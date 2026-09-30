Lamine Yamal rực sáng, Tây Ban Nha đè bẹp Croatia

Đội hình ra sân tuyển Tây Ban Nha

Ngay phút thứ 2, Lamine Yamal đã mở tỷ số với pha cứa lòng chân trái đẳng cấp

Tiền đạo 19 tuổi ghi bàn sớm trong 2 trận liền ở Nations League

Lamine Yamal nhảy múa giữa các hậu vệ đội khách

Phút 28, Beljo bất ngờ gỡ hòa cho Croatia với pha đánh đầu cận thành

Tuy nhiên, niềm vui của đội bóng áo caro chỉ kéo dài 3 phút. Marc Pubill không chiến dũng mãnh nâng tỷ số lên 2-1

45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về Tây Ban Nha

Thủ thành Livakovic liên tục phải làm việc

Phút 63, Yamal xử lý hay bên cánh phải rồi sút góc hẹp nâng tỷ số lên 3-1

Tiền đạo Barcelona ăn mừng ngạo nghễ

Cuối trận, Nico Williams ấn định chiến thắng 4-1 cho Tây Ban Nha

Nhà ĐKVĐ World Cup 2026 thị uy sức mạnh

Kết quả các trận đấu Nations League rạng sáng 30/9

Nguồn ảnh: Uefa, SEfutbol