhận được nhiều ý kiến trái chiều của người dân. Đa phần các ý kiến cho rằng thiết kế không đẹp﻿ và chưa phù hợp với cảnh quan, vẻ đẹp vịnh Nha Trang.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa (chủ đầu tư) cho biết hiện dự án đang chờ ý kiến của UBND tỉnh về phương án điều chỉnh thiết kế trước khi tiếp tục thi công sau khi Ban quản lý dự án phát triển có báo cáo, đề xuất.

Theo ghi nhận của PV báo Tiền Phong vào sáng 13/11, trên công trường thi công vật liệu còn nằm ngổn ngang, đất đá vương vãi trên vỉa hè.

Một số hạng mục thi công đang dang dở.

Một số đoạn công nhân đã hoàn thiện việc đổ móng, các trụ lõi thép bê tông và dựng hộp đá chẻ.

Một đoạn công trình còn ngổn ngang tại công viên Hòn Chồng.

Khu vực dừng thi công tại khu vực Ba Làng, đường Phạm Văn Đồng﻿ đất cát, vật liệu vương vãi.