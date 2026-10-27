Lamine Yamal 'chơi trội' ở Quả bóng vàng 2026

Ngày 26/10, lễ trao giải Quả bóng vàng lần thứ 70 diễn ra tại London Palladium, quy tụ những ngôi sao hàng đầu của bóng đá thế giới. Ngoài cuộc cạnh tranh danh hiệu, trang phục của các cầu thủ cũng trở thành tâm điểm. Họ tạm rời áo đấu để xuất hiện trong những bộ suit và tuxedo trang trọng. Theo British GQ, thảm đỏ năm nay nổi bật với 2 hướng lựa chọn: những bộ suit tối màu theo phong cách cổ điển và các thiết kế mang chi tiết khác biệt. Lamine Yamal, Harry Kane và Kylian Mbappé là 3 cái tên tiêu biểu cho sự đa dạng đó. Ảnh: Matthew Childs/Reuters.

Lamine Yamal: Trên thảm đỏ phủ nhiều sắc đen, Lamine Yamal chọn cách tạo điểm nhấn bằng phụ kiện. Cầu thủ Barcelona xuất hiện trong bộ suit Chanel may riêng, có phom áo ngắn và quần rộng. Chi tiết nổi bật nhất là chiếc trâm hình hoa màu hồng cỡ lớn gắn trên ve áo. Ảnh: Matthew Childs/Reuters.

Theo British GQ, phụ kiện này tạo tương phản rõ rệt với tổng thể trang phục tối màu. Tờ AS của Tây Ban Nha làm rõ đây không phải hoa tươi mà là một chiếc trâm Chanel được tạo hình từ lông vũ, mô phỏng dáng hoa. Món phụ kiện có kích thước lớn, chiếm phần đáng kể trên thân áo, giúp bộ suit vốn tối giản trở nên khác biệt. Ảnh: Matthew Childs/Reuters.

Harry Kane: Nếu Yamal tạo điểm nhấn bằng một phụ kiện cỡ lớn, Harry Kane lựa chọn cách tiếp cận truyền thống hơn. Tiền đạo người Anh diện bộ tuxedo của Thom Sweeney, với ve áo nhọn, hàng cúc bọc satin và giày da được đánh bóng. Tổng thể tập trung vào phom dáng, chất liệu và độ hoàn thiện thay vì những chi tiết gây chú ý. Ảnh: Matthew Childs/Reuters.

Huy hiệu đỏ trên ve áo là điểm nhấn nhỏ, không làm thay đổi tinh thần tiết chế của bộ đồ. Đây cũng là đêm có ý nghĩa đặc biệt với tiền đạo Bayern Munich. Kane giành Quả bóng vàng 2026, trở thành cầu thủ Anh đầu tiên nhận giải sau Michael Owen năm 2001. Ảnh: Matthew Childs/Reuters.

Kylian Mbappé: Kylian Mbappé cũng chọn bảng màu tối, nhưng bộ trang phục của tiền đạo Real Madrid có điểm khác biệt nằm ở chất liệu. Anh diện tuxedo nhung của Dior, kết hợp ve áo bằng satin và đồng hồ Hublot. Chất nhung mang lại cảm giác mềm mại, có độ bắt sáng khác với phần ve satin, trong khi phom tuxedo giữ tổng thể trong khuôn khổ trang phục dạ tiệc truyền thống. Ảnh: Matthew Childs/Reuters.

Ousmane Dembélé: Ousmane Dembélé chọn bộ suit của Zegna, kết hợp caravat màu đỏ rượu vang thay vì tuân theo bảng màu đen - trắng thường thấy ở các sự kiện trang trọng. Sắc đỏ trầm là chi tiết giúp bộ đồ của cầu thủ Pháp tách khỏi những lựa chọn an toàn trên thảm đỏ. Màu sắc không quá rực, nhưng đủ tạo tương phản với bộ suit, đem lại cảm giác khác biệt mà không cần thêm phụ kiện cỡ lớn. Tại sự kiện năm nay, trang phục của Dembélé thể hiện một hướng lựa chọn nằm giữa phong cách cổ điển và thử nghiệm. Ảnh: Matthew Childs/Reuters.

Marc Cucurella: Hậu vệ Marc Cucurella xuất hiện trong bộ suit đơn sắc của Louis Vuitton. Từ trang phục đến các chi tiết phối hợp đều xoay quanh sắc đen, tạo diện mạo thống nhất. Cucurella giữ tổng thể đơn giản, tập trung vào đường cắt và cách phối màu. Đây là lựa chọn tương phản với những bộ đồ sử dụng trâm cài hoặc caravat màu để tạo điểm nhấn. Phong cách của hậu vệ Tây Ban Nha cho thấy suit đen vẫn là lựa chọn phổ biến tại những sự kiện bóng đá trang trọng. Ảnh: Matthew Childs/Reuters.

Rodri: Rodri cũng chọn phong cách đơn sắc với trang phục của Dolce & Gabbana. Không sử dụng phụ kiện có kích thước lớn hay màu sắc tương phản mạnh, Rodri đặt trọng tâm vào sự đồng nhất của tổng thể. Đây là hướng tiếp cận gần với Cucurella, nhưng nằm trong cách diễn giải riêng của cầu thủ. Từ suit Chanel của Yamal, tuxedo Thom Sweeney của Kane đến thiết kế nhung Dior của Mbappé, thảm đỏ Quả bóng vàng năm nay cho thấy thời trang của cầu thủ không chỉ xoay quanh những bộ suit đắt tiền. Khác biệt nằm ở cách mỗi người lựa chọn điểm nhấn riêng. Ảnh: Matthew Childs/Reuters.