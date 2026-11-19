Lặn biển phục hồi 12 loài san hô cứng ở độ sâu 4m - 12m

Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp cùng Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo, UBND Đặc khu Côn Đảo và các đơn vị tổ chức với thông điệp “Không rác thải nhựa – San hô hồi sinh”. Điểm nhấn của chiến dịch là Lễ ra mắt và trình diễn kỹ thuật “Lặn nuôi cấy phục hồi rạn san hô” vào sáng 28/11 tại khu vực Bãi Giông (Hòn Bảy Cạnh) và Bãi Cát Lớn (Hòn Cau).

Lặn biển ở Côn Đảo.

Đội ngũ chuyên gia huấn luyện, nhân sự kỹ thuật của Vườn Quốc gia Côn Đảo và tình nguyện viên đã qua đào tạo sẽ lặn ở độ sâu từ 4m đến 12m để cố định san hô giống lên nền đáy tự nhiên hoặc giá thể nhân tạo (bê tông, khung kim loại, cấu trúc mô-đun sinh học). Quy trình được thực hiện theo Quyết định số 5134/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tư số 88/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng nghiên cứu tại Khu Ramsar Vườn Quốc gia Côn Đảo của Viện Hải dương học.

San hô tại khu vực biển Côn Đảo.

Danh mục phục hồi gồm 12 loài san hô cứng thuộc 7 giống và 4 họ có khả năng thích nghi cao với điều kiện thủy văn Côn Đảo: Họ Acroporidae (8 loài): Acropora grandis, Acropora hyacinthus, Acropora robusta, Acropora formosa, Acropora millepora, Acropora horrida, Montipora aequitubeculata và Pocillopora verrucosa. Họ Pectiniidae (1 loài): Pectinia latuca. Họ Lobophylliidae (2 loài): Echinophyllia echinoporoides và Oxypora glabra. Họ Merulinidae (1 loài): Mycedium elephantotus.

Ngoài Hòn Bảy Cạnh và Hòn Cau, chương trình định hướng mở rộng phục hồi tại nhiều khu vực như Vịnh Côn Sơn, Vịnh Đất Dốc, trước Trạm Kiểm lâm Hòn Tài, Bãi Dương, bãi Ông Cường, bãi Sạn – Cỏ Ống, bãi Đất Thắm, Bãi Bàng, bãi Ông Đụng, bãi Ông Câu, Hòn Tre Lớn và Hòn Tre Nhỏ. Sau khi cấy ghép, Vườn Quốc gia Côn Đảo sẽ lập khu vực bảo vệ tạm thời, phối hợp Bộ đội Biên phòng và Kiểm ngư tăng cường tuần tra, hạn chế neo đậu tàu thuyền và quan trắc định kỳ trung, dài hạn.

Chuỗi hoạt động trên bờ và đồng hành của 13 gương mặt nổi tiếng

Từ ngày 27 đến 29/11, nhiều hoạt động văn hóa, khoa học và cộng đồng được tổ chức trên đảo: Tọa đàm chuyên đề (14h - 16h ngày 27/11): Tổ chức tại Vườn Quốc gia Côn Đảo với chủ đề về bảo tồn rạn san hô, hệ sinh thái biển và rùa biển gắn với tình nguyện cộng đồng, lan tỏa thông điệp “1 phút phá hoại - 10 năm phục hồi”;

Triển lãm ảnh và mô hình (28 - 29/11): Diễn ra tại Công viên Tôn Đức Thắng với 150 tác phẩm ảnh tư liệu, nghệ thuật và 5 mô hình san hô; sau sự kiện sẽ trao tặng lại cho UBND Đặc khu Côn Đảo;

San hô tại khu vực biển Côn Đảo

Nhiều sinh vật biển tại những rạn san hô Côn Đảo.

Lễ phát động và “Ngày hội sống xanh” (6h30 - 10h30 ngày 28/11): Thu hút khoảng 500 người gồm học sinh THCS, THPT, đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, người dân và du khách. Sau lễ phát động và tham quan triển lãm, lực lượng chia thành hai nhóm trải nghiệm lặn nuôi cấy san hô và ra quân làm sạch bãi biển.

Chương trình có sự đồng hành của 13 hoa hậu, á hậu, siêu mẫu và á vương, gồm Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê; các đại sứ môi trường gồm Hoa hậu Trái đất 2018 Nguyễn Phương Khánh, Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 Nguyễn Thanh Thảo, Á hậu 4 Hoa hậu Siêu quốc gia 2023 Đặng Thanh Ngân cùng các người đẹp, người mẫu, á vương khác.

Sự kiện nhằm cụ thể hóa các chủ trương, kế hoạch và đề án về truyền thông, thông tin đối ngoại và phục hồi hệ sinh thái biển đến năm 2030. Bên cạnh đó, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) sẽ phối hợp xây dựng các tour du lịch tình nguyện (voluntourism), tạo điều kiện để du khách cùng người dân địa phương làm sạch biển và chung tay phục hồi rạn san hô tại Côn Đảo.