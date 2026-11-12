Lammens tìm đến Kobe Bryant để vượt qua khủng hoảng ở MU

Chỉ mất 3 phút 40 giây, Aston Villa ghi hai bàn vào lưới MU trong trận hòa 4-4 hôm 8/11. Senne Lammens mắc lỗi ở cả hai tình huống. Thủ môn người Bỉ để cú sút của Alysson lọt qua hai chân, trước khi đẩy bóng đến đúng vị trí của Nicolas Jackson, tạo điều kiện cho tiền đạo đối phương nhân đôi cách biệt.

Những sai lầm khiến Lammens trở thành mục tiêu chỉ trích, trong bối cảnh MU đang trải qua một trong những giai đoạn tồi tệ nhất lịch sử. Mới mùa trước, thủ môn 24 tuổi còn được xem là một trong những bản hợp đồng thành công nhất của đội bóng. Giờ đây, ngay cả khả năng tiếp tục giữ vị trí số một của anh cũng bắt đầu bị nghi ngờ.

Theo Daily Mail, Lammens có cách riêng để đối diện áp lực. Anh duy trì thói quen viết nhật ký, thường xuyên tập luyện ngoài giờ và lấy cảm hứng từ triết lý "Mamba Mentality" của Kobe Bryant, huyền thoại bóng rổ NBA.

Cuốn nhật ký và bài học từ Kobe Bryant

Lammens bắt đầu viết nhật ký từ thời còn khoác áo Royal Antwerp. Trước mỗi trận đấu, anh ghi lại những điều cần chuẩn bị, đặc điểm của đối thủ và các tình huống có thể xảy ra. Sau trận, thủ môn người Bỉ tiếp tục đánh giá màn trình diễn của bản thân, từ những pha xử lý tốt đến các sai lầm cần khắc phục.

"Tôi thích viết ra mọi thứ trước và sau trận đấu để chuẩn bị tâm lý. Khi mọi chuyện không diễn ra như mong muốn, việc viết xuống giúp tôi giải tỏa những suy nghĩ tiêu cực", Lammens từng chia sẻ.

Thói quen này giúp anh nhìn nhận trận đấu một cách rõ ràng hơn. Thay vì chỉ nhớ đến một tình huống mắc lỗi, Lammens cố gắng phân tích nguyên nhân, tìm cách xử lý tốt hơn nếu gặp hoàn cảnh tương tự. Anh cũng ghi chép về cách đối thủ pressing, gây sức ép lên thủ môn và những phương án chuyền bóng có thể sử dụng.

Lammens trải qua giai đoạn khó khăn khi liên tục mắc sai lầm trong khung thành MU.

Telegraph cho biết Lammens thuộc nhóm cầu thủ chăm chỉ nhất tại Carrington. Anh thường đến sân tập sớm, ra về muộn và sẵn sàng tập thêm ngay cả trong những ngày được nghỉ. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng giúp thủ môn người Bỉ từng bước tạo dựng sự tự tin sau khi chuyển đến môi trường có áp lực lớn như Old Trafford.

Một trong những nguồn cảm hứng lớn nhất của anh là Kobe Bryant. Trên găng tay thi đấu, Lammens viết hai con số 8 và 24, những số áo gắn liền với sự nghiệp của huyền thoại Los Angeles Lakers.

Lammens đặc biệt ngưỡng mộ tinh thần làm việc của Bryant. Cố ngôi sao bóng rổ nổi tiếng với những buổi tập kéo dài, sự nghiêm khắc với bản thân và quan điểm không để thất bại ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị cho thử thách tiếp theo.

Thủ môn MU từng thừa nhận bản thân thiếu quyết đoán khi còn trẻ. Việc tìm hiểu về Bryant giúp anh thay đổi cách suy nghĩ, học cách chấp nhận sai lầm và không để những lời chỉ trích chi phối quá nhiều.

Với Lammens, một trận đấu tệ không có nghĩa mọi nỗ lực trước đó trở nên vô ích. Điều quan trọng là xác định nguyên nhân, sửa chữa những gì có thể và chuẩn bị tốt hơn cho lần ra sân tiếp theo.

Tuy nhiên, những gì đang diễn ra tại MU cho thấy việc giữ được sự bình tĩnh không hề đơn giản, nhất là khi thủ môn liên tục phải đối mặt những tình huống nguy hiểm.

Lammens không thể giải quyết mọi vấn đề của MU

Sau 10 vòng Premier League 2026/27, Lammens đối diện 52 cú sút trúng đích, thuộc nhóm thủ môn phải làm việc nhiều nhất giải. Anh thực hiện 33 pha cứu thua nhưng cũng nhận 19 bàn thua, đạt tỷ lệ cản phá khoảng 63,5%.

Khối lượng công việc của thủ môn người Bỉ tăng đáng kể so với mùa trước. Trung bình, Lammens phải đối mặt 5,2 cú sút trúng đích mỗi trận, so với mức 3,69 ở mùa 2025/26. Mức tăng hơn 40% phản ánh phần nào những vấn đề trong cách MU tổ chức phòng ngự.

Lammens phải đối mặt trung bình 5,2 cú sút trúng đích mỗi trận tại Premier League mùa này, tăng hơn 40% so với mùa trước.

Ở trận thua Chelsea 0-2 cuối tháng 10, Lammens thực hiện 8 pha cứu thua, nhiều nhất của anh trong một trận Premier League mùa này tính đến thời điểm ấy. Dù chơi khá tốt, anh vẫn không thể giúp MU tránh thất bại.

Những thống kê cho thấy phản xạ của Lammens chưa phải vấn đề lớn nhất. Khi hàng phòng ngự liên tục để đối thủ tiếp cận khung thành, thủ môn khó duy trì hiệu quả cứu thua như mong muốn. Sai lầm cá nhân càng dễ xuất hiện khi áp lực kéo dài qua nhiều trận.

Dẫu vậy, Lammens cũng phải chịu trách nhiệm về những hạn chế trong màn trình diễn của mình. Khả năng xử lý bóng bằng chân chưa đáp ứng yêu cầu, với chỉ 37 đường chuyền dài thành công sau 115 lần thực hiện tại Premier League.

Những tình huống ra vào thiếu chính xác trước Bournemouth, Fulham và Aston Villa cũng khiến anh đánh mất sự chắc chắn từng thể hiện ở mùa giải trước. Khi đối phương tăng cường gây sức ép, Lammens có xu hướng xử lý vội vàng, đặc biệt ở những pha bóng bổng hoặc các tình huống phải đưa ra quyết định trong thời gian ngắn.

Theo Daily Mail, sẽ thiếu công bằng nếu quy toàn bộ trách nhiệm cho thủ môn người Bỉ. Những sai lầm từ Diogo Dalot, Leny Yoro hay Lisandro Martinez liên tục khiến hệ thống phòng ngự MU mất cân bằng. Lammens nhiều lần phải xử lý tình huống khi các đồng đội không còn giữ được vị trí.

Mùa trước, thủ môn này từng tạo ra khác biệt rõ rệt so với giai đoạn Andre Onana đứng trong khung thành. Anh được đánh giá cao ở khả năng kiểm soát khu vực cấm địa, giữ bình tĩnh và đưa ra quyết định hợp lý. Tuy nhiên, những phẩm chất từng giúp Lammens chiếm được niềm tin đang không còn xuất hiện thường xuyên.

Hàng phòng ngự thiếu ổn định của MU đang khiến công việc của Lammens trở nên khó khăn hơn.

Thủ môn người Bỉ từng nói muốn học hỏi Edwin van der Sar, đặc biệt ở sự điềm tĩnh và khả năng chỉ huy hàng phòng ngự. Để đạt đến trình độ của cựu thủ thành MU, Lammens cần thêm kinh nghiệm, đồng thời cải thiện khả năng xử lý bóng trong những tình huống chịu áp lực cao.

Những bài học từ Kobe Bryant có thể giúp Lammens duy trì kỷ luật, giữ sự tập trung và không đánh mất niềm tin sau một trận đấu thất vọng. Cuốn nhật ký cũng giúp anh nhìn lại sai lầm một cách bình tĩnh hơn.

Nhưng thủ môn 24 tuổi không thể tự mình giải quyết những vấn đề kéo dài ở Old Trafford. MU cần cải thiện khả năng phòng ngự, giảm số cơ hội nguy hiểm mà đối phương tạo ra và giúp Lammens có điều kiện phát huy năng lực.

Lammens vẫn còn nhiều thời gian để hoàn thiện bản thân. Điều đáng lo không nằm ở việc một thủ môn trẻ mắc sai lầm, mà ở chỗ MU đang khiến những sai lầm ấy xuất hiện thường xuyên hơn. Nếu tình hình không thay đổi, ngay cả một cầu thủ có sự chuẩn bị nghiêm túc như Lammens cũng khó tránh khỏi việc đánh mất sự tự tin.