Lamine Yamal chuẩn bị tiệc ăn mừng lớn, quyết tâm chinh phục Quả bóng Vàng

Theo Cadena COPE, Lamine Yamal đã chủ động lên kế hoạch di chuyển riêng đến London, thay vì tham gia chuyến đi chung của Barcelona. Tiền đạo người Tây Ban Nha dự kiến khởi hành vào sáng thứ Hai (26/10), cùng người thân, bạn bè và đại diện ê-kíp cá nhân, để kịp tham dự lễ trao giải Quả bóng Vàng 2026 tại nhà hát London Palladium.

Sự kiện dự kiến bắt đầu lúc 21h theo giờ địa phương. Đáng chú ý, đội ngũ của Yamal đã tính đến khả năng tổ chức một bữa tiệc ăn mừng quy mô lớn tại thủ đô nước Anh nếu cầu thủ này được xướng tên ở hạng mục Quả bóng Vàng nam.

Lamine Yamal được kỳ vọng cạnh tranh Quả bóng Vàng 2026 sau những màn trình diễn nổi bật trong màu áo Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: POX Sport

Động thái trên cho thấy sự kỳ vọng lớn của Yamal và những người thân cận trước một trong những sự kiện quan trọng nhất trong sự nghiệp của anh. Tuy nhiên, việc chuẩn bị cho bữa tiệc không đồng nghĩa với việc cầu thủ Barcelona đã nắm chắc chiến thắng, bởi cuộc đua năm nay quy tụ nhiều ứng viên đáng chú ý.

Yamal quyết tâm đổi màu huy chương sau thất bại năm ngoái

Đây không phải lần đầu Yamal chuẩn bị cho một buổi tiệc ăn mừng Quả bóng Vàng. Tại lễ trao giải năm 2025 ở Paris (Pháp), ngôi sao trẻ này cũng từng lên kế hoạch tổ chức tiệc, nhưng cuối cùng phải chứng kiến Ousmane Dembele giành danh hiệu cao quý nhất.

Yamal khi đó đứng thứ hai trong cuộc bình chọn Quả bóng Vàng nam. Kết quả này cho thấy tiền đạo sinh năm 2007 đã sớm vươn lên nhóm những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, dù tuổi đời còn rất trẻ.

Ở tuổi 19, Yamal tiếp tục là gương mặt nhận được nhiều sự chú ý trong cuộc đua năm 2026. Theo danh sách đề cử được công bố, anh cạnh tranh với hàng loạt ngôi sao như Kylian Mbappe, Erling Haaland, Jude Bellingham, Lionel Messi và đương kim chủ nhân Quả bóng Vàng Ousmane Dembele.

Không chỉ hướng tới danh hiệu cá nhân cao nhất, Yamal còn có cơ hội cạnh tranh giải Cầu thủ trẻ hay nhất năm. Anh nằm trong danh sách đề cử cùng người đồng đội Pau Cubarsi và nhiều tài năng trẻ khác.

Nếu chiến thắng, Yamal sẽ có cơ hội tiếp tục nối dài thành tích tại giải thưởng dành cho những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Dù vậy, kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào quyết định của ban giám khảo.

Barcelona có lực lượng ứng viên đông đảo tại London

Lễ trao giải Quả bóng Vàng 2026 diễn ra ngày 26/10 tại London Palladium, đánh dấu kỳ tổ chức thứ 70 của giải thưởng được sáng lập năm 1956. Đây cũng là lần đầu tiên London đăng cai sự kiện này.

Barcelona có nhiều đại diện góp mặt trong danh sách đề cử ở các hạng mục khác nhau. Bên cạnh Yamal và Pau Cubarsi trong cuộc đua Quả bóng Vàng nam, thủ môn Joan Garcia được đề cử giải Yashin dành cho thủ môn xuất sắc nhất. Rodri cũng góp mặt trong danh sách ứng viên Quả bóng Vàng nam.

Ở bóng đá nữ, Barcelona tiếp tục có những gương mặt đáng chú ý trong các hạng mục cá nhân, đồng thời cạnh tranh giải Câu lạc bộ nữ xuất sắc nhất năm. Huấn luyện viên Pere Romeu cũng nằm trong danh sách đề cử dành cho các nhà cầm quân nữ.

Ngôi sao trẻ Lamine Yamal hướng đến lễ trao giải tại London, với hy vọng lần đầu giành Quả bóng Vàng sau khi về nhì trong cuộc bình chọn năm 2025. Ảnh: POX Sport↵

Đối với Yamal, lễ trao giải lần này mang ý nghĩa đặc biệt. Sau khi tiến sát danh hiệu năm ngoái, tiền đạo người Tây Ban Nha đang đứng trước cơ hội khẳng định vị thế trong cuộc cạnh tranh với những ngôi sao hàng đầu thế giới. Việc tự tổ chức chuyến đi riêng và chuẩn bị phương án ăn mừng cho thấy kỳ vọng lớn của anh trước giờ G.

Dẫu vậy, để biến sự chuẩn bị thành một đêm đáng nhớ, Yamal vẫn cần chờ kết quả chính thức tại London. Câu trả lời về chủ nhân Quả bóng Vàng 2026 sẽ chỉ được xác định khi lễ trao giải diễn ra.