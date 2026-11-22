Nghiên cứu, khảo sát san hô ở Côn Đảo. (Ảnh: Vườn Quốc gia Côn Đảo cung cấp)

Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết từ ngày 27 đến 29/11, cơ quan này và Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo, chính quyền đặc khu Côn Đảo, các đơn vị liên quan sẽ tổ chức trình diễn kỹ thuật lặn biển, nuôi cấy phục hồi rạn san hô. Sự kiện này để cụ thể hóa đề án mở rộng, phục hồi các hệ sinh thái biển đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ.

Sự kiện trên nhằm triển khai các chiến lược, quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố để thực hiện Đề án mở rộng, phục hồi các hệ sinh thái biển đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ.

Bãi biển sạch, trong lành ở Côn Đảo. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Với chủ đề “Vì Biển đảo xanh” và thông điệp “Không rác thải nhựa-San hô hồi sinh”, sự kiện cũng hướng đến nâng cao nhận thức của người dân và du khách về bảo vệ chủ quyền biển đảo gắn với gìn giữ môi trường sinh thái, thúc đẩy tăng trưởng xanh tại Côn Đảo.

Theo đó, sáng 28/11, tại hòn Bảy Cạnh, hòn Cau và hợp phần bảo tồn biển của Vườn Quốc gia Côn Đảo đội ngũ chuyên gia nhân sự kỹ thuật của vườn và các tình nguyện viên đã qua đào tạo sẽ sử dụng thiết bị lặn chuyên dụng xuống độ sâu từ 4m đến 12m để cấy các mảnh san hô giống lên nền đáy tự nhiên hoặc trên các giá thể nhân tạo: bê-tông, khung kim loại, cấu trúc mô-đun sinh học.

San hô ở hòn Tre nhỏ, Côn Đảo. (Ảnh: Vườn Quốc gia Côn Đảo cung cấp)

Đây là khu vực biển có rạn san hô bị suy thoái khó có khả năng tự phục hồi. Những loại san hô được cấy xuống biển có khả năng thích nghi cao với điều kiện thủy văn Côn Đảo.

Toàn bộ quy trình trên được thực hiện đúng, tuân thủ các quy định của bộ, ngành chức năng. Sau khi hoàn tất việc cấy ghép, Vườn Quốc gia Côn Đảo sẽ thiết lập khu vực bảo vệ tạm thời, phối hợp bộ đội biên phòng và kiểm ngư tăng cường tuần tra, hạn chế neo đậu tàu thuyền và tổ chức quan trắc, đánh giá định kỳ trong trung hạn và dài hạn.

San hô mọc trên nền nhân tạo ở Côn Đảo. (Ảnh: Vườn Quốc gia Côn Đảo cung cấp)

Ngoài điểm trình diễn nói trên, chương trình còn định hướng mở rộng phạm vi phục hồi tại nhiều khu vực khác như: vịnh Côn Sơn, vịnh Đất Dốc, hòn Tài, hòn Tre Lớn và hòn Tre Nhỏ, bãi Dương, bãi Đất Thắm, Bãi Bàng, bãi Ông Đụng...

Cùng với sự kiện trên, Ban tổ chức còn tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa khác như: tọa đàm khoa học, triển lãm ảnh, ra quân làm sạch bãi biển, phát động “Vì Biển đảo xanh” và “Ngày hội sống xanh”. Một số hoạt động mang tính cộng đồng, ngoài trời sẽ có sự tham gia của hơn các hoa hậu, á hậu, siêu mẫu.

Du khách đến với Côn Đảo bằng đường thủy, cập cảng Bến Đầm. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Đáng chú ý, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn sẽ phối hợp thiết kế và giới thiệu các tour du lịch tình nguyện (voluntourism), tạo điều kiện để du khách khi đến với Côn Đảo có thể trực tiếp trải nghiệm, làm sạch biển và đóng góp phục hồi rạn san hô.