Lamine Yamal gây sốt với pha bóng ảo diệu ở Champions League

Phút 53, Lamine Yamal khiến hàng thủ Galatasaray choáng váng với pha xử lý kỹ thuật đỉnh cao, trước khi kiến tạo để Anthony Gordon ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 cho Barcelona.

Thay vì thực hiện đường chuyền thông thường, Yamal sử dụng động tác giả đánh lừa hậu vệ Galatasaray, bất ngờ đổi hướng bóng khiến đối phương mất phương hướng và không kịp truy cản.

Điểm nhấn là kỹ thuật Reverse Cruyff, còn được gọi là Joe Cole turn hoặc Fake Rabona, biến thể đầy sáng tạo từ động tác xoay người huyền thoại của Johan Cruyff.

Pha xử lý thể hiện kỹ thuật, sự tinh quái và khả năng kiểm soát bóng đáng kinh ngạc của thần đồng người Tây Ban Nha.

Yamal lập cú đúp kiến tạo chỉ trong 3 phút.

Gordon được hưởng thành quả từ pha bóng ảo diệu của Yamal.

Các đồng đội lao vào ăn mừng cùng Yamal.

Chỉ 3 phút trước đó, Yamal đã vẽ nên đường cong tuyệt đẹp, đưa bóng đến vị trí của Fermín López để đồng đội thoát xuống đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 cho Barcelona.

Không chỉ sở hữu tốc độ và khả năng rê bóng xuất sắc, ngôi sao trẻ Barcelona còn chứng minh nhãn quan chiến thuật và sự sáng tạo hiếm có của làng túc cầu giáo hiện tại.

Yamal thành tâm điểm của màn so tài và được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Ảnh: ESPN, Barcelona, UEFA