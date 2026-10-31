Lamine Yamal: Cuộc chiến mới sau khi hụt Quả bóng vàng

Nỗi buồn Barca, nỗi buồn Yamal

Barcelona bước vào cuộc tiếp đón Alaves trên sân nhà Camp Nou ở vòng 11 La Liga, lúc 3h ngày 1/11 (giờ Hà Nội) sau một tuần không mấy vui vẻ.

Đội bóng xứ Catalunya vẫn dẫn đầu La Liga, nhưng thất bại trước Real Madrid trong trận Siêu kinh điển khiến khoảng cách với chính đối thủ này bị thu hẹp xuống còn 3 điểm, và chỉ hơn Atletico Madrid 2 điểm.

Barca trải qua tuần lễ thảm hại. Ảnh: M.D

Nếu thầy trò Diego Simeone thắng trên sân Levante trong trận đấu sớm (20h), đội quân của Hansi Flick sẽ ra sân khi tạm thời đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng.

Nhưng đó chưa phải nỗi buồn duy nhất trong tuần lễ thảm họa ấy. Trước đó ít ngày, Barca còn thua 2-4 trên sân PSG ở Champions League.

Không ai trải qua chuỗi thất bại này nặng nề hơn Lamine Yamal. Hôm thứ Hai, anh đến London với hy vọng nhận Quả bóng vàng, danh hiệu mà trước đó số 10 khẳng định mình xứng đáng giành được.

Cuối cùng, Lamine Yamal chỉ đứng thứ 3 sau Harry Kane và Kylian Mbappe. Anh phải hài lòng với giải Kopa thứ 3 liên tiếp. Một kỳ tích lịch sử cuộc bầu chọn của France Football, nhưng rõ ràng vẫn chưa đủ làm thỏa mãn ngôi sao trẻ của Barca.

Ngay trong bài phát biểu nhận giải, anh còn nói người xứng đáng được vinh danh là đồng đội Pau Cubarsi - hòn đá tảng tại World Cup 2026.

Những người thân cận cho biết nỗi thất vọng này chính là nhiên liệu tiếp thêm động lực cho Lamine Yamal. Một ngày sau buổi lễ, anh đăng lên mạng xã hội thông điệp đầy tự tin.

Yamal không vui với giải Kopa. Ảnh: FCB

“Rồi sẽ đến, những điều tốt đẹp cần thời gian. Tôi tin vào con đường mình đang xây dựng. Không vội vàng, luôn đầy khát vọng và bình tâm tin rằng một ngày nào đó, thời khắc của tôi sẽ đến”.

Còn một năm nữa mới tới kỳ trao Quả bóng vàng tiếp theo, nhưng bóng đá không dừng lại. Đêm nay, Lamine Yamal cùng các đồng đội có cơ hội mang trở lại cho người hâm mộ những cảm xúc tuyệt vời mà họ từng tạo ra hồi đầu mùa, trước khi tất cả xẹp xuống sau 2 thất bại vừa qua.

Guồng quay mới

Những người hiểu rõ và gần gũi với Lamine Yamal thừa nhận tuần vừa rồi khiến anh thất vọng. Anh ghi bàn tại Paris để phần nào làm đẹp một màn trình diễn bế tắc, rồi không thể tỏa sáng trước Madrid, thậm chí bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn khá rõ ràng.

Kết quả Quả bóng vàng là đòn giáng cuối cùng. Dù vậy, họ vẫn khẳng định: “Cậu ấy là một chàng trai khác biệt và thông minh, sẽ nhanh chóng ngẩng đầu trở lại”.

Trận gặp Alaves - đội trải qua chuỗi 6 trận liên tiếp không thắng - là cơ hội để Yamal bắt đầu hàng trình mới cho tham vọng Quả bóng vàng, và gánh vác một đội bóng lần đầu tiên sau thời gian dài khiến người ta hoài nghi.

Lamine Yamal được kỳ vọng dẫn Barca vượt khó. Ảnh: MD

Chính Hansi Flick thừa nhận các cầu thủ không còn đôi chân thanh thoát. Vì thế, chiến lược gia người Đức cho các học trò nghỉ hai ngày sau thất bại ở trận Siêu kinh điển để giải tỏa đầu óc. Yamal tận dụng quãng nghỉ ấy để tới London cùng những người thân cận.

Nhưng ngoài sự mệt mỏi, vấn đề khó giải quyết trong bối cảnh làn sóng chấn thương tàn phá phòng thay đồ, đặc biệt ở hàng thủ, Barca còn một lần nữa bộc lộ những hạn chế trong lối chơi, nhất là khi lùi về phòng ngự và gây áp lực lên đối phương.

Sau cuộc họp hôm thứ Năm, có mặt Chủ tịch Joan Laporta và GĐTT Deco, ban lãnh đạo CLB đã lên tiếng bày tỏ niềm tin vào dự án cũng như Hansi Flick - điều mà trước đó chưa ai nghĩ là cần thiết.

Giờ đây, người đầu tiên được trông đợi sẽ đáp lại niềm tin ấy là Lamine Yamal, người trở lại sân khấu La Liga với giải Kopa trong tay.

Một chiến thắng tưng bừng để lấy lại niềm tin, trong bối cảnh Barca sẽ bước vào kỳ nghỉ FIFA Days với lịch rất nặng: gặp Aston Villa ở Champions League (3h ngày 4/1), rồi đại chiến vì ngôi đầu La Liga trên sân Atletico (3h ngày 9/11).