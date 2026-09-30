Lamine Yamal tỏa sáng, Tây Ban Nha thắng đậm Croatia

Đội chủ nhà nhập cuộc đầy hứng khởi và chỉ cần khoảng 2 phút để phá vỡ thế cân bằng. Sau tình huống phối hợp tấn công nhanh và sắc nét, Lamine Yamal nhận bóng rồi dứt điểm chính xác, đưa Tây Ban Nha vượt lên dẫn trước từ rất sớm.

Lamine Yamal đã mở tỷ số với pha cứa lòng chân trái đẳng cấp.

Bị thủng lưới, Croatia nỗ lực tổ chức lại đội hình và từng bước tìm kiếm cơ hội đáp trả. Những cố gắng của đội khách được đền đáp trước khi hiệp một khép lại. Dion Beljo chọn vị trí hợp lý trong vòng cấm rồi bật cao đánh đầu ghi bàn, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Tuy nhiên, Tây Ban Nha không mất nhiều thời gian để tái lập lợi thế. Từ một tình huống phối hợp sau quả phạt góc, Marc Pubill tận dụng cơ hội dứt điểm thành công, giúp "La Roja" một lần nữa vượt lên.

Sang hiệp hai, thế trận tiếp tục nghiêng hẳn về phía Tây Ban Nha. Đội chủ nhà kiểm soát bóng, liên tục luân chuyển nhằm kéo giãn hàng phòng ngự Croatia. Trong khi đó, đội khách gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức phản công và không thể tạo ra đủ sức ép về phía khung thành đối phương.

Lamine Yamal tiếp tục trở thành tâm điểm. Từ đường chuyền thuận lợi của Pedri, tài năng trẻ này thoát xuống trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc, hoàn tất cú đúp và gia tăng cách biệt cho Tây Ban Nha. Bàn thắng cũng giúp Yamal nâng tổng số pha lập công trong màu áo đội tuyển quốc gia lên hai chữ số.

Nico Williams ấn định chiến thắng 4-1 cho Tây Ban Nha.

Không dừng lại ở đó, Tây Ban Nha tiếp tục tấn công trong những phút cuối. Nico Williams khép lại ngày thi đấu ấn tượng của đội chủ nhà bằng pha đi bóng trong vòng cấm rồi dứt điểm quyết đoán, ấn định chiến thắng 4-1.

Kết quả này giúp Tây Ban Nha nối dài chuỗi bất bại trong 90 phút lên 40 trận, với 30 chiến thắng và 10 trận hòa. HLV Luis de la Fuente cũng duy trì phong độ ấn tượng khi cùng "La Roja" toàn thắng 9 trận gần nhất.

Đội hình xuất phát: Tây Ban Nha: Simon, Pubill, Cubarsi, Huijsen, Cucurella, Fermin, Zubimendi, Ruiz, Yamal, Oyarzabal, Baena. Croatia: Livakovic, Smolcic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol, Misic, Kovacic, Pasalic, Sucic, Perisic, Beljo. Chung cuộc: Tây Ban Nha 4-1 Croatia.