Lamine Yamal vượt kỷ lục ghi bàn của Mbappe tại Champions League

Ngôi sao của Barcelona chính thức vượt qua kỷ lục trước đó do Kylian Mbappe thiết lập sau pha lập công vào lưới Aston Villa.

Yamal phá kỷ lục của Mbappe tại Champions League

Lamine Yamal đã làm nên lịch sử trong cuộc đối đầu với Aston Villa vào tối thứ Ba, khi chính thức trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở độ tuổi dưới 20 trong lịch sử Champions League.

Pha lập công mới nhất giúp tiền đạo mang áo số 10 của Barcelona nâng tổng số bàn thắng tại đấu trường danh giá nhất châu Âu lên con số 14. Thành tích này tiếp tục khẳng định tài năng và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của cầu thủ trẻ người Tây Ban Nha, đồng thời đưa anh vào nhóm những ngôi sao tấn công nổi bật nhất của bóng đá thế giới hiện nay.

Ảnh: REUTERS

Yamal chính thức vượt qua cột mốc 13 bàn của Kylian Mbappe tại Champions League khi còn ở độ tuổi thiếu niên. Tiền đạo Mbappe hiện khoác áo Real Madrid từng thiết lập thành tích này trong thời gian thi đấu tại Pháp.

Trước đó, Yamal từng san bằng kỷ lục của Mbappe với 10 bàn thắng tại Champions League trước khi bước sang tuổi 19. Tuy nhiên, với pha lập công mới nhất, ngôi sao Barcelona đã vượt lên độc chiếm vị trí dẫn đầu trong danh sách những cầu thủ tuổi teen ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử giải đấu.

Thành tích của Yamal càng đáng chú ý khi anh chỉ cần 37 lần ra sân tại Champions League để đạt cột mốc 14 bàn thắng. Dù còn rất trẻ, cầu thủ người Tây Ban Nha đã nhanh chóng khẳng định vị trí quan trọng trong đội hình Barcelona, thường xuyên tạo ra sự khác biệt ở những trận đấu lớn và trước các đối thủ hàng đầu châu Âu.

Yamal còn nhiều cơ hội phá sâu kỷ lục

Điều đáng chú ý là Yamal vẫn còn rất nhiều thời gian để tiếp tục nâng cao thành tích của mình. Cầu thủ chạy cánh này sẽ chỉ bước sang tuổi 20 vào tháng 7 năm sau, đồng nghĩa anh vẫn còn nhiều cơ hội ghi thêm bàn thắng trước khi chính thức vượt qua giới hạn tuổi teen.

Với phong độ hiện tại, Yamal có thể tiếp tục nới rộng khoảng cách với những người từng nắm giữ kỷ lục, trong đó có Mbappe. Thành tích mới cũng mở ra triển vọng để ngôi sao Barcelona thiết lập một cột mốc ghi bàn ấn tượng mà các tài năng trẻ thuộc những thế hệ tiếp theo sẽ phải nỗ lực rất nhiều mới có thể vượt qua.

Trước mắt, Yamal sẽ hướng sự tập trung vào những trận đấu tiếp theo cùng Barcelona trên cả đấu trường quốc nội lẫn châu Âu. Mục tiêu của anh không chỉ là giúp đội bóng tiến sâu tại Champions League mà còn tiếp tục viết nên những trang sử mới cho sự nghiệp đang phát triển mạnh mẽ của mình.