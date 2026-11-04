Lamine Yamal vượt Mbappe, lập kỷ lục đặc biệt ở Champions League

Lamine Yamal tiếp tục bổ sung một cột mốc đặc biệt vào bộ sưu tập kỷ lục cá nhân, trong trận Barcelona gặp Aston Villa ở vòng phân hạng Champions League.

Cầu thủ người Tây Ban Nha tận dụng sai lầm của hàng thủ đến từ Anh, thực hiện cú cứa lòng chân trái mở tỷ số, khởi đầu cho chiến thắng 3-0 của Barca (Raphinha ghi cú đúp).

Yamal chinh phục kỷ lục mới. Ảnh: FCB

Đó là bàn thắng thứ 14 của Yamal trong sự nghiệp tham dự Champions League, thành tích chưa cầu thủ nào đạt được trước sinh nhật lần thứ 20.

Trước trận đấu, Yamal cùng Kylian Mbappe chia sẻ vị trí dẫn đầu với 13 bàn. Pha lập công vào lưới đội bóng của Unai Emery giúp tài năng trưởng thành từ La Masia độc chiếm kỷ lục.

Yamal hiện 19 tuổi và đến tháng 7 năm sau mới bước sang tuổi 20. Vì thế, trên đường cùng Barca tham vọng hướng đến trận chung kết trên sân Metropolitano ngày 5/6/2027, anh vẫn còn nhiều cơ hội nâng cao thành tích.

Yamal cần 37 trận để ghi 14 bàn tại Champions League. Trong khi đó, Mbappe ghi 13 bàn sau 23 lần ra sân trước tuổi 20, trong màu áo Monaco và PSG.

Tiền đạo người Pháp có hiệu suất tốt hơn, nhưng Yamal tích lũy được nhiều trận đấu hơn nhờ ra mắt sớm. Hơn nữa, vị trí thi đấu giữa họ cũng khác nhau.

Ngôi sao Barcelona chơi trận Champions League đầu tiên khi mới 16 tuổi, 2 tháng và 6 ngày. Mbappe ra mắt ở tuổi 17, 9 tháng và 7 ngày.

Tính đến độ tuổi hiện tại của Yamal, tiền đạo sinh ra ở Paris mới có 15 lần ra sân tại giải đấu.

Đứng thứ 3 trong danh sách ghi bàn trước tuổi 20 là Erling Haaland. Chân sút người Na Uy ghi 10 bàn chỉ sau 8 trận, đạt hiệu suất ấn tượng hơn cả hai cầu thủ xếp trên.

Yamal và Raphinha tiếp tục chơi ăn ý. Ảnh: FCB

Những tên tuổi như Patrick Kluivert, Karim Benzema và Jude Bellingham cũng góp mặt trong danh sách.

Trước đó, Yamal còn vượt Mbappe về số bàn thắng tại Champions League trước sinh nhật tuổi 19. Anh chạm mốc 11 bàn trong cuộc đối đầu Atletico Madrid ở vòng knock-out, hơn 1 bàn so với thành tích của tiền đạo hiện khoác áo Real Madrid.

Trong lịch sử Barça tại Champions League, Yamal đã san bằng thành tích 14 bàn của Gerard Pique và Ronaldinho. Anh chỉ còn kém Pedro Rodriguez và Hristo Stoichkov 1 bàn.

Nếu ghi thêm 2 bàn, số 10 của “Blaugrana” sẽ chính thức vượt cả 4 người để vào top 10 chân sút của đội bóng xứ Catalunya tại sân chơi danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

Kỷ lục mới nối dài những dấu mốc của Yamal: cầu thủ trẻ nhất ra sân cho Barca, trẻ nhất dự Champions League trong màu áo CLB và trẻ nhất đá chính tại giải đấu.

Ghi bàn tại Champions League trước tuổi 20: