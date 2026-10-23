Lamine Yamal cùng dàn sao Barcelona tự nguyện tập luyện trong ngày nghỉ chuẩn bị cho cuộc chạm trán Real

Barcelona được nghỉ sau chuyến trở về từ Paris lúc khoảng 3 giờ 30 sáng thứ Tư, sau trận đấu Champions League với PSG. Đội bóng sau đó hoàn thành buổi tập phục hồi, nhưng vẫn có tới 11 cầu thủ tự nguyện đến sân tập vào thứ Năm.

Ảnh: Angel Martinez/Getty Images

Quyết định cho các học trò nghỉ ngơi của Flick được xem là hợp lý sau lịch trình di chuyển vất vả. Tuy nhiên, việc nhiều cầu thủ chủ động duy trì tập luyện cho thấy sự quyết tâm của Barcelona trước cuộc đối đầu quan trọng với đại kình địch Real Madrid. Các ngôi sao như Yamal và Pedri, Fermin Lopez, Xavi Espart, Gerard Martin cùng thủ môn Wojciech Szczesny đã đến sân tập luyện mặc dù được phép nghỉ ngơi.

Bên cạnh đó, các cầu thủ chấn thương như Roony Bardghji, Andreas Christensen, Eric Garcia và Dani Olmo tiếp tục quá trình hồi phục. Jules Kounde cũng có mặt tại sân tập với hy vọng kịp trở lại ở trận El Clasico, dù khả năng ra sân của hậu vệ người Pháp vẫn chưa chắc chắn.

Barcelona chỉ còn hai buổi tập toàn đội trước màn đại chiến với Real Madrid. Sau thất bại đầu tiên của mùa giải, thầy trò HLV Flick cần nhanh chóng lấy lại phong độ, đồng thời bảo đảm thể lực để hướng đến mục tiêu giành chiến thắng trong trận đấu được chờ đợi nhất vòng đấu.